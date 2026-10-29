屬猴、雞、狗2027羊年運程｜屬雞小心長輩健康、屬狗刑太歲是非多

進入2027丁未羊年，十二生肖運程迎來全新洗牌！風水命理專家趙振鴻師傅（Master Chiu）近日於其 YouTube 頻道節目中，獨家詳解生肖屬猴、屬雞、屬狗的羊年整體運勢。其中屬猴者獲「未土生申金」催旺，如日中天兼逢紅鸞星動，男性貴人提攜助正財大增；屬雞者得「文昌」、「玉堂」吉星加持，名利雙收兼利升職加薪，但需防範突發血光之災；屬狗者則逢「戌未相刑」刑太歲，面臨合約口舌是非與人事摩擦，幸得「太陰」女性貴人相照化險為夷！趙師傅在節目中更傾囊相授催吉避凶的五行穿搭與專屬風水佈局！

趙振鴻師傅YouTube Channel截圖

屬猴2027羊年生肖運程｜紅鸞星動天賜良緣 防劫煞同行搶客

屬猴的朋友進入2027丁未羊年，申金得到未土相生，流年運勢如日中天！命宮獲強大吉星「太陽」入主，代表有強大的男性貴人相助；同時迎來桃花星「紅鸞」，感情生活喜氣洋洋；更有「天空」吉星主靈感創作，今年思維敏捷、突破常規，靈感大爆發。然而流年亦有凶星「劫煞」、「孤辰」及「晦氣」入主，須防無端破財、人事隔閡與情緒封閉。

屬猴事業及財運 2027

事業方面，受「太陽」吉星照耀，若直屬上司或主要客戶為男性，對事業拓展帶來莫大助力。加上「天空」星激發無限創意，在構思創作、產品設計方面想法跳脫天馬行空，令銷售策略極具突破性，容易贏得同事與客戶的讚賞。唯需防範凶星「晦氣」作祟，容易在人際溝通上產生隔閡，切忌心急宜耐心表達，化解人際濁氣。

財運方面，正財收入大幅增長，得「太陽」男性貴人提攜，工資與分紅皆有明顯升幅，打工仔宜全力以赴拼搏。但必須提防「劫煞」凶星帶來的暗中耗損，羊年同行競爭加劇，要嚴防生意或重要客戶被搶走；此外出外旅遊時務必妥善保管錢包及手機等私人物品，防範意外遺失。

屬猴感情及健康 2027

感情方面，「紅鸞」星動代表天賜良緣，單身人士今年異性緣極旺，肖猴女生脫單機會極高。已拍拖的感情迅速升溫，極度適合談婚論嫁，藉喜慶之氣帶旺全家家宅運。不過已婚人士受「孤辰」凶星影響，偶爾會情緒低落、悶悶不樂，甚至想獨處而抗拒與伴侶溝通，建議主動與另一半傾訴心事，切勿鑽牛角尖。

健康方面，受「晦氣」干擾容易心煩意亂、失眠多夢，平日宜多親近大自然、跑步做運動及接觸陽光，維持心情開朗。此外羊年火土偏燥、金受火剋，呼吸系統與肺部較易受感染，日常需提防喉嚨乾燥及皮膚過敏，宜多喝水並進食滋潤生津的食物。

