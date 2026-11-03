黃澤林認愛譚旻萱　一段愛情竟有4個輸家！輸得最慘是JFFT床哥？

黃澤林（Coleman）與陳奕迅愛女陳康堤分手、火速認愛譚旻萱事件引起全城關注，黃澤林日前call in好友YouTube頻道JFFT直播交代感情時間線，力證分手不涉第三者。本意雖想交代清楚平息風波，卻意外激發網民熱議，有網民自製四格圖，盤點風波中的受害者，並將事件總結為「康堤率先受傷」、「Mandy被鬧第三者」、「Eason失去網球教練」，以及「床哥失去Eason演唱會門票」！

有網民自製四格圖，搞笑盤點風波中的受害者。（Threads截圖）

輸家一：康堤率先受傷

早前承認分手的康堤被網民列為「率先受傷」的一方。兩人交往短短半年便告吹，康堤在10月24日出席活動時承認：「我哋分咗手，情緒都會有啲低落。」隨後25日黃澤林即被拍到出戰廣州南沙國際挑戰賽時，跟譚旻萱有親密互動的短片。不少網民替女方感到惋惜，「成日見到啲人話分手唔關新人事，轉過頭就已經係埋咗一齊，覺得好嘔心」。不過，有網民指出黃澤林在直播中親口證實是女方主動提分手，質疑女方何來受害者之說：「明明係女飛男，佢飛人受咩傷？」

陳康堤與黃澤林兩人交往短短半年便告吹，男方隨後迅速展開新戀情並高調同遊放閃，不少網民替女方感到惋惜。（IG截圖)

輸家二：Mandy被鬧第三者

剛投入新戀情的譚旻萱Mandy則被標註為「第三者」。由於被拍到在廣州、首爾緊密同行，男方的換畫速度引來外界質疑，此外更被發現Mandy在9月仍有讚好康堤的帖文。不少網民正處於事業上升期的Mandy的星途感到擔憂，直言：「新進女星，娛樂圈應該是無路再走」、「呢鑊嘢Mandy玩完啊！咁辛苦等到套《夜王》，而家搞單咁嘅嘢，有排都返（翻）唔到身！」更有觀眾直言反感，揚言：「我寫緊去佢套舞台劇退飛」，更狠批處理輿論手法不成熟：「一分手即刻就公開咁樣曬恩愛，無啦啦自製公關災難，咁恩愛咪喺酒店恩飽佢囉！」

黃澤林早已與康堤分手，隨後爆戀譚旻萱。（IG@tmh_xd）

Mandy曾讚好康堤於10月15日分享在巴黎度過22歲生日的帖文。(ig@_constancec_)

輸家三：陳奕迅失去網球教練

第三位輸家則是陳奕迅Eason，網民笑言他因女兒分手而「失去網球教練」、「失去咗四大滿貫VIP Pass」。據傳陳奕迅以往跟黃澤林經常相約打波，但隨著黃澤林跟康堤分手，今日已有媒體發現陳奕迅和徐濠縈以行動支持女兒，在社交平台取消跟縱黃澤林，疑全面「割席」。不過，有人認為將Eason列入受害名單實在太誇張「陳奕迅沒有黃澤林，就像魚沒有了自行車」，網民紛紛附和「沒自行車那麼重要」、「還是捧高了」。

網民笑言陳奕迅因女兒分手而「失去網球教練」。（網上圖片）

輸家四：床哥失去Eason演唱會門票

而被公認為「全場最慘」的，竟然是JFFT成員「床哥」。黃澤林與JFFT成員私交甚好，此前不少粉絲經常開玩笑指，床哥隨時有機會透過黃澤林牽線認識「未來外父」陳奕迅，並且若Eason開演唱會可以輕鬆拎飛無難度！如今戀情破局，不少網民替床哥大嘆可惜「床哥損失最慘重」、「冇咗外父加持」、「床哥同外父關係越黎越遠」「Jfft失去醫神陳做嘉賓」、「雞翼失去咗同Eason一齊音擂嘅機會」。