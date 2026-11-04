iPhone驚現-32℃極寒預警！離奇撞正1960年末日預言！網：AI劇成真

天氣預報竟然提前劇透極寒末日？11月4日凌晨，不少內地iPhone用家查看手機內置天氣App時發現，系統竟預測下周五（13日）多個城市將出現-28℃至-32℃的極端低溫。隨後有網民更驚訝發現離奇巧合，早在1960年，國際權威期刊《科學》刊登的一篇著名論文，有物理學家推算出的人類末日日期竟正正就是「2026年11月13日，星期五」！



不少內地網民反映，iPhone內置的天氣APP出現數據異常，預測下周五多個城市最低氣溫暴跌至-32℃，晝夜溫差高達 50℃。（網上圖片）

多地突見「-32℃」低溫 晝夜溫差達50℃

此次天氣預報異常牽涉範圍極廣，受影響地區由北至南遍布多個城市，預測最低氣溫亦齊齊被標註為-28℃至-32℃不等。部分頁面白天最高氣溫依然顯示在20℃左右，晝夜溫差高達50℃，相關截圖隨即在社交平台瘋傳。

不少內地網民反映，iPhone內置的天氣APP出現數據異常，預測下周五多個城市最低氣溫暴跌至-32℃，晝夜溫差高達 50℃。（網上圖片）

針對異常數據，中國氣象局公共氣象服務中心隨後澄清，相關地區並不存在如此懸殊的巨大溫差，異常數據亦已恢復正常；氣象部門亦強調若有極端天氣必定會提前發布預警，呼籲公眾毋須恐慌。蘋果客服則表示，該情況不排除是顯示或數據傳輸異常所致，並非手機硬件問題。異常情況在數小時後陸續修復。

（微博截圖）

而適逢本周六就是立冬，廣東與香港一帶天氣依然偏熱，但這次極寒預報偏偏避開了廣東等地，不少網民笑稱「連極寒世界末日都不邀請廣東嗎，降溫無望了」、「笑死，在老廣的我們在安全區」、「香港沒有被邀請」。

11月13日離奇撞正物理學家預測日期

而有網民發現，早在1960年11月4日，《時代》雜誌曾報道伊利諾大學物理學家海因茨·馮·福爾斯特（Heinz von Foerster）在《科學》期刊上發表的一項論文。福爾斯特透過一套嚴謹的數學模型，分析自公元前至20世紀的人口增長趨勢。他發現人口增長速度呈現持續加速的曲線，並由此推導出一個奇點，在該特定時間點，人類人口增長曲線將趨於無窮大。

福爾斯特在論文中將這一天稱為「世界末日」（Doomsday），並大膽預言人類如果無法有效控制生育，未來的子孫「不會餓死，而是會被活活擠死」。而他在方程式中算出的最有可能的世界走向終結的末日日期，正是公元2026年11月13日，星期五。

早在1960年，伊利諾大學物理學家海因茨·馮·福爾斯特透過一套嚴謹的數學模型，預測出最有可能的末日日期，正是公元2026年11月13日。（《末日倒數12小時》劇照）

末日日期帶有黑色幽默 結論一早被推翻？

不過，這個看似神秘的末日日期，背後其實帶有科學家的一點黑色幽默。根據《科學》期刊早前刊登的回顧文章，福爾斯特當年方程式推算出的臨界區間其實是2026年前後5.5年，他之所以敲定11月13日星期五，除借用西方迷信的「黑色星期五」增添戲劇效果，更因為那天剛好是他的生日。

雖然福爾斯特的結論當年轟動一時，但人口學家也指出他的邏輯盲點，人類繁衍受生理限制，胎兒發育至少需要9個月，翻倍速度不可能無窮縮減；更何況各國的經濟發展與生育模式各異，不能簡單以單一曲線向外盲目推算。而事實上，1990年代起各國生育率就已逐步下降，如今全球人口約在80億左右，距離當年預測的數百億甚至無窮大相去甚遠。

網民代入末日生存短劇

加上近期流行末日生存題材的AI短劇，劇情通常講述極寒天災或末日降臨，全人類陷入絕境，只有主角在災難降臨前夕意外重生，做好計劃提前囤積物資、綁定神秘系統並覺醒異能，最終打破重重困難存活下來。

天氣預報異常撞正末日預言，不少網民代入大熱的「末日重生」短劇主角。（紅果短劇）

這次「-32℃極寒預警」撞正66年前的末日預言，令不少網民短劇主角上身，腦洞大開留言「起初大家只以為是個普通的bug......」、「其實下周五你們就知道了，蘋果手機根本沒出bug極寒末日真的會來，但是只有蘋果用戶才能提前知道做好準備」、「11/13號那天，我的系統會開啟獎勵」。

亦有網民笑言「真的世界末日要提前講，我不要去上班」、「世界末日香港人繼續返工」，更有網民崩潰「GTA 6還沒出⋯」，感嘆等到世界末日都未玩到。