男生公認7個完美女友特質　把口講鐘意天然呆實際要求面懵心精！

男孩子到底都喜歡什麼樣子的女生呢？是喜歡上得了廳堂、下得了廚房款的，還是可可愛愛、很愛撒嬌的那種小女人呢？有的男生就是喜歡那種活潑開朗的女生，也有的會喜歡氣質溫柔型，所以今天幫大家盤點了7個「男生公認的完美女友特質」。



如果現在還是單身的姐們們趕快點進來一起看看，有朝一日也找到男朋友喔～

7個男生公認的完美女友特質，你具備嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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完美女友特質

1. 愛笑

俗話說「愛笑的女人運氣不會太差」，這句話也可以反應在找男朋友身上喔～很多男生其實對於顏值沒有一定的要求，這時候就能發現，經常笑臉迎人的女孩子更容易映入他們的眼簾！在忙了一整天之後，回家看見女友的溫暖笑容，除了能讓繃緊的神經馬上放鬆下來外，也能讓身邊的任都感到開心～

2. 大方得體

其實很多同齡的男孩子都會比較幼稚，但身為另一半的你，在對方和你開玩笑的時候，還能不亂發脾氣、不大吵大鬧，那一定能讓男朋友越來越愛你！畢竟很多男孩子還是非常重臉面的，如果你讓他在朋友聚會上沒面子的話，回家後的兩人也一定會免不了爭執，所以很多時候，大方得體的女孩子會更吸引到男生的注意喔！

3. 爽朗

其實很多男生最害怕遇到的就是有公主病的女友！所以比起嬌柔、做作的女孩，他們更喜歡選擇性格爽朗的女友，如果在一段感情當中，一直扭扭捏捏、不敢表達自己內心想法的話，也會讓這段關係很難經營下去，所以相比之下，性格爽朗不做作的女性反而更有市場喔～

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4. 不吝嗇讚美

不論是男生還是女生，一定沒有人會討厭讚美吧！如果另一半今天買了一件新衣服，這時候只要給予一些適當的讚美，這樣也能讓另外一半感到越來越自信，如果在遇到挫折的時候，能夠給予一些鼓勵以及溫暖的抱抱，這樣也會讓另一半越來越愛你！

5. 體貼溫暖

在適當的時機給予對方關心和溫暖、鼓勵及支持，而不是對方叫你做什麼就去做，這樣一段關係也能夠走的越來越遠，雖然每個人都會有各自的喜好，相愛的兩個人喜歡的東西也一定會有些出入，但切記不要批評對方的喜好，可以轉而用支持用鼓勵來替代。

6. 有目標、想法

其實很多男生喜歡的只是看起來蠢蠢、呆萌的女孩，而不是什麼都不會的那種！所以女孩們也該有自己的目標和理想，擁有自己的獨立思想，在遇到困難的時候不要只會依靠男友，這樣除了能讓男友不會容易感到厭煩之外，也能夠提供自己適當的情緒價值！

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7. 理性溝通

在一段關係當中一定免不了爭吵，過了戀愛的熱戀期後，難免會看見對方的小缺點，但其實很多男孩會把「面子」看重，有時候拉不下臉來和女友道歉時，這時候身為完美女友千萬不要又擺臉色、冷暴力，而是要和對方理性溝通，這樣一段感情才能走的更長久～

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