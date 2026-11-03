港漂三口家月入9萬自爆零儲蓄！開支清單曝光　網民質疑：太奢侈

在生活成本高昂的香港，究竟要賺多少才能支撐一家人的生活得舒適又體面？日前一名港漂媽媽在社交平台發文，透露自己與丈夫月入9萬元，但扣除生活各項開支後竟「1分錢也存不下來」，只能無奈抱著「如果要吃那麼多苦才能存錢的話，那就不存吧」的心態生活。帖文隨即引發網民熱議，不少網民對於如此高收入家庭淪為「月光族」感到不可思議。



（小紅書截圖）

列開支清單月榨乾9萬薪金

PO主在小紅書詳細列出一家三口的每月日常開支，收入到手先預留1萬元交稅，大額支出落在住屋方面，供樓、管理費連同地租差餉合共3萬元，水電煤及上網費約2,000元。交通方面，由於香港養車成本昂貴，一家人選擇在深圳購買私家車方便假期自駕遊，連同供車與深圳養車成本每月約6,000元，在港則搭巴士偶爾乘搭的士或網約車花費1,000元；至於飲食方面，無論外賣、煮飯或每周外出聚餐犒勞自己，每月開支高達1.5萬元。

除了固定開銷，家庭育兒與生活雜費亦相當驚人。PO主透露BB的奶粉、尿片、衣物及玩具每月花費8,000元，節日生日送禮均攤每月4,000元，一季一次旅遊均攤每月4,000元，護膚衣物月均3,000元，連同家中貓狗洗護糧食2,000元，整月開銷幾乎把9萬元薪金全數榨乾。PO主自覺平時沒有大揮霍，不敢出國旅遊，但每個月最後確實一點餘糧也沒有。

PO主自覺平時沒有大揮霍，不敢出國旅遊，但每個月最後確實一點餘糧也沒有。（《特務家族》劇照）

PO主解釋：開銷是抗抑鬱藥

面對網民質疑開銷過於奢侈，PO主隨後補充解釋，指自己與丈夫均是內地「小鎮做題家」（從小城鎮出身通過做題、考試考到名校的人）出身，經歷無數辛苦奮鬥才在香港安家立室，過往長期處於「延遲滿足」狀態，身心早已達至極限。她直言省錢需要消耗大量時間與精力反覆格價，現階段寧願把開銷當成「生活的抗抑鬱藥」，並表示：「萬一哪天失業了，就回鄉下過躺平但清閒的生活，畢竟這個時代，怎麼都餓不死，但過勞死卻是有可能的。多愛惜一點自己吧～」

她直言省錢需要消耗大量時間與精力反覆格價，現階段寧願把開銷當成「生活的抗抑鬱藥」。（《惡之花》劇照）

網民狠批零儲蓄如玩命 嘲「富有版張致恒」

帖文一出隨即掀起兩地網民熱議，不少人對高收入卻「零儲蓄」的生活習慣感到擔憂，「餐飲每天吃500？這個收入是不是這麼吃有點太奢侈了」、「沒看懂，不管收入多或是少，每個月都月光，一旦失業全家就得睡大街了呀」。更有人聯想到常陷財困的藝人張致恒，嘲諷PO主是「富有版張致恒？」、「家庭收入九萬蚊只係中下階層，你又養車又養狗又養貓又養小朋友呢啲富豪生活梗係唔夠啦」。

帖文一出隨即掀起兩地網民熱議，不少人對高收入卻「零儲蓄」的生活習慣感到擔憂（劇照）

不過，亦有對PO主的心態表示共鳴，認為都市人生活壓力極大，適當的消費確實能維持心理健康「說得太對了。所以我解決方法是不要娃」、「省錢確實很費時費力，而且讓心情不好」、「拋去稅跟房貸，每個月生活費大約是3.5w，算下來在香港很正常了」。

更有類似經歷的網民直言香港生活成本過於太高，坦言為了生活品質寧願放棄留港「所以我們雖然在香港有70平米（約750呎）房無貸，也不願意在香港吃苦，果斷在內地」。

根據香港政府統計處公布的《綜合住戶統計調查按季統計報告》顯示，目前本港三人家庭住戶的每月入息中位數約為36,300至40,000港元；換言之，該港漂家庭月入9萬港元，收入水平已遠超全港八成以上的家庭。然而，這類家庭之所以淪為高薪月光族，主因在於其固定負擔比率過重——供樓連管理費達3萬元、深圳養車供車6,000元，再加上預留稅款，硬性支出已佔總收入逾五成，一旦遭遇職場動盪或加息週期，資金鏈將承受巨大考驗。