港鐵少年反擊大媽紅到日本　X瘋傳日本網民留言：從容笑容太帥

近日香港社交平台Threads瘋傳多段港鐵港島綫短片，一名大媽在車廂內情緒激動，以極高分貝不斷爆粗指罵一名年輕男生，大叫「死窮鬼」、「垃圾」、「乞兒」。面對大媽連環挑釁，男生不僅全程毫無慍色，更展現神級心理質素，「用魔法打敗魔法」，不但跟隨大媽逐句反擊，更當場「影帝上身」假裝全身抽筋，滑稽反應令整節車廂乘客爆笑解圍。事後男生現身透露當時是為了保護無辜被罵的母子才主動擋槍，超高EQ的應對近日更紅到日本，引來大批日本網民洗版大讚：「這男生的從容笑容太帥了！」



近日Threads流傳多段於港鐵港島綫車廂內拍攝的短片，見到1名大媽大罵年輕男生，以洪亮聲音爆粗罵「死窮鬼」、「垃圾」，有網民拍到大媽先罵一對母子，男生幫忙阻擋。（Threads@time_goes_on_well）

車廂無故狂吼指罵 少年挺身而出護陌生母子

事發於港鐵港島綫車廂內。現場片段顯示，該名大媽最初無故在車廂內發難，狂罵一對同行母子。母子二人不知所措、未敢反擊，身旁一名身穿休閒服的年輕男生見狀，隨即挺身而出舉手阻擋在大媽與母子之間，主動引開火力，結果自己成為被攻擊的焦點。

有網民拍到大媽先罵一對母子，男生幫忙阻擋。（Threads@time_goes_on_well）

複讀機式反擊引全車人爆笑

面對大媽連環攻擊，男生平靜問道：「你邊度落車？」大媽回應：「關你鬼事呀？」男生隨即笑言：「我驚我陣間同唔到你講嘢呀！」當大媽揚言要一路跟到金鐘並狂罵「死乞兒」時，男生突發奇想「影帝上身」，面容扭曲假裝全身抽筋，以一連串滑稽動作回擊。隨後大媽再用普通話暴走狂吼「你這個垃圾！你有什麼本事？」時，男生未有正面爭辯，反而配合動作逐句覆述對方的說話，引得全車乘客大笑。

大媽罵道「你個死乞兒！」，男生隨即「影帝上身」假裝身體抽筋，嘗試嚇窒對方。（Threads@pang.p）

影片瘋傳後，男生亦在Threads發文交代始末，解釋因見到小朋友無辜被咒罵才挺身阻止，強調自己「全程平靜冇受傷」，更禮貌為車廂騷動向其他乘客致歉。他在第一身視角影片中透露，抵達金鐘站後大媽仍拿著小風扇揚言砸手機，但月台上獲保護的男童則笑著對鏡頭比出「勝利V字」手勢致謝。

大媽見男生未有停止錄片，於是舉起拿着小風扇的右手走近，揚言要「劈落部手機」。（Threads@mickeytoes67）

短片紅到日本破千萬觀看

這段港鐵「高EQ少年智退狂躁大媽」的短片也被日本網民轉載至社交平台X上，迅速吸引數以千萬瀏覽量，更引發日本網民熱烈討論。向來極度注重公共秩序、講求「讀空氣」的日本網民紛紛大讚少年的神級應對方式。

這段港鐵「高EQ少年智退狂躁大媽」的短片也被日本網民轉載至社交平台X上，迅速吸引數以千萬瀏覽量，更引發日本網民熱烈討論。（X截圖）

日網洗版大讚「從容笑容太帥」

不少人第一時間被男生氣定神閒的從容神態吸引，紛紛盛讚他超齡的成熟與氣度，直呼「雖然這個大媽非常討厭，但這個男生游刃有餘的從容笑容真的太帥了！」、「沉著冷靜的心態真的很重要，年紀輕輕就如此了不起」；更有網民幽默推測大媽中途氣焰受挫的真正原因，笑指「大媽內心絕對也覺得他挺帥的，如果換作對方是女生，場面肯定會更加失控」。

日本網民更對少年「用幽默破局」的高超心理表示佩服。不少人分析：「吵架現場只要一出現笑聲，局面就結束了，在氣氛上被大家當笑話的那一方，就注定輸了；緊張感一旦消散，整個局勢完全翻轉！」尤其大媽咄咄逼人、手指狂戳眼前的動作，少年依然沉得住氣接招，更被大讚有修養：「被人近距離用手指著眼睛既危險又惹火，他竟然全盤忍下還能輕鬆化解，EQ真的頂級。」

在全車乘客大多選擇自保的當下，而少年挺身而出的行為，更贏得日本網民由衷敬佩：「周圍所有人只顧著看，只有他果斷站了出來，這種舉動真心令人尊敬！」不少人更感嘆「看見香港人素質這麼高很欣慰」。