羽生結弦宣傳照掀熱議！露前額轉成熟大叔風 網民：撞樣搞笑藝人

日本「冰上王子」羽生結弦自宣佈轉為職業選手後，一舉一動依然令全球粉絲關注。近日，由他擔任製作總指揮的冰上騷官方合作夥伴公開了一張羽生結弦最新的宣傳照，相片一出即炸爆各大日本社交平台！相中的羽生結弦一改過往溫柔順髮的「王子」形象，乾淨俐落地梳起前額頭髮、眉毛修剪得「輪廓」分明，加上一身華麗黑衣，大批網民驚呼「認唔出」、「以為係另一個人」，甚至有眼尖網民笑言他撞樣日本熱門搞笑藝人。



（羽生結弦notte stellata2027公式Xより）

官方公開最新宣傳照「Up頭+黑衫」展現銳利眼神

這張引發熱議的最新近照，是源於保健品牌「Phiten」（ファイテン）於2026年10月16日在官方X（前Twitter）上發布的一則貼文。該品牌作為羽生結弦製作總指揮冰上騷《Yuzuru Hanyu “REALIVE” an ICE STORY project》佐賀公演（將於11月28日及29日舉行）的官方合作夥伴，特別公開了一張羽生結弦的最新個人照作宣傳。

照片中，31歲的羽生結弦身穿設計華麗的黑色服裝，帶着微笑單手伸向鏡頭。以往羽生大多以前髮垂下的男孩造型示人，但這次他將前額頭髮梳起、眉毛亦修剪得非常利落修長，目光銳利，增添了幾分成熟感。

x截圖

網民驚呼「以為邊個」笑指撞樣搞笑組合「濱家」

由於造型與過往「冰上王子」的清純形象大相逕庭，照片一出隨即在日本網民掀起熱議。據日媒《週刊女性PRIME》報導，該官方貼文在X平台上迅速獲得了超過181萬次展示/瀏覽人次！不少日本網友紛紛留言表達震驚，直言第一眼根本無法將照片中的人與羽生結弦聯想在一起：

「看見名字前完全認不出是誰！」

「一瞬間以為係邊個？」

「樣子變了，簡直像另一個人一樣。」

「眉毛修得好凌厲！光是修個眉毛印象就差這麼多！」

「是因為髮型的關係嗎？感覺像完全不同的人。」



x@Yuzuru Hanyu “REALIVE” an ICE STORY project

除了「認唔出」之外，更有部分網民發揮搞笑本色，表示羽生結弦梳起前髮後的模樣，就更似日本搞笑組合「鐮鼬」（かまいたち）的成員濱家隆一：「我還以為是 Kamaitachi 的濱家呢！」。不過，亦有大量忠實粉絲依然大力讚賞，形容他「成熟了」、「散發出大人的色氣」，並大讚「還是一如既往地帥氣！」

羽生結弦新造型被指似搞笑藝人濱家隆一 (ig@hamaitachi)

擺脫「冰上王子」路線 退役與離婚成轉型關鍵

事實上，羽生結弦的造型改變並非一朝一夕。羽生結弦於2022年7月正式宣布退役競技賽場，並轉為職業選手後，他擔任「Gucci」品牌大使，造型上其實已有明顯轉變。日媒分析進一步指出，羽生結弦近年加速走「脫・王子樣」（擺脫王子）路線，背後亦與他近年經歷有關。特別是「閃婚閃離」風波，讓羽生結弦的眼神與表情多了一份孤獨感與強烈的「淒美/厲害感」。