日女300萬赴韓國削骨！術後3個月面無知覺難呼吸：想變回原來的臉

整容削骨小心隨時面癱！日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》的素人明星「多田小姐」（多田さん），近日在節目及個人社交平台上，分享自己今年7月遠赴韓國，接受超過300萬日圓（約15萬港元）削骨整容手術的經過。她更在節目中首度崩潰表示，手術後一度連呼吸都困難，甚至希望「變回原來的臉」！



多田其實早於2018年在《月曜》中承認曾接受過眼和鼻的整容手術。此後每次上節目，她都會更新整容近況，包括面部抽脂、鼻子重修、割雙眼皮等，造型與外貌這幾年間也不斷轉變。雖然網絡上有不少批評聲音，多田也堅持「整」下去，直言：「我只是在做自己想做的事，從未後悔過」。

IG@ota_tada

（abema.tv截圖）

豪花300萬日圓赴韓！挑戰兩顎輪郭削骨手術

儘管已經做過多次整容手術，多田對自己樣貌仍不太滿意。她在IG平台和《月曜から夜ふかし》的節目分享，今年7月上旬，她決定遠赴韓國進行為期約兩週的「兩顎＋輪郭整形」骨切手術：將上顎骨水平切離並調整角度，並將下顎骨縱向分割並滑移，以調整下巴位置與輪郭形態，手術費高達300萬日圓以上（約15萬港元）。多田在7月10日於Instagram發文表示手術順利完成，但她萬萬沒有想到，真正的噩夢才剛剛開始。

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術後面腫如豬頭 無法正常呼吸

手術完成後，多田在社交平台上記錄了自己的康復過程，照片與文字震撼了大批網民。在出院後返回酒店的第2天，多田面部嚴重腫脹，整張臉腫得猶如繃緊的包子（パンパン顔），必須用專業面部固定帶牢牢包紮。到了第2與第3天更腫，她坦言耳、鼻、面部、喉嚨每一個部位都極度痛苦，甚至因為臉部腫得太過厲害，連固定帶都無法戴上。

由於口部與顎骨受到重創，她最初完全無法正常進食，只能依賴點滴維持。她形容「抽脂是痛，削骨是苦」，整整3天幾乎完全無法入睡。由於鼻子塞住、聲帶無法發聲，加上喉嚨與面部組織嚴重腫脹，她在術後幾天更無法正常呼吸，深怕自己會窒息。

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不過有趣的是，這場手術也幫她戒掉了煙癮。因為術後生理限制，多田整整64天無法吸煙，「被戒煙」下慳了62,740日圓的煙錢！其好友Fefu姐聽到後不忘笑稱：「既然連煙錢都省下來了，這次整容說不定還算賺到了呢」。

多田和Fefu小姐都是節目《月曜から夜ふかし》捧出來的素人明星（abema.tv截圖）

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嘴唇下巴無知覺 崩潰喊：想變回原來的臉

在今年10月12日播出的《月曜から夜ふかし》中，多田公開了削骨手術後的最新容貌。雖然大面積的腫脹已經消退，面部輪郭確實變小，但她在節目中感嘆道：「之前明明整容已經做過那麼多次，但這還是第一次讓我覺得，就算不變漂亮也沒關係，只希望能恢復原來的樣子！實在太痛苦了！」 這是她多年整容生涯中，首次展現出如此深刻的挫敗與心理崩潰。

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10月14日，她在Instagram限時動態再晒出手術前與術後3個月的對比照。她透露，雖然術後3個月已經基本恢復正常生活，但嘴擦周圍和下巴附近至今依然沒有恢復知覺！

多田小姐手術前與術後3個月的對比照！（abema.tv截圖）

痛苦過後仍高喊「我愛整容」！再赴韓做新項目驚現血痕

節目播出後不少網民熱議多田近乎變態的整容心態，多田於10月14日回應網民評語：「每個人對美的標準都不一樣，出現反對聲音很正常。但我選擇的路不是為了得到任何人的理解與認可。我做出這些選擇，是為了過上讓自己滿意的人生。今後，我也依然非常喜歡整容！」

言出必行的她，在10月20日再度飛抵韓國。這次渡韓除了進行兩顎與輪郭手術的3個月定期複查外，她更預約了人中短縮諮詢、縮下巴脂肪（鵜鶘手術）諮詢以及頸紋消除手術！

10月22日，她在返國途中曬出一張自拍照，只見她的整個脖子浮現出一條條如紅蚯蚓般（ミミズ腫れ）的恐怖血痕。驚悚的照片嚇得網民紛紛留言：「這是被人勒頸了嗎？」 所幸隔天紅腫已大幅消退。多田無懼痛楚、勇往直前的態度，再次引發網民熱議。有人佩服她的勇氣，但也有不少網民擔憂她整容成癮無法自拔。