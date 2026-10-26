譚旻萱｜黃澤林緋聞女友3大蛻變　曾重170磅！靠打籃球逆襲成女神

香港網球首席男單代表黃澤林（Coleman）早前與陳奕迅愛女陳康堤結束半年戀情，雙方和平分手。豈料事隔不久，黃澤林在廣州南沙出戰《ATP 75廣州南沙國際挑戰賽》奪得亞軍後，看台上出現譚旻萱（Mandy）的身影。兩人在賽後摸面、甜笑相擁的片段在網絡瘋傳，引來網民熱烈討論這對「體育系」新組合，甚至質疑黃澤林是否存在「無縫接軌」。



譚旻萱（Mandy）有新一代「籃球女神」稱號，早年由模特兒出身，及後因參演《E先生連環不幸事件》MV爆紅，又跟黃淑蔓組過女團，近年更於大銀幕嶄露頭角，演出過《夜王》女公關一角演技更廣受讚賞。《開罐》整合了資料，為大家拆解這位曾經有170磅的女生，如何逆襲成有「港版朴敏英」之稱號的萬人迷女神。



網上圖片

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黃澤林日前出戰廣州南沙ATP挑戰賽奪得亞軍後，被網民拍到與Mandy在場邊親暱互動。現場目擊者透露，Mandy全程凝神觀賽，每當黃澤林扣殺得分均雀躍疾呼，眼神充滿愛意。賽事結束後，黃澤林走向場邊，兩人更旁若無人地緊緊擁抱，有傳媒將片段形容為兩人「錫錫」，但其實只是相擁。

黃澤林與陳康堤在不久前分手，被網民質疑無縫接軌。（網上圖片）

由於黃澤林此前曾強調回復單身後要專心打波，如今身邊女伴極速易角，隨即在Threads引發激烈討論。有網民翻出時序，指黃澤林早在9月10日已頻繁點讚譚旻萱的IG貼文，質疑男方有否「無縫接軌」，同時亦關注譚旻萱與導演男友何時分開。譚旻萱所屬經理人公司Cool Style Management回應傳媒表示：「Mandy正在放假，公司不便代答藝人私生活。多謝關心。」並未正面否認戀情。

隨着戀情曝光，外界對這位新一代「籃球女神」的背景亦深感好奇，《開罐OPENER》就為大家拆解譚旻萱的3大蛻變，以背景大起底！

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三國混血 中學畢業決心專注幕前

譚旻萱於2000年11月15日在香港出生，現年25歲，177厘米的高䠷身形與混血五官，早已是公認的「零死角女神」，曾獲冠以「港版朴敏英」稱號。她曾公開透露自己是隔代混血，血統融合俄羅斯、加拿大與香港三地。中五時，她因在社交平台分享打籃球短片而被經理人發掘，但當時以專心備戰文憑試為由婉拒。直至2019年畢業後，經理人花長時間說服其父親，她才正式全職入行，並選擇不讀大學，專注演藝事業，但這位女神中學時期原來曾經是一名體重達170磅、被同學嘲笑為「坦克」的肥妹仔！

體重蛻變：由170磅「坦克」到「籃球女神」

中學時期的譚旻萱體重曾高達170磅，高大的骨架加上肥胖體型，讓她在校園飽受言語嘲弄，更被取了「坦克」這個帶攻擊性的花名，令她性格內向自卑。為甩掉贅肉，她開始接觸跳舞，中三時迷上籃球，運動成為減肥最大催化劑。不過減磅過程並不順利，她曾兩度復胖，全靠家中愛犬每天陪伴外出跑步，才堅持下來，最終成功蛻變，贏得「籃球女神」封號。她早前更在社交平台大方轉發自己昔日的肥妹對比圖，自信笑言「人哋個下巴係假嘅，我係真嘅」，粉碎整容傳聞。

中學時期的譚旻萱體重曾高達170磅（IG@tmh_xd）

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入行前，譚旻萱的生活重心幾乎全被籃球佔據。中三那年，她每天放學途經葵涌邨街場，被球場上打球的身影吸引，隨後買了籃球獨自練習，常常一打就是幾個小時，甚至每天打足8個鐘。為加入校隊，她瘋狂苦練一整年，最終順利入選學校女子籃球隊，擔任正選得分後衛，期間更被星探相中，經多番游說後終在2019年簽約STYLE Management（風尚國際）出道，成為Angelababy、熊黛林等知名女星的師妹。

《夜王》劇照

事業蛻變：從廣告新人到「E女郎」

簽約後，譚旻萱最初以模特兒身份接拍不少廣告，包括寶礦力等。2020年，她獲樂隊Dear Jane邀請擔任《哀的美敦書》MV女主角，但真正令她一炮而紅的，是2021年參演MIRROR成員呂爵安（Edan）個人單曲《E先生連環不幸事件》MV，飾演校園三角戀女主角。該MV上架數天即登上YouTube熱門榜首，隨後她再獲邀擔任Edan與邱鋒澤合唱單曲《一表人才》的MV女主角，因而被封為「E女郎」。

在2022年成功入圍全球百大美女，並在最後取得第68名（網上圖片）

女團地獄特訓 幕後超強自律

2021年起，寰亞音樂籌備組建跳唱女子組合Me&，選定她擔任隊長，聯同黃淑蔓及連家穎組成三人女團。疫情期間，她們先在香港透過視像跟隨韓國導師練舞，2023年1月更親自飛往韓國接受高強度練習生受訓。2023年11月，Me&攜出道曲《Eye to Eye》正式亮相。

她亦主動報名參加演戲培訓班，疫情期間留家觀摩大量電影，拆解角色細節。私下她維持運動員級別作息，每星期至少一次在清晨7點至9點打籃球或做重訓，獲朋友與教練稱讚其專注與自律。

演藝蛻變：大銀幕嶄露頭角

譚旻萱曾客串ViuTV劇集《季前賽》，其後在《陰目偵信》中擔任重要角色，2024年獲導演葉念琛欽點，在《不是你不愛你》中主演第18代「阿寶」。2026年，她在賀歲片《夜王》中突破清純形象，飾演夜總會女公關「ChiLing」，寸嘴女公關形象讓人眼前一亮，幕前表現獲影評人盛讚，助該片成為香港影史華語片票房第三位。她隨後更獲邀出席米蘭時裝周，並在《寒戰1994》中飾演女督察Bianca。

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曾認導演男友為結婚對象

2023年12月，譚旻萱被傳媒拍到與青年導演男友凌偉駿（Christopher Ling）牽手現身Clockenflap音樂節，女方大方承認戀情，並曾透露已將男友視為未來結婚對象。男方曾為她執導快餐店廣告，兩人亦曾同遊澳洲。隨着近年她在影壇全力衝刺，逐步將感情生活轉向低調。