美英日籲家庭儲3天糧 港人要點儲糧？街市檔主教1個月儲糧秘訣

近日全球多國包括美國、英國及日本都相繼出現教人囤積物資的消息，連日本災害管理副大臣細野豪志26日都指政府將發布「緊急要請」，要求全體國民即日起儲備至少3天食物、飲用水和應急物資。事件引起不少網民熱議，甚至有人出現「第三次世界大戰是否將至」的講法。其實若遇到緊急情況，香港人又應該怎樣儲糧呢？香港01過去曾請教街市佬，教落蔬果、魚、凍肉應該如何選擇放置更長時間的品類，大家若儲糧在購買食材時也可以稍作參考。

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近日，全球多國相繼呼籲民眾居家儲備應急物資，主要旨在因應天災、基礎設施癱瘓、網絡攻擊或地緣局勢等突發危機，協助民眾在緊急狀況下保持自給自足。英國政府推動10月22日啟動名為「做好準備」（Be Ready）宣傳倡議，鼓勵家庭為可能持續三天的電力、供水、流動通訊和網路服務中斷做好準備。

美國FBI前副局長邦吉諾（Dan Bongino）26日在節目上，呼籲全美民眾制定緊急應變計劃，並儲備至少3天份的食物和物資；日本「防災廳」將於11月2日正式成立，災害管理副大臣細野豪志26日預告，政府屆時將發布「緊急要請」，要求全體國民即日起儲備至少3天、行有餘力達1週的食物、飲用水和應急物資。

至於歐盟則早於2025年就發布準備戰略，目標讓民眾具備至少72小時（3天）的自給自足能力。德國建議民眾具備自主生活10天的儲備（最少3天）；芬蘭等國更因應地緣局勢加強民防，官方糧食儲備可供全國維持9個月。

FBI前副局長邦吉諾呼籲美國人儲存3天份緊急物資。（Instagram@danbongino）

各國緊急要求儲糧之說引起網民關注，不過據CNBC TV18及美媒《新聞周刊》（Newsweek）等外媒10月28日報道，其實不少國家或地區數年前已發布相關指引，部份國家甚至多年來長期都有呼籲囤積物資的指引，而且應對的危機各不相同。

那如果香港人想儲糧，又應該如何怎樣儲，以備不時之需呢？香港01過去曾請教街市佬蔬果、魚、凍肉應該如何選擇放置更長時間的品類，大家在購買食材時也可以稍作參考。

1.蔬果類

有楊屋道街市的生果檔檔主稱，水果基本上不可放1個月，看似擺得的橙亦不宜放多於一、兩星期，生果界中容易買到又最擺得的其實是柚，原個放1個月不成問題。不少市民誤以為厚皮的瓜類能放很久，但菜檔東主直言「1個月瓜都乾埋」，最多其實只可以放1星期。

有專賣菇類的菜檔店主稱，菇類存放無統一標準，大部分最多放1、2星期，但部分菇種，例如真姬菇一類較為耐放，可放雪櫃1個月。不過，這要視乎菇種到港時的新鮮程度，因為產品可能曾放在倉庫一段時間。他建議市民購買時可按壓菇身，如果非常軟身，代表已放了一段時間，但提醒如買來當存糧應先做功課有足夠認識，不然1、2星期內食用最好。

2.魚類、肉類篇

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海魚檔主指海魚要吃新鮮，不推薦當存糧。而價錢較親民的淡水鯇魚就是好選擇。有魚檔老闆表示，鯇魚放入冰箱冷藏絕對可放1個月，買回家時不用清洗，放入膠袋密封即可。另外，早已起骨的魚塊多款又易於「攝」入冰格，急凍貨容易買到又可以放很久，價錢上平起上來10元左右就有交易，很適合拿來當魚類存糧，不必餐餐豆豉鯪魚。

儲糧時冰箱的空間要計算準確，急凍雞翼雞扒佔的位置少是上佳選擇。凍肉公司店主稱放幾個月都沒問題，但注意買回家時，宜用保鮮袋分開裝，一包一次解凍食用，否則容易變壞。如市民擔心凍肉食用期限的問題，可到超市選購預先包裝好的凍肉，上面會有明確食用期限。

3.主糧、罐頭篇

主糧及罐頭存放時限遠遠比新鮮食物長，選購時應該先擔心會否吃到悶。雞蛋是許多家庭常備存糧，部分人誤以為放雪櫃可以放很久，但留意雞蛋包裝有食用期限。以往港人出現搶糧的情況，多數是去搶米，意粉、蕎麥麵之類較少成為目標，但都可以放一段時間。