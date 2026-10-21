鄧兆尊爆50歲女星通殺全圈！玄學解構4大「集郵面相」 臥蠶最吸睛

網台「喱騷」全新清談節目《男人萬歲》日前首集正式上架，並邀得鄧兆尊、音樂人馬米及男性專科治療師Able擔任嘉賓，分享中年男人危機。鄧兆尊在節目中更大爆圈中一名段位極高的「頂級集郵女星」，指其憑藉絕頂美貌「通殺一至四線男星」，消息一出隨即震撼全網，引發大批網民熱議該女星真實身份。



在感情世界中，除了明星光環之外，究竟怎樣的面相特徵天生自帶強烈異性吸引力，甚至令人「擋不住桃花」？《開罐》為大家整理玄學家剖析的「極強桃花面相」4大特徵，其中臥蠶豐滿更是異性緣爆棚的關鍵！



現年59歲的鄧兆尊日前獲邀擔任網台節目《男人萬歲》嘉賓，爆料圈中存在一位戰績彪炳的「集郵女星」。（節目截圖）

現年59歲的鄧兆尊日前獲邀擔任網台節目《男人萬歲》嘉賓，與主持梁栢堅、阿肥（陳偉雄）及貝依霖暢談感情與性生活話題。鄧兆尊在節目中以古人追求女性的「潘驢鄧小閒」自居，並大方分享娛樂圈內鮮為人知的偷食潛規則與異性誘惑。期間鄧兆尊突然拋出震撼彈，爆料圈中存在一位戰績彪炳的「集郵女星」：「我哋圈入面有個集郵女星，集咗好多人，而且生得好靚女，基本上由一線、二線到三四線男星，佢全部都集齊晒！」

鄧兆尊透露，該名集郵女星如今年約「50多歲」，二人過去曾有合作經歷。（資料圖片）

鄧兆尊透露，該名女星如今年約「50多歲」，二人過去曾有合作經歷。當主持追問鄧兆尊有否被對方「集郵」時，他則幽默自嘲：「佢冇集我，因為嗰陣我啱啱出道，個人好瘦！」爆料一出，網民紛紛猜測該女星身份之餘，亦對「到底怎樣的面相才能魅力通殺全圈」產生極大好奇。

玄學家解構「極強桃花面相」4大特徵

從面相學角度來看，可以有能力集郵的男女，必定是有超強桃花運和異性緣，綜合各玄學家的說法，具有「極強桃花」的面相通常具備以下4大顯著特徵：

特徵一：臥蠶豐滿潤澤（淚堂飽滿）——【最吸引異性部位！】

在面相學中，眼下的隆起部位稱為「臥蠶」（又稱「淚堂」或「子女宮」）。臥蠶豐滿、微凸且色澤黃潤光亮的女性，在傳統相學中主氣血充盈、情感熱烈，自帶親和力，天生散發出濃烈的女性魅力與親和力。

女優瀨戶環奈也有個小臥蠶 （IG@setokanna_）

臥蠶飽滿的女性笑起來眼神如含情脈脈，對男性具有極強的心理吸引力。這類面相者極易讓男人產生保護欲與靠近的衝動，被視為「吸引異性第一殺手鐧」。

特徵二：水汪汪桃花眼（眼帶潤采、似笑非笑）

眼睛為靈魂之窗，亦是面相學中觀察感情運的重要部位。所謂「桃花眼」，特徵為眼形略長、雙眼皮明顯、眼尾微向上翹，且眼珠黑白分明、雙眼隨時像蒙上一層水光（俗稱「眼水汪汪」）。

眼神帶水光的女性感情豐富且極具誘惑力。在相學中，「眼帶水光」代表桃花極旺，眼神交會間便能流露出強烈電磁場，容易令人神魂顛倒。

三上悠亞擁有一對水汪汪眼睛。（IG@yua_mikami）

特徵三：奸門（夫妻宮）平滿光澤、無瑕疵

「奸門」位於眼尾至髮際線之間的區域，在面相學中稱為「夫妻宮」或「魚尾」。奸門平滿、肉質豐厚且色澤紅潤無瑕（無惡痣、疤痕或過多雜紋），代表其人的異性緣極佳，社交手腕圓融。

奸門良好的女性在感情市場上極為討好，不僅主動追求者眾多，亦非常懂得如何在男女交往中掌握主導權，在情場上游刃有餘。

「奸門」位於眼尾至髮際線之間的區域，在面相學中稱為「夫妻宮」或「魚尾」。（AI生成）

特徵四：雙唇豐滿潤澤／仰月唇（唇紅齒白）

嘴唇在面相學中象徵慾望、情感表達與人際親和力。雙唇豐滿、唇線分明，或是嘴角自然微微上揚（即「仰月唇」）的女性，言語風趣且充滿魅力。

嘴唇豐滿象徵情慾豐富與熱情，再加上言語表達得體，能迅速拉近與對象的距離，對各個年齡層與階層的男士都具有極高吸引力。

女優加藤結衣雙唇豐厚。（網上圖片）

不過桃花也有正桃花和爛桃花之分。若五官搭配得宜、眼神清澈，代表能吸引優質對象，帶動事業與人際運勢。若眼神過於濕潤帶煞、或奸門有灰黑惡痣，則容易招惹感情紛爭、多角戀甚至桃色糾紛。