屬猴吉星： 太陽、紅鸞、天空



屬猴凶星： 劫煞、孤辰、晦氣



屬猴朋友在家居東北位擺放金錢樹或發財樹等土種植物，有助壓制是非濁氣，促進職場及人際和諧。（趙振鴻師傅YouTube Channel截圖）

趙師傅化解與開運錦囊：

主動支出應劫煞： 挑選合適時機置業，或主動認購固定保險產品，以計劃性的大筆支出主動應驗並化解「劫煞」破財。

東北擺土種植物壓晦氣： 在家居東北位（三碧是非星位置）擺放金錢樹或發財樹等土種植物，壓制是非濁氣，促進職場及人際和諧。

柔和穿搭化解孤辰： 日常衣著多選用米白色、卡其色等和諧色調，或佩戴粉色配飾，增強親和力磁場並驅散孤獨感。

五行穿搭催旺氣場： 羊年火土燥重，建議多穿著白色、啡色、卡其色及棕色衣物，或佩戴金器、玉器，借助土生金之力加強個人氣場。

引動太陽男性貴人： 在客廳或辦公室的東南位擺放一條「金龍」，引動太陽吉氣，吸引男性貴人相助。

西北佈陣催旺正緣： 在睡房西北位擺放白水晶文昌塔及粉晶七星陣，催旺紅鸞正桃花氣場。

多親近生肖貴人： 日常工作與社交多與屬蛇（六合）、屬鼠及屬龍（三合）的朋友合作，做起事來自然事半功倍。

屬猴朋友在日常工作與社交多與屬蛇、屬鼠及屬龍的朋友合作，做起事來自然事半功倍。（趙振鴻師傅YouTube Channel截圖）

屬雞2027羊年生肖運程｜文昌玉堂名利雙收 升職加薪正財豐厚

生肖屬雞的朋友踏入2027丁未羊年，屬於名利雙收的豐收之年！命宮同時迎來「文昌」與「玉堂」兩大吉星坐鎮，主思維敏捷、學業精進及仕途亨通，打工仔可望升職加薪，求學的小朋友成績亦突飛猛進。不過吉星之外亦有「喪門」、「披頭」、「災煞」及「孤虛」等凶星潛伏，需留意外出安全、家人長輩健康及情緒波動。

屬雞事業及財運 2027

事業方面，受「文昌」星帶動，無論是升學考試、在職培訓或考取專業資格均無往不利。「玉堂」吉星則帶來極強的升遷運與貴人扶持力，在職場上備受上司高層提攜，權限地位得以晉升。雖然受「孤虛」凶星影響，偶爾會因工作壓力或家庭瑣事感不安，但只要放寬心態，細碎煩惱自然煙消雲散。

財運方面相當豐厚，在「玉堂」吉星照耀下，正財運勢穩步上揚，打工族工資薪酬有明顯調升跡象。但必須警惕凶星「災煞」，此星代表突如其來的耗損與意外，投機買賣務必審慎克制，出門逛街時更要妥善收好手機與錢包，慎防無故遺失或遭竊。

屬雞感情及健康 2027

感情方面，單身人士受「文昌」星庇佑自帶一股「書卷氣」，個人魅力與氣質顯著提升，羊年桃花運大增，建議單身者多參加朋友聚會。

健康方面，「喪門」與「披頭」主要對長輩健康不利，需密切留意家中長輩的身體狀況，稍有不適便應盡早求醫陪診。此外凶星「災煞」主突發血光之災，運動時切忌過於劇烈或參與高危極限活動，在家料理使用金屬刀剪等利器時亦要加倍小心，慎防利器割損傷身。

