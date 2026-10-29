港漂一家三口拒學廣東話　3理由「不必強行融入」:完全沒影響生活

近年來愈來愈多內地人士移居香港生活，日常生活、教育以至文化適應上的差異引來不少爭議。不少港漂對於學廣東話的必要性各有考量，近日有港漂家長在社交平台發文，對來到香港就一定要為融入而學廣東話的看法表示不理解，隨即掀起網民熱議。



港漂家長在社交平台發文，對來到香港就一定要為融入而學廣東話的看法表示不理解（小紅書截圖）

3大理由無謂「強行融入」而學廣東話

該名港漂家長以「港漂2個月，我不明白為什麼一定要學粵語？」為題在小紅書發文，表示一家三口來港生活快兩個月，身邊鄰居屢次勸說，網上亦常看到家長抱怨小朋友學廣東話辛苦，勸學的理由幾乎全都是為了「融入」。對此，她非常不理解為何要把廣東話稱為來港的必修課。

一家三口來港生活快兩個月，發現單靠普通話日常生活已經毫無障礙，偶爾夾雜英文就足以應付。《反起跑線聯盟》劇照

1. 日常溝通普通話無障礙

PO主指出，來港前也曾擔心語言問題，但生活下來發現日常買菜、食飯甚至鄰里交流，單靠普通話已經毫無障礙，偶爾夾雜英文就足以應付。

2. 力撐「簡體字是趨勢」

至於女兒的教育，事主果斷選擇了一所以英文為主、簡體中文教學的小學，直言不希望孩子花大量精力重新適應繁體字與粵語。而自己更看好「英語＋普通話＋簡體中文」的組合，並認為簡體中文才是未來的大趨勢。

該名港漂家長直言更看好「英語＋普通話＋簡體中文」的組合。（《反起跑線聯盟》劇照）

3. 認為不必「強行融入」

她又以過去經歷為例，「我們在北京生活11年，也從沒想過要學北京話才能融入北京」。直言去到新環境不一定要把自己當成「客體」，更希望能帶著主體性生活，又補充，香港大概率只是家庭人生的其中一個階段，未來還會繼續流動，因此對廣東話只抱持順其自然的心態，「『融入』不應該是一項必須完成的任務。」

有女生於網上發文表示，日前於街上被1名目測4至5歲的女孩用紙袋撞到腳，當女孩被媽媽問「你係咪踩到人？」，女孩說了1句令女生十分心寒。（《左撇子女孩》劇照）

網民狠批：入鄉隨俗是基本尊重

帖文隨即引起熱議，有網民直言「你能生活無阻，應該是香港人語文能力強，從小學習兩文三語」，又表示「港漂學粵語如養兵，好多時都是只是一時之用」，「入鄉隨俗，這是身教孩子甚麼叫『尊重』」、「正如我移居內地，都唔會話唔學普通話啦」「學粵語不僅是學會一門語言，更是對當地的一份尊重。」

有網民認為學語言純屬個人選擇，無謂強逼自己：「愛幹嘛幹嘛，別要求特別待遇就行」，但也善意提醒事主日後如果遇到不懂普通話的本地人時，「千萬不要覺得別人在歧視你就好」。

該名港漂家長其後亦補充，文章並非反對粵語，而是針對自身目前的生活階段考量。（電影劇照）

PO主澄清：非排斥粵語 純粹不設硬性指標

PO主亦有在留言區解釋，澄清自己「完全不排斥學粵語」，亦有在多鄰國（Duolingo）和小朋友一起學習，女兒在校亦已交到好朋友。她強調，文章並非反對粵語，而是針對自身目前的生活階段考量，「只是目前根據具體情況考量，不強迫學習、不設定目標性任務，順其自然學習。」