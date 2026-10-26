譚旻萱177cm高、林愷鈴《地獄大狀》爆紅　香港00後十大女神盤點

00後女星、歌手、KOL，甚至是影壇新星都紛紛冒起，成為新一代年輕人的焦點！但無論出身哪個領域，這些00後女神每一個新作品或日常動態，都足以在網絡掀起熱話，《開罐OPENER》綜合網絡討論度、社交平台人氣及演藝作品表現，為大家盤點十大00後女神，看看哪位是你心目中的最愛。



《夜王》劇照

1.Mandy Tam（譚旻萱）

+ 3

出生於2000年的譚旻萱（Mandy）今年26歲，有籃球女神的封號。入行前體重曾超過170磅，後來因打籃球減肥成功。憑藉177厘米的高䠷身形與混血五官，被模特兒公司相中成為旗下model，後更因參與Edan《E先生連環不幸事件》MV而爆紅，隨後更加入女團Me&，成為隊長及門面擔當。除了舞台演出，她在電影《夜王》中飾演女公關「ChiLing」一角，因演出夠寸嘴被讚演活了角色。今年更有份參演警匪鉅作《寒戰1994》，飾演正直女督察Bianca，在今年10月尾被拍到與網球一哥黃澤林親暱互動，私生活備受關注。

2.Feanna Wong（黃淑蔓）

出生於2001年的黃淑蔓現年25歲，2015年主唱電影《哪一天我們會飛》主題曲《差一點我們會飛》出道，當時年僅14歲便奪得叱咤樂壇流行榜頒獎典禮「叱咤樂壇生力軍」，成為歷來最年輕的得獎者。

作為女團Me&成員之一，黃淑蔓近年人氣持續攀升，今年更與YouTube組合JFFT合作單曲《旋轉木馬》爆紅，MV在各大社交平台洗版，甚至紅出海外，不少K-Pop idol都拍片翻跳。

3.Ashley Lin (林愷鈴)

+ 1

2000年出生、26歲的Ashley林愷鈴是藝人龔慈恩的女兒，有「最強星二代」封號，IG帳戶@kaening擁有約11.6萬粉絲。不單有樣有身形，Ashley更於港大建築系畢業，是真正的學霸，最近更憑《地獄大狀》一改斯文溫柔形象，飾演好勝冷艷大律師，跟魏浚笙有多場激吻戲，令觀眾眼前一亮。

4.Ivy So (蘇雅琳)

出生於2001年的Ivy So蘇雅琳現年25歲，2021年參加《全民造星IV》入行，是女團COLLAR 的門面擔當。除了舞台演出，她在電視劇《飛黃騰達》及《和解在後》中以演技夠自然大獲好評，今年也主演了港版《金秘書為何那樣》，與盧瀚霆（Anson Lo）合作，劇中更有不少親密接觸及接吻，令人期待。

5.Day (許軼)

2002年出生的Day許軼今年24歲，擁有獨特的混血氣質與精緻五官，在IG @6y_day上坐擁 30.8萬追蹤者。自《全民造星IV》季軍出道後，她一直是COLLAR內的實力成員，更在2026年9月推出單曲《你離開我的時候，神奇的事發生了》，不論是唱歌、跳唱還是個人時裝品牌代言，表現力也令她成為各大國際化妝品牌的寵兒。

6.Chantel (姚焯菲)

生於2006年、年僅20歲的Chantel姚焯菲，在2021年《聲夢傳奇》節目中獻唱〈戀愛預告〉一鳴驚人，當年被封為「國民初戀」。入行後憑歌曲《原來談戀愛是這麼一回事》曾橫掃樂壇獎項，獲得新城電台、商業電台、無綫電視及香港電台所頒發的四台新人獎項，更是女子組合After Class成員之一。

7.Candy (王家晴)

2002年出生、23歲的Candy王家晴是COLLAR中的另一位顏值擔當，以清純氣質收穫大量男性粉絲，早年憑《全民造星IV》人氣急升，除了參與團體活動，近年參與了《邪mall》香港僵屍片，以及客串了香港賀歲喜劇電影《金多寶》，更在今年三月推出首支個人單曲《直白》，在10月尾推出單曲《連名字你都說錯》！

8.Nancy Kwai (歸綽嶢)

出生於2000年、26歲的Nancy Kwai歸綽嶢，她從KOL轉型歌手，憑藉仙氣十足的氣質與清新歌聲在樂壇佔有一席位，於2023年1月31日以《Teaser》正式出道後，出道首年獲頒《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》「叱咤樂壇生力軍女歌手銀獎」、《Chill Club 推介榜年度推介23/24》「Chill Club年度新人女歌手」及《第四十五屆十大中文金曲》「最有前途新人獎優異獎」三台新人獎，是00後中文青女神的典型代表。在2026年9月也與湯令山合作發佈新曲《Such a fool？ 》，更被網民力讚「有少少似以前薛凱琪x方大同嘅feel」。

9.Angelina Chiu（趙君瑜）

Angelina趙君瑜在2000年出生，現年26歲，曾在2022年參加前YouTube頻道「試當真」的「校花校草選舉」，參選期間更被古天樂親自挑選為校花班長，最後排名第七並簽約加入「試當真」，除了參與MV作品擔任女主角之外，近年也有參演電視劇以及電影的演藝作品，包括《社畜再培訓先導計劃》以及《夜王》 ，在「試當真」半停止運作後仍然堅持幕前工作，也與譚旻萱一樣簽約經理人公司cool style，成為鄧麗欣的師妹！

10.Hazel Lam (林熙彤)

2003年出生、現年22歲的Hazel林熙彤是目前社交平台上最具影響力的00後KOL 之一，其 IG帳戶@hazel.1120 追蹤人數達14.9萬，於18歲在社交媒體上被經理人發掘，近年出演了不少電影、電視劇以及MV作品，其中擔任了《老派約會之必要》的MV女主角，也參演年初的《夜王》賀歲片。