屬雞吉星： 文昌、玉堂



屬雞凶星： 喪門、披頭、災煞、孤虛



屬雞的朋友在家居正南方（文昌位）擺放四支水種富貴竹或白水晶文昌塔，激發「文昌」與「玉堂」兩大吉星之文秀貴氣。（趙振鴻師傅YouTube Channel截圖）

趙師傅化解與開運錦囊：

正北擺銅葫蘆化病煞： 羊年「五黃位」落在正北位，建議在家中正北位擺放一個銅葫蘆吸納病氣，預防自己與同住家人患病或遭遇血光意外。

遠離陰氣白事避煞： 年內盡量避免前往醫院探病或出席喪葬白事場所，遠離負能量以保平安。

五行穿搭加強金性： 雞五行屬金，羊年火土重，宜多穿白色、金色、銀色、藍色及黑色服飾，藉土生金、金水相生滋潤燥土，平衡流年五行。

正南擺文昌竹引貴氣： 在家居正南方（文昌位）擺放四支水種富貴竹或白水晶文昌塔，激發「文昌」與「玉堂」兩大吉星之文秀貴氣。

東南八白財位聚寶盆： 在客廳東南位（八白財位）擺放聚寶盆，穩固並催旺正財貴人氣場，助益事業收入步步高陞。

多親近生肖貴人： 多與屬龍（六合「龍鳳配」）、屬蛇及屬牛（三合）的朋友交流合作，能獲極大助力。

屬雞的朋友多與屬龍（六合「龍鳳配」）、屬蛇及屬牛（三合）的朋友交流合作，能獲極大助力。（趙振鴻師傅YouTube Channel截圖）

屬狗2027羊年生肖運程｜太陰坐鎮女性貴人助脫單 防貫索勾神合約官非

生肖屬狗的朋友進入2027丁未羊年，地支呈現「戌未相刑」，屬於輕微刑太歲！受燥土相刑影響，做事容易反覆阻滯、人事摩擦及情緒苦悶。幸好命宮有「太陰」與「地解」兩大吉星高照，「太陰」主強大女性貴人眷顧，「地解」則主逢凶化吉，即使遇上阻滯，最終亦能迎刃而解！但仍需戒備「貫索」、「勾神」及「天煞」等凶星干擾合約、偏財與外遊安全。

屬狗事業及財運 2027

事業方面，受「太陰」吉星庇蔭，職場上有女貴人相助！不論男女，若上司、主要合作夥伴或客戶為女性，工作進展將格外順暢，從事女性消費、美容等相關銷售行業的從業員更具競爭優勢。遇上難題時「地解」星能化解困局，但需注意「貫索」與「勾神」凶星容易引發口舌是非、合約拖延及人事紛爭，商業洽談與合作過程中務必展現耐性、詳細解說，避免言語誤解演變成暗中阻力。

財運方面，「太陰」主穩健正財收入，理財應以求穩為主，切忌投機取巧或妄想一夜暴富。受「貫索」影響，容易面臨合約糾紛等破財陷阱，簽署任何文件前必須逐項核對條款細則；此外凶星「天煞」對偏財運打擊甚大，高風險投機項目絕不宜沾手。

屬狗感情及健康 2027

感情方面呈現兩極化表現。得「太陰」星引動，單身男性今年極具女性緣，極易脫單；單身女性感情運勢則較平淡。戀愛中人士需防範「勾神」凶星帶來的糾纏不清與曖昧爛桃花，甚至可能遇上前任糾纏；受刑太歲影響，情侶間易因生活瑣事摩擦，相處上應多一份包容與溝通。

健康方面，戌未相刑導致體內土氣過燥，容易腸胃消化不良、胃氣脹、便秘及皮膚敏感等毛病，全年飲食宜以清淡滋潤為主。凶星「天煞」主要影響遠行安全，外遊時要防範突發天氣劇變、高空墜物或意外扭傷。

屬狗吉星： 太陰、地解



屬狗凶星： 貫索、勾神、天煞



屬狗的朋友，在辦公桌左邊青龍位擺放一隻銅龍龜或黑曜石文昌塔，可壓制官非口舌。（趙振鴻師傅YouTube Channel截圖）

趙師傅化解與開運錦囊：

立春後拜廟謝太歲： 立春（公曆2月4日）至農曆正月十五期間，前往廟宇謝太歲祈福，並求取平安符隨身佩戴，以化解刑太歲帶來的負面氣場。

佩戴白兔飾物合太歲： 隨身佩戴白兔造型的玉器，借助「卯戌六合」化解相刑衝擊。

青龍位擺龍龜化是非： 在辦公桌左邊青龍位擺放一隻銅龍龜或黑曜石文昌塔，強力壓制官非口舌、投訴及小人暗阻。

以水洩土五行穿搭： 2027年火土過重，建議日常多穿著藍色、黑色服飾，或佩戴金飾、白水晶，用水氣洩走燥土火氣，緩和運勢氣場。

西南坤位催旺女性貴人： 在辦公室或家中書房的西南位（坤位）擺放金屬擺件，增強「太陰」氣場，吸引更多得力女性貴人扶持。

多親近生肖貴人： 平日工作或合作多找屬兔（六合）、屬虎及屬馬（三合「寅午戌」）的朋友相伴共事，對事業與感情皆大有裨益。

屬狗的朋友平日工作或合作多找屬兔、屬虎及屬馬的朋友相伴共事，對事業與感情皆大有裨益。（趙振鴻師傅YouTube Channel截圖）

(內容獲趙振鴻師傅授權轉載)

*風水命理非精密科學，以上內容僅供參考