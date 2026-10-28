內地網民列「遊港最不適應10件事」大呻行街如爬坡 1大優點獲激讚

香港與內地生活習慣存在不少文化差異，旅客初次來港難免會不習慣。近日有內地網民在小紅書發文，盤點「內地人去香港最不適應的事」，多個令旅客意料之外的香港生活細節，從食肆規矩到步調節奏，隨即引發大批網民共鳴，亦有一個細節獲得網民一致好評「體驗過就回不去了！」

有網民發文盤點遊港各項不習慣的日常，引發兩地網民熱烈討論。（小紅書截圖）

遊港最不適應10件事

PO主在文中列出各項生活細節，直言初到香港相當不習慣，由飲食、行街到搭車無一倖免。入到食肆先發現「餐廳不讓自帶飲品，否則罰款」，叫外賣又見到「外賣最低消費$60，還有高額配送費」，連想食餐家常飯都嘆「沒有找到好吃的炒菜」，甚至因「壽司郎叫號都是粵語，要學會假裝聽懂」而一度徬徨。

有食客於網上發文分享，他於新蒲崗1間茶餐廳吃下午茶，赫然發現單據顯示2個餐及2杯飲料總價錢近9萬元。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

PO主直言在香港「沒有電驢全靠腿」，偏偏「到處是坡，走路可以免費爬坡」，抬頭只見「樓挨著樓，太陽都曬不到」，而且「走在路邊經常會有從天而降的水滴」。走入室內更即刻體驗到冰火兩重天，「沒進過冰箱的可以體驗一下香港室內空調」。不過在一連串的不適應之中，唯一令她大感驚喜的，就是「地鐵不用安檢（終於不用卸下大包小裹又背上了）」。

網民共鳴：街上到處都在滴水

帖文隨即引來大批網民共鳴，不少人網民直言香港食買玩確實處處是考驗。交通方面，除了「打車不習慣左邊上」與「討厭坐小巴」之外，本地司機駕駛風格亦令遊客印象深刻。有網民分享搭的士的驚險經歷：「出租車司機開車都很猛，有一次打車遇到司機伯伯頭髮全白，轉彎插隊進等紅燈的車隊，被後車司機猛按喇叭（那人氣壞了，一直按），他淡定從容毫無反應，等綠燈就飛出去。」

有網民分享在香港搭的士的親身體驗，本地司機駕駛風格俐落迅捷令他印象深刻。（《降魔的2.0》劇照）

而街頭的壓迫感同樣令旅客不太適應，有人直言「走路太急了，人行道也比較窄，總感覺但凡我走慢一點就給人家堵了」。而「從天而降的水滴」亦引起極大共鳴，不少人網民笑言香港街頭「到處都在滴水」、「從天而降的水滴到底是什麼？空調冷凝水嗎」。

香港亦有不少生活細節獲得網民一致盛讚，其中港鐵不用繁瑣安檢的便利體驗獲內地網民激讚。（資料圖片）

港鐵免安檢獲讚極方便

另外，亦有不少生活細節獲得網民一致盛讚。其中港鐵的便利度最得人心，不用繁瑣安檢的體驗獲內地網民激讚「地鐵不用過安檢這個太好啦」、「不過安檢還需要適應嗎，過一次後次次真香」，加上車廂配備免費Wi-Fi，入閘搭車過程順暢。此外，香港沒有電動車在馬路橫衝直撞，加上嚴格的控煙法例與全面禁售電子煙，亦讓不少注重環境品質的旅客大加分，直言「最喜歡香港的禁煙政策了」。