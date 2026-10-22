港人改經深圳搭ANA飛外地！慳二千元機票　讚3大優點避雷指南

為了慳機票錢，寧願先過關再上機？有網民於10月21日在Threads發文，分享捨棄香港國際機場，改為經深圳灣口岸搭直通巴到深圳寶安機場，再乘全日空（ANA）國際航班出發的經歷。綜合樓主經歷，在深圳機場飛往外地有三大優點，除了整個車程順利舒服，辦登機手續快捷，機場內的飲食消費也不高。期間航班雖然遇上空管（空中交通管制）遲了一個小時起飛，但樓主仍然覺得值，可以一試。有網民認為由香港去深圳機場其實交通算方便，但亦有網民提醒，回程時行李會被海關「check得好嚴」。



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深圳機票比經香港飛平二千餘元

「之前問咗大家喺深圳飛有冇特別嘢留意，終於都飛咗啦」。樓主日前在Threads發文，指前往同一目的地，經深圳出發的機票只需約「一半價錢」，又稱「張機票比經香港飛平$2xxx」。樓主認為雖然航班要在下午5時才起飛，時間並不理想，但差價是樓主選擇北上搭機的最主要原因。

直通巴有位坐 過關後要「等幾個字」上車

樓主憶述，當日搭直通巴經深圳灣口岸前往機場，「深圳灣過關都幾快，只係過完關，去寶安機場架車要等幾個字」。到達機場後，首先所有行李要安檢一次，之後才辦理登機手續。但由於國際線較少人乘搭，所以沒有排隊，很快便辦好登機手續。

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機場消費低一杯奈雪只需¥19、農夫山泉¥3

至於機場消費，樓主形容「機場可以行嘅舖唔多，但餐廳多」，又舉例「奈雪的茶一杯¥19（約22港元）」；過關後仍有翡翠拉麵小籠包等餐廳，「都係唔貴，農夫山泉水都係¥3/枝（約3.5港元）」。

不過樓主也提醒，深圳機場的安檢較香港森嚴，「要拎晒電話、尿袋、電腦、遮出嚟」，而且「工作人員會拎起尿袋望望」。

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內地民航局自2025年6月28日起要求境內航班充電寶須具備清晰CCC（3C）標識及非召回型號；而由內地出發之國際航班，口岸安檢對鋰電池外置充電器的規格與額定能量（一般不超過100Wh，100Wh至160Wh須經航司批准）同樣嚴格把關。此外，香港民航處與國際民航組織（ICAO）亦已明確規定每名乘客手提攜帶外置充電器上限為2個且全程嚴禁充電。



空管延誤近1小時 樓主：貪平又唔趕可以一試

樓主表示由安檢至入境過程都順利，但這次飛行確實遇到空管（航空交通管制），航班原定17:00起飛，「最後等咗差不多1個鐘先起飛」，又提到「ANA機上嘅人係日本人多」。樓主最後總結：「個人認為貪平，落機後冇行程要趕，係可以一試深圳機場飛嘅」。

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網民：唔會比去大嶼山時間長好多

樓主體驗引來不少網民熱議。有網民認同由深圳出發去外地價錢的確相宜，「呢班機坐business都係$7000幾，抵到爆」，而且前往深圳機場的交通方便，「但也要視乎在香港哪區出發，唔會比去大嶼山時間長好多」。亦有網民提醒，回程時行李會被海關「check得好嚴」，呼籲不要買貴重物品，樓主則回應「我唔會買名牌同電器」。