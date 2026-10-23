香港孝順女獨力顧病殘父母求助　移英家姐罵「放負」姐夫落井下石

在不少傳統家庭中，「單身、未婚、年紀最細」往往被默認是要承擔照顧年邁雙親的職責。近日有網民在Facebook群組「Carers Voice照顧者大大聲」發文，透露自己出錢買樓讓八旬父母安老，怎料父親突發譫妄症，母親健康亦不如以往。樓主獨力奔波半年身心俱疲，在群組要求兄姐分擔責任，反遭移英家姐指責「淨係識放負」，姐夫更落井下石譏諷「有病就去睇醫生」，令她情緒崩潰。

近日有網民在社交平台發文，透露自己出錢買樓讓八旬父母安老，怎料父親突發譫妄症，母親健康亦不如以往。（Facebook群組「Carers Voice照顧者大大聲」截圖）

出資買樓盡孝反成噩夢

樓主透露家中共有三兄妹，自己排行最細，23歲搬走自立、27歲買樓上車，連父母原先住的公屋亦是由她十幾年前買下。大哥屬低收入家庭且要返夜班，育有一仔一女；任職教師的家姐則育有一子，「全家5年前移英」。

今年初樓主有感父母年事已高，特意出資換購自己住所附近的私樓方便照應，怎料一搬入即出事：「阿爸住咗入去一個禮拜就不明原因出現瞻（譫）妄症，阿媽一直好倚賴佢，成個人無論身體定係記性都非常之差。」

過去半年樓主生活徹底失衡，一邊適應新工作，一邊攬下家中繁瑣雜務：「出入醫院、工作問題要轉工、同阿爸申請綜援又要上訴、排老人院、同阿媽申請社區券陪診、請工人……」，父親不在身邊，母親更是天天奪命連環Call：「阿媽一日係咁call我，小事都要問我。」

面對父母種種狀況，兄姐的付出卻寥寥可數：「阿哥可能一個禮拜探爸一兩次，家姐喺阿爸入院後，返過嚟一次兩個禮拜。」其餘起居、維修到聯絡社工全由樓主一人硬食。

過去半年樓主生活徹底失衡，面對父母種種狀況，兄姐的付出卻寥寥可數。（《破地獄》劇照）

求兄姐分擔反遭冷嘲熱諷

樓主亦表示曾向家人訴苦，卻反被指責不近人情：「話我好負面，淨係識呻，大家都有家庭，我唔識理解佢哋。」日前樓主忍無可忍在家庭群組要求兄姐正視責任，卻遭到其他人冷嘲熱諷，換來家姐反斥「成日放負」、姐夫表示「有情緒病就去睇醫生」，阿哥阿嫂則全程已讀不回、默不作聲。

樓主亦表示曾向家人訴苦，卻反被指責不近人情。《破地獄》劇照

網民狠批手足卸責：結咗婚生咗仔唔係大哂

帖文隨即引起熱議，大批網民狠批兄姐根本是卸責，直言「你估佢哋諗唔到咩，你唔具體講，佢哋扮傻咋」，更怒轟對方以成家為由逃避責任：「結咗婚生咗仔唔係大哂」、「父母大家都有份，理應乜都除3份」。亦有過來人替樓主大感不抵，「當你係應份咁做，連多謝一聲都無，以後入醫院覆診所有嘢就係你嘅責任，唔關佢哋事」，直指「阿哥家姐包括阿爸阿媽講到底都係食住你」，勸樓主及早認清現實，「呢啲家人斷絕來往喇，咁廢，唔好激親自己」。

大批網民狠批兄姐根本是卸責，直言「你估佢哋諗唔到咩，你唔具體講，佢哋扮傻咋」。《破地獄》劇照

有網民直言「係外國嗰位就唔該爽手比錢」，更建議「將兩老每個月嘅日用開支，包括護理品全部轉網購成條link叫佢哋俾錢」；並提醒樓主必須把自己排在第一位，「你嘅人生自己先至係第一順位，你冧檔嘅話冇人會可憐你」，「唔好嘥時間 喺唔值得嘅人身上， 做到幾多得幾多， 最緊要自己心安理得， 將來無悔」。