45歲李尚正是真學霸！會考報10科高考奪3A 五大經歷啟發年輕人

近日HOY TV處境劇《你的保安 李寶安》熱播，劇中飾演「李寶安」的李尚正（阿正），更憑幽默感人氣急升。提到阿正，不少人會聯想起他在《臥底旅行團》中跟妹頭（盧頌恩）的爆笑互動，或者記起他曾在電影《死屍死時四十四》中飾演看更「李寶安」，並成功入圍第42屆香港電影金像獎「最佳男配角」提名。



但原來這位「HOY TV 一哥」，不單是真學霸，會考4A高考3A，更曾入讀港大建築系。起初只是從事幕後工作，及後被周星馳看中邀請加入公司幫手度橋兼幕前演出，之後遇過大車禍令他人生頓悟。《開罐 Opener》為大家一文睇清「正爺」的人生經歷，以及他帶給年輕人的5大人生啟發。



《你的保安李寶安》劇照

經歷一：真·學霸背景！會考4A高考3A 考入港大建築系

在荃灣及天水圍長大的李尚正，父母都是教師，分別任教中學及小學。在過去的訪問中，正爺坦言家人從未給予他過大壓力，反而培養出他主動學習的性格，認為「人生如果不去學習，很大一部分的意義就沒有了」。

「正爺」讀書時是真學霸，中學就讀名校荃灣公立何傳耀紀念中學，會考拿4A成績，高考（A Level）更拿3A 1B 1C。他在過去訪問曾表示，1998年考中學會考，同學們都是報考8科，他卻報了10科，笑言「反正都是交那麼多學費，何樂而不為？」因為受黎明主演的電影《玻璃之城》影響，被香港大學的校園環境吸引，及後順利考入香港大學建築系。

資料圖片

經歷二：不必盲從傳統成功路徑 敢「止蝕」重新為自己定位

但入讀港大建築系後，阿正卻感到學科並不適合自己，加上他發現家庭背景與資源的落差——有錢同學可以花幾萬元找外面的模型公司製作建築模型，從而節省四、五晚通宵時間，而家境普通的他只能獨力親手製作。最後，他在大學三年級時決定申請暫停學業，為尋找人生方向，更獨自去南美流浪半年。

經歷三：入有線由低做起 勇於嘗試由幕後轉做幕前

阿正經中學同學介紹，他加入了有線電視娛樂新聞台擔任節目助理（PA）及記者。2004 年，他獲得與林海峰合作綜藝節目《有個娛樂乜人台》的機會。在節目中，阿正首次由幕後做到幕前，擔任各種搞笑測試員，甚至曾被迫不穿上衣、戴著浴帽搞笑出鏡。他後來爆笑透露幕後秘辛，指當時曾向製作人要求「露點要加錢」，可惜最後落空。

李尚正曾與林海峰合作綜藝節目《有個娛樂乜人台》(網上圖片)

經歷四：獲周星馳賞識加入創作團隊！臨陣上場演《長江7號》

阿正在《有個娛樂乜人台》中的搞笑表現，引來周星馳（星爺）的注意，力邀他加盟星輝擔任編劇及幕後工作。阿正曾笑言，得到星爺認同讓他十分有成就感，「連周先生都說你很有趣，那完全不同！」

他在星輝原本只負責開會、寫劇本與拍花絮，但《長江7號》開拍前僅10分鐘（該片2006年開拍、2008年1月上映），星爺突然點名要求完全沒有演戲經驗的阿正親自上陣，飾演經典角色「曹主任」。阿正雖然極度緊張且不斷NG，但他也敢於接受挑戰。最終他憑藉當眾「挖鼻屎食」一戰成名，及後也演出過其他星爺的作品，包括《西遊·降魔篇》中眼神憂鬱的魚妖「沙僧」，以及《美人魚》中飾演面癱繪圖警察。

不過，阿正在過去訪問中也表示，跟星爺工作壓力山大，星爺日常會講口頭禪「有冇橋？有冇橋？」以及「部戲你寫，醒定點！」最後他決定停下腳步，「裸辭」離開星輝。

除了跟妹頭合作拍劇，李尚正也曾與蝦頭合作。

經歷五：嚴重車禍險死肺穿窿 重學站立悟出人生哲理

人生起跌不只事業，他更不幸曾遇上嚴重車禍。有次他駕駛電單車，不小心撞向一輛小巴的尾門，傷勢十分嚴重，不但脊骨移位、鎖骨與肩膊骨頭碎裂、肺部穿孔並出現嚴重胸腔積液。最終他留醫半年，須重新練習站立與步行。

這次「死裡逃生」，徹底改變了阿正的人生觀與價值觀。阿正在過去訪問表示，他曾炒美股慘蝕七位數，亦曾投資麵舖敗走。經歷車禍後，他體會到「一個人隨時會走，屬於你的財產隨時有一刻與你無關」。自此他明白人生無常，就不該把時間浪費在追求沒意義的事或金錢上，而是應該專注於做自己覺得有趣、有意義的事。車禍康復後，在舊監製朋友的邀請下，阿正於2010年重返有線電視（現為 HOY TV），做自己喜歡的幕前工作。

李尚正每次面對轉折時的選擇，正好為面對焦慮與迷惘的年輕人提供了啟示，做人不必盲從傳統成功路徑，勇於接受挑戰，以及專注做有趣的事，才是人生真實的幸福。