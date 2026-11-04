日本Z世代調查｜逾7成更信KOL　傳統明星光環褪色　關鍵原因曝光

今時今日的傳統明星，是否已不再是年輕世代的唯一信仰？日本青年行銷調查機構「Wakamonoresearch」早前對全國685名14至20歲青少年展開調查，結果顯示多達73.9%受訪者直言「比起傳統藝人，更容易受網紅（KOL）影響」，更有超過八成半受訪者認同全職做KOL是一門正當職業！

日本青年行銷調查機構「Wakamonoresearch」早前一項調查結果顯示有逾7成訪者直言「比起傳統藝人，更容易受網紅（KOL）影響」（《絕世KOL》劇照）

網紅影響力打低傳統藝人？傳統派反擊：只是淘汰者

調查結果顯示，傳統藝人的影響力似乎正逐漸讓步。當被問及受誰的影響較深時，只有26.1%受訪者選擇「傳統藝人」，多達73.9%年輕人則選擇了「網紅」。不少人直言，「看TikTok與Instagram的時間遠多於看電視」、「比起高不可攀的明星，KOL年齡相若、視角貼地，更有親切感且容易引起共鳴」。加上KOL平日經常分享私下穿搭與愛用化妝品，資訊更新迅速又貼近生活，所以在消費購物時更傾向參考網紅的真實評價。

不過，投選傳統巨星的兩成年輕人也直言兩者「級數完全不同」、「藝人更有那種天選之人的存在感」、「因為我覺得網紅基本上都是當不成藝人的淘汰者」、「因為有能上電視的知名度，所以覺得比網紅更有公信力」。

大批年輕人表示在消費購物時更傾向參考網紅的真實評價。（《絕世KOL》劇照）

做KOL能算正當職業？逾八成認同可自力更生

至於網絡創作者到底能否算是一門正職？調查中有85.5%年輕人給予肯定，僅14.5%表示反對。支持者普遍表示「只要能靠這份工作維持生活，就已經是一份好職業」、「如能成熟的商業模式，靠內容變現十分合理」，認為網紅能帶給大眾歡樂與共鳴，從企劃、拍攝到努力經營吸引追蹤者，本身就是極具挑戰性的工作。

不過，其餘14.5%的反對派則表示「賺不到錢的人佔絕大多數」、「感覺像是玩樂的延伸，更偏向個人興趣而非正式工作」。更有受訪者直言「根本不可能工作到退休年齡」，網絡熱潮來去匆匆，演算法隨時變動，沒有長遠保障，難以作為終身事業來看待。

有受訪者表示若將網紅作為正職看待的話，沒有長遠保障。（《絕世KOL》劇照）

輕鬆賺錢背後代價沉重

不少人對KOL的印象都停留在，穿名牌、開跑車、去旅行，甚至認為「對著鏡頭隨意跳跳舞就能輕鬆賺錢」。

但同樣有不少受訪者對網紅背後的辛酸表示理解「每日度稿、拍攝同剪輯的工作量巨大無比」，更要承受「無時無刻都在盲目追求點擊率同追蹤數」的焦慮，連出門放鬆都「隨時都好像被人監視，私生活完全暴露」，還要面對隨時引爆的網絡審判。有年輕人也感嘆「當喜愛的事物變成義務的瞬間，那就只剩下純粹的痛苦，與每天沒有休假、持續工作毫無分別。」