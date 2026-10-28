蒼井空兒子遭欺凌！發文講述被打經過：要報學校嗎？網民毒舌留言

現年45歲的日本前女優「蒼老師」蒼井空，退役後2018年宣佈結婚、翌年誕下一對雙胞胎兒子，做幸福少奶奶，更不時在社交平台放閃。不過即使已引退多年，不少人仍標籤她過去的職業。



近日，蒼井空在社交平台X（前稱Twitter）上發文，透露兒子在公園玩耍時疑遭高年級學生欺凌，隨即引發網民熱議及媒體報導。隨著輿論逐漸失控，更有網民針對她過往的職業人身攻擊，逼得蒼井空緊急刪文並連續發文澄清。



IG@aoi_sola

放學公園玩耍 兒遭高年級近距離砸臉哭著回家

事緣於10月23日，蒼井空在X上發帖文求助，透露雙胞胎兒子放學後在公園玩耍時，有高年級學生特意確認了「父母不在附近」之後，竟在極近距離朝兒子的臉部猛力投球並精準擊中，孩子最後哭著跑回家。

面對兒子被欺凌，身為母親的蒼井空發文徵詢網民意見：「像這種事，就算向學校報告是不是也沒什麼意義？還是報告一下比較好？需要去揪出犯人嗎？還是算了吧？」。她更坦言，擔心自己處理不當會變成他人眼中「麻煩的媽媽」。

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網民反應兩極 酸民竟落井下石：AV女優不該生子

貼文發出後迅速惹來網民熱議。部分網民提醒她無論孩子有無明顯傷口都應先送醫檢查，或是向學校甚至警方反映，但也有不少網民將焦點轉移至蒼井空的過往AV女優的身份，甚至落井下石，留言稱「等上了初中，媽媽的經歷會讓他受欺凌得更慘」、「施暴者的爸爸可能看過蒼井空的作品」、「AV女優的小孩遇到欺凌一點都不意外」。更有極端留言惡意抨擊「AV女優就不該生孩子」。

蒼井空2018年同老公一齊宣布陀B喜訊。(資料圖片)

輿論失控蒼井空刪文澄清：與我職業無關！

見事態失控，蒼井空隨即刪除原貼文，並於10月25日至27日期間連續發文回應。明確表示：「我們家孩子被高年級砸球這件事，跟我的職業一點關係也沒有（笑）」。她澄清自己原本並無將事件定性為欺凌，但反省不該在社交平台上公開討論，因此決定刪文，並指責媒體為了博取點擊率而隨意編造解讀。

她隨後再發文表示，許多人只看惡意標題而不看內文，導致事實被扭曲，進而藉機攻擊她「AV女優不配生子」，令她大感無奈。她強調，作為父母確實有不希望孩子從事的職業，但不應帶有差別或偏見，任何職業都應該受尊重。對於有酸民辱罵「你父母是妓女」等惡意攻擊，她亦冷靜回應指，會說出這種話的孩子以及縱容此事的家長，才是問題所在。

蒼井空2018年宣布與DJ NON結婚，婚後生下一對雙胞胎兒子。（IG：@aoi_sola）

蒼老師曾受訪：到底是誰決定我的孩子很可憐？

蒼井空早在2023年11月接受網絡電視節目訪問時，蒼井空就曾透露，結婚生子後常遭網民言語欺凌，常被酸「媽媽是AV女優，小孩好可憐」、「當她的小孩絕對不會幸福」。當時她正面反擊：「到底是誰決定你很可憐？」並直言孩子可不可憐只有孩子自己能決定，只要能感受母親的愛就足夠。

此外，蒼井空亦曾在X上與網民就「孩子被欺凌」深入討論。她當時質疑，若孩子因母親的過往職業或言論遭欺凌，難道學校或對方家長就能視為「理所當然」？ 她更感慨直言，這正好暴露出欺凌無法根除的本質，因為周圍的大人當中竟有著這種狹隘的觀念。