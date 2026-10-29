面試被問「為什麼選我們公司」廢話引共鳴　內行人教「反殺回答」

「你為什麼想來我們公司？」這句面試老梗，最近又在 Threads 上吵翻了！有網友直接開砲：「因為你缺人，我缺錢啊。」這句話直接戳破面試時大家「裝模作樣」的假象，引發網友共鳴。這也讓大家開始討論：面試到底是該老實說「為了生活」，還是要繼續編那些「為了理想」的場面話？



助理領三萬也要談夢想？原PO一句話引起無數網友共鳴

原PO在Threads上寫道：

不理解為什麼公司面試都很喜歡問：你為什麼想來我們公司？因為你缺人，我缺錢啊？不然呢？什麼鬼問題？

對他而言，面試的核心應該是釐清工作職責與待遇，而非強迫應徵者編織冠冕堂皇的藉口。

他認為許多助理職缺月薪僅約三萬元（台幣），卻被要求談論未來方向或對公司的了解，這種過度包裝的風氣令人反感。在他眼中，找工作不過是為了生存，下班後只想安靜生活，這種「想聽鬼話」的提問方式，無疑是在浪費雙方的時間。

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求職面試變「演技大賽」，是招募人才還是演員呢？

這種反感情緒並非空穴來風，許多網友表示在面試過程中常感到私隱權被侵犯，或被迫參與一場「比誰會演戲」的競賽。除了為何應徵之外，求職者常被問及離職原因、對未來的期許，甚至是與工作無關的私人生活，如「是否單身」或「住家裡還是租屋」。

甚至有面試官會針對公司剛擴廠的穩定性反問：「外面穩定的公司很多，為何非得選我們？」這種咄咄逼人的態度常讓應徵者感到困惑與無助。此外，部分企業在薪資未能給到位的情況下，卻熱衷於與員工「談理想、談未來」，這種落差感被視為一種職場上的道德綁架。

針對這種面試現狀，不少網友們紛紛分享自己的經驗，「雙方都心知肚明，但一邊想聽到好聽的話，另一邊只能講好聽的話」，甚至有人直言，這類問題不過是人資在「問個優越感」，或是想聽應徵者「捧他，捧得越高，錄取率越高」，甚至有人遇過人資對誠實回答「為了錢」的人回以「你好直接喔」，讓求職者納悶：「不然是要演什麼，HR不是也是領薪水的社畜，為什麼上班應該也要心知肚明吧。」

廢話問答也可看出「公司素質」為什麼？一句話拿回面試主導權

不過，也有另一派網友從不同視角看待這些「廢話提問」，有內行人認為這是一次觀察公司文化的機會，指出：「各位去面試時也能透過一間公司是怎麼看待面試的，來判斷未來你將會與怎樣的一群人一起工作。」有些資深前輩則提到，在過去那個需要對公司做足功課的年代，雖然這些問題同樣令人無語，但「現在年輕人可以直接講出最實際的答案真好」。

更有人幽默地提議，下次被問到為何想來面試時，可以反過來客氣地詢問對方：「那請問你們為什麼想找我去面試？」來拿回對話的主動權。

「你為什麼想來我們公司」真的是廢話嗎？內行人給出解答：不一定​

然而，從資方或人資的角度來看，這些問題背後藏有特定的選才考量。有專業人士解釋，面試提問是為了篩選出真正認同公司文化、了解產業現狀的人選，避免錄取「海投」履歷、對工作毫無概念的求職者。若公司缺乏識別人才的能力，最終可能導致新員工與既有團隊磨合失敗，形成公司、舊同事與新面孔「三輸」的局面。因此，謹慎的面試流程被視為一種過濾機制，旨在尋找能解決問題並創造價值的夥伴，而不僅僅是一個填補空缺的勞動力。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：面試必問「這1句」最廢！他直嗆：我缺錢你缺人啊，引萬人共鳴：別再逼我演戲】