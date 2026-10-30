單身28年男盛讚交往韓國女友特質「會主動AA」好相處　掀兩極論戰

母胎單身28年，最後交到韓國女友！一名台灣男網友近日在Dcard分享，自己過去追求異性屢屢碰壁，一度以為將單身一輩子，沒想到透過語言交換認識一名在台灣工作生活的韓國女生，兩人見面幾次後，女方竟主動告白，讓他又驚又喜。交往後，他發現女友不僅在感情上相當主動，金錢觀與相處方式也讓他感到自在，因此分享這段經歷，並建議單身者不妨學習外語、拓展交友圈。不過，貼文中對過往追求台灣女生經驗的評論，也引發網友正反兩極討論。



原PO透露，自己從小異性緣不佳，出社會後曾嘗試拓展社交圈，卻始終沒有進展。後來為了學習韓文，他在網路上尋找語言交換對象，認識這名來台工作的韓國女生，兩人互相練習韓文與中文，之後他邀對方到先前看過的韓國餐廳用餐，幾次約會後，女方就主動表達心意，兩人順利交往。

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讓他印象深刻的是，女友外出時會主動靠近他，牽手也由女方先提出，甚至曾疑惑地問他，明明氣氛已經很曖昧，為什麼還不牽手，讓他笑稱自己當時還開玩笑回應：「在台灣這樣會被告。」

除了感情上的主動，原PO也特別提到兩人在金錢上的相處方式。他表示，過去與台灣女生約會時，常覺得自己必須負擔全部開銷，聊天也得小心翼翼，深怕一不注意就冒犯對方；但與韓國女友第一次見面時，對方就主動拿錢出來，並表示韓國人不少會採取AA制或輪流付錢的方式，不會總讓男生買單。

在外貌與個性方面，原PO認為女友相當注重打扮，皮膚狀態也很好，即使素顏仍讓他覺得清爽好看，有如「水煮蛋」；相處起來則不會過度黏人，也沒有讓他感到難以招架的情緒壓力。他坦言，自己過去追求異性時，總覺得必須放低姿態，不斷付出金錢與情緒價值，最後卻沒有結果，因此一度認為自己可能會一直單身。

他也感嘆，台灣的擇偶環境似乎相當看重外貌與收入，甚至直言若沒有進入科技業、收入不夠高，可能就不容易受到青睞，但也強調這些都是自己的經歷與感受，並非想刻意批評所有台灣女生。

原PO進一步建議，若有人和他一樣長期單身，不妨嘗試學習外語，想認識日本人可以學日文，對韓國文化有興趣則能從韓文入門，藉此接觸不同的生活圈與交友機會；即使最後沒有因此交到另一半，也至少多學會一種語言。

貼文一出後，不少網友留言指出，既然已經找到適合自己的伴侶，就沒有必要透過貶低其他人來凸顯對方的好，紛紛表示：

「沒必要踩一捧一」

「交到女友很好，但真沒必要貶低台灣女生」

「講了一堆抱怨然後再說自己沒有抨擊的意思， 也不看看台男都是些什麼樣子？」

「你只是遇不到這樣的台女而已，我就遇到了啊」



但有部分人認同，

「原Po說的是真的，我長期在韓國出差好幾年了，韓國女生真的比較好相處，眼光也沒長在頭頂」

「被韓女收編加一！ 韓國女生真的很棒！個性好又漂亮！ 但我覺得也不用一竿子打翻一船人，並不是所有韓女都這樣」

「我人生第一位、第二位女友都是韓國人，很主動、很會撒嬌，真的跟我在台灣認識的女生很不一樣」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】