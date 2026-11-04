港漂羨慕港人快閃旅行！直飛日韓過週末　網民共鳴：到T1心已飛走

香港人的週末到底可以過得有幾極致？近日有港漂網民在小紅書發文，直言身邊不少香港朋友放假走出門的範圍「從來不只限於香港」，不少人逢星期五收工便拖著行李直奔機場，飛往台北、日本或韓國快閃兩日，星期日晚返港、星期一清晨如常打卡返工，引起不少打工仔共鳴：「說中所有香港人的心聲！」

有港漂網民發文，表示觀察到身邊不少香港朋友放假走出門的範圍「從來不只限於香港」。（小紅書截圖）

港漂終悟港人快閃哲學

PO主表示，以前看見身邊人這樣做，心裡總會有疑問：「只有兩天也要飛一趟，不會更累嗎？」但在香港生活一段時間後，才體會到快閃旅行的真諦，去旅行不需要等到放長假，也不需要排滿打卡行程，純粹只是「換個地方吃飯、逛街、睡一晚，讓自己暫時離開原本的節奏」。

平日再忙，很多港人依然捨得把週末留給自己，「不是等『有空』才安排自己」，最後更笑言「反正星期一都會累。如果是剛從東京回來，好像也沒那麼虧」。

港漂網民表示在香港生活一段時間後，才體會到快閃旅行的真諦。（《我的id是江南美人》劇照）

週末快閃是奔波還是休息？

帖文亦引起網民熱議，不少人對這種說走就走的快閃旅行模式大感不解：「忙了一整個星期，週末還要奔波兩天，精力真的有這麼旺盛嗎？還是這對你們來說就算是休息了？」

有港人解釋「只是選擇了另一種休息方式，不算是奔波，反而覺得去深圳人擠人才算真正奔波」。亦有網民感同身受分享「利用重陽假期快閃曼谷，星期一返工上司說我狀態更好、眼神都變精神了」、「星期五出發星期日晚返，去台灣食個牛肉麵都高興」、「去海邊躺兩天，飲杯咖啡睇下書，就已經覺得好chill」。

有港人解釋週末快閃只是選擇了另一種休息方式，不算是奔波。（《代客旅行》劇照）

網民共鳴：行入T1心已飛走

除放鬆心態，特區護照的便利性，加上香港國際機場密集的短途航線也給了香港人說走就走的底氣，有網民笑言「每次行入T1個斜坡，我個心就已經飛走咗，邊個明」、「真係聞到T1嗰陣除，個人就會不自覺咁笑」。