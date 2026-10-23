東華三院招聘殯儀服務經理　月薪52K免碰遺體！2大入職要求一覽

近年殯儀及文化服務行業逐漸為人認識，薪酬待遇亦相當吸引，吸引不少求職者有意投身相關範疇。而最近東華三院現正招聘服務經理，月薪高達$52,575，學歷要求不算高，具四年或以上相關管理或行政經驗即可申請！



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近日東華三院發佈了一個招聘帖文聘請「公共服務經理3（殯儀服務經理）」，雖然職位掛名殯儀服務且無須接觸遺體，但實際肩負營運管理、危機溝通與系統監控等多重責任。該職位以合約條款受聘，月薪現時為$52,575（東華總薪級表第廿三點），薪金會按東華規定及／或參照公務員薪酬檢討而向上／下調整或凍結。員工福利包括有薪假期、進修津貼、醫療及牙齒保健。有意申請者須於2026年11月2日前遞交申請。

東華三院官網截圖

入職條件

（a）中學會考英文（課程乙）及中文D級或以上成績，持有認可學位或同等學歷。

（b）具四年或以上相關管理或行政經驗。

職責

（a）督導及管理黃大仙簽品哲理中心和「創活MM²」中華文創咖啡店的日常運作。

（b）管理公共服務辦公室的資訊科技應用及系統。

（c）擴充及發展黃大仙簽品哲理中心和「創活MM²」中華文創咖啡店。

（d）協助高級經理（廟宇及文化服務）跟進跨科／服務單位聯合舉辦的計劃。

（e）執行各項行政工作，與各政府部門、服務使用者、投訴人、記者及公眾進行協調。

（f）處理辦公室的運作及其他被指派的工作。

《破地獄》劇照

薪酬及福利

（a）獲選的申請人將以合約條款受聘。

（b）每月薪金現時為$52,575（東華總薪級表第廿三點）。

（c）薪金會按東華規定及／或參照公務員薪酬檢討而向上／下調整或凍結。

（d）員工福利包括有薪假期、進修津貼、醫療及牙齒保健。

申請方法

（a）將個人履歷或填妥申請表（可親臨索取或從東華三院網頁下載）。

（b）於2026年11月2日前寄香港上環普仁街十二號東華三院黃鳳翎紀念大樓四樓人力資源科主管收，信內及信封面請註明申請的職位「公共服務經理3 (殯儀服務經理)」及職位編號「A1/TSM3/FSM/WTSFOA/NET」。

（c）為確保郵遞無誤，請在投寄郵件時支付足額郵資及註明回郵地址，東華三院不會接收郵資不足的信件。

（d）凡於截止申請日期後三個月內未獲約見者，可作落選論。