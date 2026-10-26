內地人情世故在香港不管用？港漂8年博主拆解4大中港職場差異

近年愈來愈多內地人來港工作，無論是透過輸入外勞計劃、專才計劃，還是來港升學後留港就業，兩地職場文化的差異往往成為他們適應時的最大挑戰。最近就有位小紅書的內地博主，提醒不少初來港的內地人會帶着內地職場的思維處事，以為自己「識做人、識變通」，但本地同事卻可能覺得他們不按規矩做事。



小紅書截圖

有在港工作已第八年的內地博主，近日在小紅書分享自己對兩地職場文化的觀察。她表示分別在內地和香港都工作過，來港至今已第八年，認為內地的一套「人情世故」在香港未必管用，更總結了兩地職場文化的4大差異，提醒來港工作的人要先搞清楚這裏的「遊戲規則」。

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一、放工後真的可以「消失」

博主表示，香港本地同事收工後不會再看訊息，「一開始真的特別不習慣」，她指內地人即使公司沒有要求，放工後都會下意識查看工作訊息，覺得不回覆好像不太好，甚至會擔心影響上司對自己的印象，但香港人則將工作與生活分得很開，收工就是收工，不會再處理公事，工作群組亦會保持安靜。她認為這種文化雖然一開始令人不習慣，但長遠而言，反而令人有真正的休息時間。

二、規則感強 做事講規矩

她指香港人的規則感較強，對初來港的內地人而言，或會覺得比較死板。內地人的思維往往是可以怎麼調整，又或者用什麼方法可以靈活處理，但香港同事在發生事情時，多數不是先想怎樣解決，而是先想「規矩允不允許」，博主舉例營業時間到幾點就是幾點，不會因為熟客就通融，也不會隨便更改規則。她坦言初時覺得「有沒有必要這麼較真」，但時間耐了反而覺得省心，「規則就在哪裏，大家都知道邊界在哪裏」，不需要猜測對方底線，亦減少了很多人際壓力。

《無法成為野獸的我們》劇照

三、少用私隱拉近關係

她指在內地，人們容易用人工多少、婚姻狀態等較私人的話題來拉近關係，但在香港，除非對方主動講，否則一般人不會主動追問，博主提及到和同事一樣可以聊工作、聊旅行，關係可以好好，但私人生活未必需要知道，彼此尊重對方的界線。她認為這種相處方式雖然看似疏離，但反而令人與人之間少了一份壓力。

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四、食飯AA制好正常

她表示在香港食飯AA制十分普遍，不會因為你今日買了單就覺得你特別「會做人」，反而大家各自付自己那份，不會計算「上一次是他請客，今次我需要請客」。她指內地職場文化中，請客食飯往往被視為建立關係的手段，但在香港，同事之間食飯各自付款是常態。

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最後博主感嘆在香港待久了，會發現並非香港沒有人情味，而是邊界好清楚，工作歸工作、生活歸生活。她強調無意比較內地與香港哪邊更好，但提醒來港工作的人，都要搞清楚這裏的「遊戲規則」，才能更快適應當地職場文化。

帖文也引來了部份香港人留言回應，認為博主所講的規則感強是香港效率高的原因之一，網民留言提及「依法辦事是文明社會基本」，「如果執法不嚴，有法不依，會變成不公平社會，這會引起民怨公憤的。送禮物，走後門，說人情，求通融是不公平及犯法行為，會破壞社會法制」、「其實主要原因是香港人口密集，講求效率，即是極小的改變或通融也或會造成很大的後果，像是在電梯口過度禮讓會令身後嚴重淤塞。我們的空間是源自大家的邊界感，因此所有感情或關係都是疊在強大的邊界感上」。