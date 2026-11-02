港漂內地生揭全班僅3人講粵語！自嘲：算留學嗎?坦言來港真正目的

近年不少內地本科生選擇來港升學攻讀碩士，日前一名在香港中文大學就讀碩士的內地生發文，透露開學後發現全班60名學生中僅得3人講廣東話，質疑自己現時「到底算不算留學」，亦坦言比起留學體驗感，來讀書的目的只是為了拿到香港身份，帖文亦引起網民熱議。



日前一名在香港中文大學就讀碩士的內地生發文，透露開學後發現全班60名學生中僅得3人講廣東話。（小紅書截圖）

全班60人僅3人講廣東話

PO主在小紅書發文透露，開學首周與母親視像通話時，母親問及「班上有沒有外國同學」，知道全班清一色都講中文後，忍不住質疑30萬學費是否白花。

面對母親的質疑，PO主坦言自己開學初期亦曾閃過一絲困惑，懷疑自己「這到底算不算留學」。第一天就發現全班60名學生中，只有3個人會說廣東話，其餘同學的口音橫跨大江南北。日常小組討論基本上用普通話交流，放學後一齊食麻辣燙，微信群組名稱甚至直接叫「港漂一家人」。

PO主坦言自己開學初期亦曾閃過一絲困惑，懷疑自己「這到底算不算留學」。（《Law School》劇照）

文憑只是門票 拿到身份才最重要

不過入讀兩個月後，PO主表示自己徹底想通，直言「同學是內地的，機會是香港的」，教授是海外名校回流學者，圖書館通宵開放，招聘會上亦有中環各類跨國企業參與，客觀資源與同學講甚麼語言毫無關係；加上自己本科並非名校出身，能坐進中大課室已是人生的一大跨越。

更重要的是，PO主直言「文憑只是入場券，身份才是底牌」，坦言班上大部分人的目標都很明確，就是畢業後拿IANG簽證留港工作，爭取滿七年換取香港永久居民身份證。

PO主直言「文憑只是入場券，身份才是底牌」，坦言班上大部分人的目標都很明確，只是為了香港永居身份而來（《奶酪陷阱》電影版劇照）

過來人揭留港現實：生活成本太高

帖文一出隨即掀起網民熱議，有網民點出兩地職場思維不同，直言本地公司更看重實務執行力，「商界是用人才，不是聘人才來供的」，認為內地生「普遍想用高些學歷去一步登天，不願從低做起」。不過，大批內地網民反駁是內地就業大環境所逼，「如果沒有碩士有些崗位連面試機會都沒有」，更有網民無奈表示「很多專業卷到本科生基本無法找到合適的工作，沒法爭取工作經驗先」，拿到碩士學位純粹是為了達到最基本的求職門檻。

至於PO主將拿香港身份視為底牌，不少過來人感嘆留港的代價與續簽遠比想像中嚴峻，直言多數人根本無法在香港長留，「來港讀碩的98%都等不到第三年續簽就離開了，因為根本找不到正式的工作」，甚至轉行買保險都擔憂，「賣保險沒有業績，照樣續不了」。更有網民坦言留港代價沉重，「如果移居香港供樓壓力大，手停口停唔使指望可以退休」，直言直言留港生活成本太高，倒不如留在內地生活。