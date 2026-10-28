萬聖節變裝禁忌｜命理師警告忌盲目跟風！勿扮一類造型：要知分寸

今年萬聖節恰好碰上星期六，旅發局今年更首辦「香港萬聖月」，一連三個星期六在中環、啟德、蘭桂坊、旺角及尖沙咀舉行Cosplay街頭派對，隨處可見南瓜與骷髏佈置，全城狂歡情緒高漲。而台灣命理師柯柏文近日在個人Facebook專頁發文特別提醒萬聖節變裝有大忌，又指出中西方鬼節的文化反差，更強調大家玩樂之餘也要懂得安全與分寸。

台灣命理師柯柏文命提醒，過節切忌打扮得血淋淋或過分陰森。（湯致遠攝）

為何七月處處避忌 十月底卻狂歡扮鬼怪？

萬聖節（Halloween）源自愛爾蘭古老的薩溫節（Samhain），本是季節交替、紀念亡者與祈求家宅平安的嚴肅日子，如今在商業包裝下演變成全民變裝狂歡的盛會。

柯柏文表示，每逢農曆七月中元節，大家處處避忌，但一到十月底的西方鬼節，大家反而興致勃勃將自己打扮成血淋淋的鬼怪。並質疑本土的中元鬼節才剛過完不久，大家是否需要毫無批判地全盤接收外國鬼節文化。

又強調，從傳統民俗「取象」的角度來看，言行、衣著與環境皆有其象徵意義，平日拜神求平安，過節時卻刻意追求陰森血腥，顯得頗為矛盾。他認為若純粹想讓小朋友體驗過節樂趣，選擇可愛的卡通角色或童話造型同樣能達到同樂效果，未必要盲從西方文化把小朋友打扮成恐怖片主角。

若純粹想讓小朋友體驗過節樂趣，選擇可愛的卡通角色或童話造型同樣能達到同樂效果。（湯致遠攝）

過節也要知分寸 莫讓盲目狂歡釀成悲劇

柯柏文特別引用《易經》的「節卦」，為現代人過節提供生活指引。《雜卦傳》提到「節，止也」，《節卦・彖傳》亦指出「節以制度，不傷財，不害民」，提醒大家，正是活動要有規矩、花費要有分寸，熱鬧更不能危害別人的安全。

買變裝服飾量力而為即可，朋友聚會飲酒切忌失控喝醉，出入人多地方更要隨時注意周遭動線。《易經》雖然提醒「苦節不可貞」，過度壓抑並不適宜，但最重要是在該停的時候停下來。

《節卦・彖傳》指出「節以制度，不傷財，不害民」，提醒大家，正是活動要有規矩、花費要有分寸，熱鬧更不能危害別人的安全。（湯致遠攝）

警惕韓國梨泰院人踩人慘劇

他亦重提2022年10月29日韓國梨泰院發生的嚴重踩踏悲劇，提醒大家盲目狂歡往往暗藏安全隱患，絕對不能遺忘這些血的教訓。他指出若看到狹窄入口或通道已經塞滿人潮，絕不要盲目硬擠；帶小朋友參加活動時，務必先看清緊急出口，變裝服飾亦不要遮擋視線或過長絆腳，切勿為了一時的拍照打卡而拿生命作賭注。

至於萬聖節的「不給糖就搗蛋」的傳統互動，柯柏文提醒始終只是一句玩笑（Unsplash圖片）

「討糖」要有基本禮貌 狂歡過後及時抽身

至於萬聖節的「不給糖就搗蛋」的傳統互動，柯柏文提醒始終只是一句玩笑，家長正好藉機教育小朋友基本禮貌：有人給糖要誠摯說聲謝謝；若對方未有準備，亦不應吵鬧打擾，更不要將惡意嚇人當成好玩。

開開心心拿到糖果、三五知己聚在一起打卡聊天，節日的意義其實就已經足夠。時間差不多便早點回家，洗個澡、換下衣服讓心情回歸平靜，切忌為了追求一夜的盲目狂歡而弄得筋疲力竭，甚至讓自己置身於險境之中。