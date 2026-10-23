日本女記者豪飲8杯實測酒駕！自認車技好下秒直撞假人驚慌樣爆紅

日本琉球朝日放送（QAB）一名今年4月剛入職的新人女記者，日前為探討當地的嚴重酒駕問題，親身上陣參加「酒駕體驗教室」。為了達到法定標準，她在短短1小時內豪飲4罐啤酒加4杯紅酒，隨後在專用賽道上實測駕駛，怎料受酒精影響，反應嚴重遲緩，當場撞倒路面上的模擬假人。她在車內慌亂狂扭方向盤、表情徹底失控的畫面在社交平台X曝光後瘋傳，不出數日就狂吸逾4500萬次觀看，更被一眾網民封為「隱世酒豪」！



日本新人女記者實測酒駕直撞假人，驚恐表情在X狂吸逾4,500萬次觀看。（YouTube@琉球朝日廣播新聞）

新人女記者實測「合法酒駕」

據日媒《ピンズバNEWS》報道，沖繩縣的傷亡交通事故中，酒駕比例連續5年高居日本全國第一。為向大眾宣導酒駕的危險性，電視台新聞資訊節目《CATCHY》安排新人記者中村月夢前往豐見城市，參與警方主辦的體驗活動。

為讓呼氣酒精濃度達到日本「醉酒駕駛」標準的每公升0.5毫克，中村記者在短短1小時內迅速喝了4罐啤酒和4杯紅酒，數值直接飆到酒駕基準值的3.3倍。

中村記者在短短1小時內迅速喝了4罐啤酒和4杯紅酒，數值直接飆到酒駕基準值的3.3倍。（YouTube@琉球朝日廣播新聞）

臉頰微紅的她依然口齒清晰，還笑著對鏡頭自信滿滿地表示：「我現在只有少少微醺，平時車技不錯，很有信心！」上車前還對著鏡頭宣稱「已經準備萬全」，完全看不出剛灌下巨量酒精。

自信秒破功 煞車不及直輾假人

不過這份自信僅僅維持了幾秒。當教官陪同她進入封閉賽道，測試加速避開路面障礙物時，酒精的作用瞬間顯現。面對躺在路面上的模擬假人，中村記者反應變慢、完全煞車不及，直接迎頭輾了過去。

車內鏡頭完整記錄了中村記者撞倒假人的一瞬間，她慌亂得尖叫失措，雙手不受控地左右狂轉方向盤，表情難以置信。事後她心有餘悸地坦白：「本來對駕駛幾有自信，教官事前也提醒要踩煞車，但那一刻真的連左右都分不清……深刻感受到醉駕有多可怕。」

網民震撼超強酒量 顏藝大爆發被讚：毫無偶包

這段20秒的精華片段在X曝光後，短短幾天突破4500萬次瀏覽，電視台YouTube官方影片也衝破182萬次點擊。不少觀眾被她深不可測的海量酒量嚇傻，驚呼「1小時能喝那麼多，這位小姐酒量太強了吧！」、「喝了這麼多竟然還說只是微醺，這完全是隱世酒豪級別笑死！」更有網民感嘆她為新聞實測豁出去實在太搏命，「為了達到檢測標準必須喝到醉，這飲酒節奏相當猛烈，某種意義上真是一份高危工作！」

除驚嘆酒量驚人，中村記者在撞倒假人瞬間的「顏藝大爆發」更徹底戳中全網笑點。引來大批網民截圖瘋傳，笑指「撞倒假人那一瞬間分不清是真慌還是演的，但那副『這下大鑊了』的表情真的太好笑了！」、「明明是嚴肅的宣傳企劃，但看著她手忙腳亂轉方向盤的模樣，莫名覺得又搞笑又可愛。」不少網民更直言這位入行僅半年的新人記者毫無偶包，敬業程度十分值得稱讚！