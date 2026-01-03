同居男友「1舉動」讓她直呼更愛了　網民：顧及這感受的男人最帥

同居後才發現另一半的小習慣，竟成為加分關鍵。



一名女網友近日在Dcard分享，她搬去和男友一起住兩個月，意外發現對方在家上廁所時「幾乎都坐著尿尿」，讓她又驚又喜，直呼「這個習慣真的太貼心了！」

原PO表示，男友在家總是選擇坐著上廁所，就連偶爾站著尿，也會記得掀起馬桶蓋、保持乾淨。她好奇詢問原因，男友則笑說「坐著比較舒服啊！」她坦言，過去前任上廁所常把馬桶噴得亂七八糟，讓她經常得清理殘留尿漬，如今遇到這麼乾淨又細心的另一半，讓她感動直呼「更愛他了」。

貼文一出，立刻引起網友熱烈討論。有人認同表示，

「我男友也坐著尿，他說比較衛生」

「這樣完全不怕尿噴出來」

「在家坐著尿真的比較舒服」



也有人分享經驗，

「前任會噴到整個馬桶都是，現任坐著尿加分100分」

「我男友還要求朋友來家裡都要坐著上」



不過也有男性網友稱：

「我還是習慣站著，但會自己擦乾淨」

「坐著尿其實對膀胱比較好，不容易殘尿」



泌尿科醫師：坐著尿降低噴濺、抗老化一舉兩得

泌尿科醫師高銘鴻也指出，雖然多數男性習慣站著小便，但「坐著尿」其實有不少健康好處，包括減少尿液殘留、降低噴濺風險、延緩膀胱老化，甚至能避免長者因暈眩跌倒的風險。他也呼籲，若有排尿困難的情況，不妨嘗試坐著上廁所，更能放鬆骨盆肌、改善尿流。

不少網友看完笑說，

「坐著尿的男人最帥」

「會顧及另一半感受，才是真暖男」



辦公室同事願早起「做1事」！她百思不解 網：看工作環境

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】