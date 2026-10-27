內地人一看就知在香港生活過？10大同化行為　1句英文變萬用Key

在一個地方生活久了，往往會在不知不覺間留下深刻的生活印記。近日網民在小紅書以「有什麼行為一看就是在香港待過」為題發文，引起熱烈討論，吸引大批網民紛紛留言分享自己在不知不覺間養成的生活習慣，更力數多個被香港人同化的行為特徵。

近日網民在小紅書以「有什麼行為一看就是在香港呆過」為題發文，引起熱烈討論。（小紅書截圖）

「Sorry」常掛嘴邊 日常用詞徹底同化

在眾多網民留言中，引來最多共鳴的首推日常禮貌用語。不少網民表示只要一出門，道歉和道謝完全停不下來，「撞到人說sorry」、「Sorry掛嘴邊，出趟門sorry說到口乾」、「請別人讓一讓時說唔該」。更有網民分享親身經歷：「今天挑蘋果，別人和我同時拿同一個蘋果馬上跟我說sorry，總之在香港sorry幾乎每天說」。

不少網民表示只要一出門，道歉和道謝完全停不下來，「Sorry掛嘴邊 出趟門sorry說到口乾」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

除禮貌用語外，日常用詞也徹底被同化，有網民提到「扶梯說成扶手電梯，直梯說成升降機」，去便利店付款時「充值的時候是說『增值』」。

扶手電梯自覺靠右企 步速自動變快

最顯著的還有乘搭電梯的習慣，不少人表示「扶手電梯自覺靠右站」，把左側通道留給趕時間的人。此外，在交通出行方面，網民亦提到「拎行李箱坐地鐵的時候會去找升降機」、「地鐵內不會飲食」、「不坐愛心座」，更有網民笑稱自己「到深圳忘記打開乘車碼直接拍八達通」。

根據港鐵公司扶手電梯安全宣傳運動新聞公報指出，鐵路網絡每年錄得上百宗扶手電梯意外，約六成事故與乘客在移動電梯上行走失衡、被碰撞或攜帶大型行李有關。為此，港鐵近年大力提倡「左右企穩，安全要緊」，試圖打破數十年的讓路思維。



不少網民被香港人乘搭扶手電梯時「左行右立」的習慣所同化。（資料圖片）

此外還有標誌性特徵就是步速驚人，不少人留言到了香港之後「走路飛快」，隨即引來網民神回覆：「因為太慢會被後面『嘖』」。

在日常生活細節上，最讓人哭笑不得的莫過於室內超強冷氣。有網民表示「大夏天也出門帶外套」，立刻引來其他人認同直呼「怕被冷死」。

不少網民表示，到了香港之後「走路飛快」。（資料圖片）

隨身掛消毒液 食飯必配飲品

亦有多項日常衛生習慣也引發極大共鳴：如「包上掛免洗消毒液」、「蓋馬桶蓋沖廁所」、「垃圾一直拿手上，不丟地下」。就連飲食習慣也被同化「茶餐廳用餐高峰期吃完自覺抓緊離開」、「吃飯沒喝的就心慌」。還有「出門帶錢包」、「出門幹啥都帶身份證」等等。

綜合內地網民意見，在香港生活過的N大生活習慣有：

1.「Sorry」常掛嘴邊

2.日常用詞也徹底被同化

3.扶手電梯自覺靠右企

4.步速自動變快

5.大夏天也出門帶外套

6.包上掛免洗消毒液

7.蓋馬桶蓋沖廁所

8.垃圾一直拿手上，不丟地下

9.出門帶錢包

10.出門幹啥都帶身份證

