菠蘿包之亂｜掀港台網民大戰！揭菠蘿包8大趣聞　日本都曾經搞錯

菠蘿包是港人熟悉的茶餐廳食品，但這個陪伴幾代港人成長的招牌麵包，近日卻因為一場台灣直播而掀起港台網民罵戰。事件不但觸發兩地網民激烈討論，涉事店家更要公開道歉。

其實菠蘿包一直是香港飲食文化代表的其中一款食物，2014年香港政府更正式將菠蘿包製作技藝列入《香港非物質文化遺產資料庫》，可見菠蘿包的「地位」。大家對菠蘿包的認識有幾深?菠蘿包明明無菠蘿，點解又叫菠蘿包？菠蘿包又有幾多個變種?《開罐》搜集菠蘿包的「前世今生」，有機會可以跟外地人解釋下「香港菠蘿包」的典故！



放火YouTube直播截圖

台灣YouTuber放火日前到台中逢甲夜市直播，期間在「菠蘿先生」攤位購買食物時，店員聲稱菠蘿包及凍檸茶均源自台灣，更指相關食品傳到香港後被改名。面對連串說法，放火當時只尷尬回應：「呃……我……我不好說。這明天上連登。」片段曝光後，事件毫不意外地迅速在香港網絡發酵。

不少香港網民批評店員混淆飲食文化來源，「剛偷完雞蛋仔，現在又偷菠蘿包凍檸茶」、「現在連凍檸茶菠蘿包都要偷囉」、「偷了十年菠蘿包就說是自己國家的」。同時亦有台灣網民出面澄清，強調港式凍檸茶保留檸檬片並可自行調節酸度，而切開菠蘿包夾牛油亦屬香港特色，「香港的朋友們很抱歉，台灣有這種人出來亂講話，只是想讓你們知道台灣還是有很多正常人的」，並呼籲外界不要把個別言論擴大至所有台灣人。

店家公開道歉（threads截圖）

店家發文公開道歉

事件持續升溫後，「菠蘿先生」發表道歉聲明，承認香港菠蘿包與凍檸茶擁有較早發展歷史及獨特飲食文化，並形容香港是「值得尊重的文化原創者」。店方解釋，原意只是表達對台灣傳統麵包的感情與堅持，並非否定其他地方文化或挑起港台對立，最後就直播中表達不周致歉「對於受到冒犯的香港朋友，以及所有關心這件事的人，我由衷地說聲抱歉。」

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菠蘿包之亂非首次！日本食肆曾誤標「菠蘿油為台灣名物」

翻查資料，菠蘿包之亂其實並非首次。2021年日本連鎖食肆 Wendy's 推廣亞洲美食時，誤將港式「菠蘿油」標示為「台灣名物」或台灣傳統美食，引發香港文化界與網民強烈關切，齊聲要求為菠蘿包取回「香港身份」。最終涉事日本食肆發出公開聲明澄清並道歉，確認菠蘿包與菠蘿油均源自香港。

菠蘿包趣聞｜1. 菠蘿包的由來與命名

大家都說菠蘿包起源自香港，究竟香港人幾時「發明」菠蘿包呢？有說法指是二戰之後。當年二戰後香港物資短缺，由西式風格演變而來的冰室隨之興起。當年有麵包師傅覺得西方傳入的餐包或甜麵包味道過於單調，於是參考中式傳統糕點，例如合桃酥的做法，用麵粉、砂糖、雞蛋和豬油或牛油製成甜脆皮，覆蓋在普通甜麵包或小餐包上再烘烤，麵皮受熱膨脹後自然龜裂，形成金黃色且凹凸不平的網狀紋路。雖然包內本身並不含菠蘿，但由於烤好後的酥皮外形極像菠蘿，因而得名「菠蘿包」，早期亦有人稱為「酥皮包」。

菠蘿包趣聞｜2. 「菠蘿油」面世風頭蓋過菠蘿包

1950至1960年代，隨着香港冰室及茶餐廳全面普及，菠蘿包從早期餅店出品變成大眾化的平民美食，其後衍生出經典食法「菠蘿油」，又稱冰火菠蘿油，即將剛出爐、熱騰騰的菠蘿包剖開，夾入一塊厚切冰冷的牛油，利用冷熱交融產生獨特的口感與香氣，「風頭」絶對蓋過菠蘿包。

菠蘿包趣聞｜3. 菠蘿包不停變種、款式無限進化

菠蘿包歷年來也有不少變種款式。除了已經「成名」的菠蘿油，香港不少餐廳也研發不少「菠蘿包」的變種款式，例如焗叉燒菠蘿包、午餐肉菠蘿包、迷你菠蘿包、紅豆菠蘿包等。當中香港著名點心店添好運當年憑獨創的酥皮焗叉燒包奪得米芝蓮一星，而這個酥皮做法正正源自港式菠蘿包的酥皮技術，將西式麵包結合傳統點心，寫下餐飲界神話。

菠蘿包趣聞｜4. 菠蘿包製作技藝列入《香港非物質文化遺產資料庫》

菠蘿包廣受遊客歡迎，而米芝蓮更列為茶餐廳代表美食。到2014年，香港政府正式將菠蘿包製作技藝列入《香港非物質文化遺產資料庫》，確立其在本地文化中的經典地位，其中大同老餅家在歷史中一直是製作菠蘿包的重要代表，他們的製作技術也被列入了480項活化遺產之一。

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菠蘿包趣聞｜6. 菠蘿包曾被考慮為颱風名

菠蘿包與颱風其實亦有一段有趣淵源。香港天文台曾在《氣象冷知識：颱風菠蘿包》節目中提及，「菠蘿包」與「葡撻」等食物名稱，過去都曾被提名或考慮作為熱帶氣旋名字。惟前天文台台長岑智明曾解釋，具體食物的視覺形象過於鮮明，如果與暴風、暴雨或災難破壞的新聞並列，例如「強烈颱風菠蘿包正面吹襲」，會產生強烈的違和感，甚至容易讓公眾把嚴重的風災警報當作玩笑，因而未獲選進官方名單。

《麥兜菠蘿油王子》電影海報

菠蘿包趣聞｜７. 菠蘿油變身麥兜卡通人物 奪金馬最佳動畫片

除此之外，在香港經典動畫片麥兜中也能看到菠蘿油的身影，在2004年上映的動畫《麥兜菠蘿油王子》裡，以「菠蘿油王子」作為麥兜父親的綽號，由劉德華和吳君如擔任配音，其中以甜膩的菠蘿油作為香港的化身，從菠蘿油王子本出生帝王之家，到後來失去榮光的故事，塑造了舊時香港人的共同回憶，該部電影也成功在第41屆金馬獎，奪得最佳動畫片獎項。

添好運官網截圖

菠蘿包趣聞｜８. 「邪惡軸心」食物一個菠蘿包350千卡

雖然菠蘿包與菠蘿油美味，但其卡路里及脂肪含量相當高，大家淺嚐為妙。一個約70至100克的菠蘿包，熱量約245至350千卡。衛生署的測試顯示，每100克標準菠蘿包約含350千卡熱量、11克脂肪、10克糖及30毫克鈉，相當於吃了一碗半白飯的熱量，並攝取約2茶匙油與2茶匙糖。