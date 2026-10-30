東京居酒屋MMA！普通話女怒摑眼鏡男兼掟杯短片瘋傳　網民：丟臉

海外旅遊偶有摩擦，但演變成肢體大亂鬥便十分失禮。近日網上瘋傳一段在日本東京居酒屋爆發的食客互毆影片，兩枱講普通話的客人疑因口角糾紛，在店內大打出手。現場不僅有人持酒樽破口大罵、掌摑推撞，甚至怒掟玻璃杯，混亂場面驚動日本警方到場調查。



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疑上錯清酒要求店長道歉 鄰檯嘲「太嘈」引罵戰

據現場目擊者及網上帖文透露，事發於日本東京新宿的一間酒屋。一名疑似赴日觀光的講普通話的女遊客，向店家點選高檔清酒「新政」，疑因店長不小心送錯酒款，女方隨即認定店家態度不佳，甚至質疑對方「故意針對中國人」，當場情緒失控，在店內大吼大叫要求店長道歉。

未料，此舉引起鄰檯疑似同是講普通話的客人不滿，看不過眼而出言替店長說話，並語帶諷刺地拋出一句「中國人在外面大聲吵吵」。此話瞬間踩中該名女遊客的神經，雙方隨即爆發激烈罵戰。

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白衣女怒吼 推撞掌摑場面失控

從網上流傳的現場影片可見，爭執迅速由口角升級為肢體衝突。畫面中，一名身穿白色上衣的長髮女子情緒完全失控，甚至手持清酒瓶站起身，向鄰檯一名戴著漁夫帽的男子大叫：「你再罵一次，X你媽，還打你。你再罵，再罵，罵！」 並當場動手大力連環掌摑戴帽男子兩巴。戴帽男子的同桌友人見狀隨即上前還手推打白衣女子，雙方隨即爆發推撞與拉扯，白衣女更向鄰枱客人怒掟玻璃杯，碎片四濺，場面陷入混亂。

同行友人見狀上前拉住白衣女子試圖勸阻，連聲喊道：「可以了，可以了」。但白衣女子再次用手猛指對方大叫：「再罵啊你！」現場一名勸架男子在推擠中不斷叫：「不要動！不要動！不要動！不要動！」

混亂之中，背景音亦傳出店員與周遭日本客人的日文對話，表明情況失控並準備報警。眾人合力將白衣女子拉開後，她依然怒氣未消：「說什麼狗屁話」，白衣女子的其中一名同行友人亦以粗口回擊：「自己他X是什麼X樣啊！」 最終在旁人無奈的「可以了」勸阻聲中，衝突才暫時被拉開。日本警視廳警員隨後到達現場進行調查。

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日本網民圍剿狠批：太丟臉

現場衝突片段在社交平台瘋傳，事件亦瞬間引來大批日本網民不滿，怒斥涉事者「酒品極差」，將公眾場所當成私怨擂台。不少網民直指行為極度擾民，留言狠批：「在日本居酒屋大聲喧嘩打架實在太添麻煩，店員同其他無辜客人都好可憐」、「無論背後有甚麼藉口，先動手打人砸杯的就已經輸了」、「丟臉丟到國外了」、「真心希望不要在海外惹事生非」。

在日本打人不論國籍皆屬違法

事實上，在日本動手打人，不管對方是甚麼國籍，都構成違法行為。根據日本《刑法》第208條，對他人施加暴行但未造成傷害者，亦已構成「暴行罪」，最高可被判處2年以下有期徒刑或30萬日圓（約1.5萬港元）以下罰款；若衝突中導致他人受傷，更會升級為第204條「傷害罪」，最高可處以15年以下有期徒刑或50萬日圓（約2.5萬港元）罰款。

除面臨刑事起訴，涉案外國人還可能要面對被即時遣返的嚴重後果。日本警方對暴力事件執法甚嚴，涉事者一旦被捕，正式起訴前最長可被警方及檢察院拘留調查達23日，觀光行程勢必即時中斷；若罪成留有刑事案底，日本出入境管理局有權即時撤銷其居留資格或簽證，並依法執行驅逐出境。被遣返人士更會被列入黑名單，面臨5至10年內禁止再次入境日本的嚴重後果。