芬蘭全球招募單身狗！搞「盲盒相睇」機票食宿全包　附報名攻略

各位單身狗機會嚟喇！芬蘭國家旅遊局最近推出名為「Finnish Dinner Date」的全額贊助浪漫美食之旅，將向全球招募16位單身人士，包機票食宿，免費請去芬蘭4日，期間還安排與芬蘭本地單身人士同席共晉晚餐。既有機會脫單又可以免費玩北歐，大家有無興趣參加？即睇活動詳情、報名條件及參加步驟！



免費包機票食宿！與芬蘭單身狗共晉浪漫大餐

今次「Finnish Dinner Date」體驗行程定於2027年2月9日至19日期間舉行，為期4天。全球合共提供16 個幸運名額，獲選者將分成兩組（每組 8 人），分別安排前往海港首都赫爾辛基（Helsinki）或湖區城市坦佩雷（Tampere）。參加者如參加盲盒旅行團一樣，事前不會知道自己去哪座城市，獲選者確認參加時便會獲悉目的地城市。

成個旅程重頭戲是一場盲盒晚餐，每組8位外國參加者會與2位芬蘭本地單身人士同席共晉晚餐。晚餐將享用芬蘭官方特色菜單，赫爾辛基菜單由Café Savoy主廚 Adele Kinnunen 設計，坦佩雷菜單則由名廚 Henry Tikkanen 掌舵。

《社內相親》劇照

搞跨國單身約會背後原因超爆笑

芬蘭官方之所以搞「跨國相親」，源於當地超市一個爆笑的社交實驗「Sinkkukori」（單身菜籃）。當地超市曾提供粉紅色菜籃，讓單身人士購物時低調表示「歡迎認識新朋友」。然而芬蘭人性格普遍害羞且非常注重me time，拿著粉紅菜籃也不敢跟人搭訕，實驗效果不如預期。旅遊局索性「升級玩法」，直接免費包機票把外國單身人士飛到芬蘭人面前約會。

大家去dating之餘又可以參觀下芬蘭景點，圖為赫爾辛基大教堂 Helsinki Cathedral（Denis Tuksar@Unsplash）

以往曾舉辦過類似活動 美食品嚐推廣「浪漫升級版」

Visit Finland曾在2026 年初推出「Have some Finnish」美食品嚐推廣活動，向當地全民徵集代表菜式並由名廚打造4款官方特色菜單。第一批試食團已於2026年9月在拉普蘭（Lapland）及海岸與群島地區（Coast & Archipelago） 舉辦。而今次2027 年2 月的赫爾辛基與坦佩雷行程可謂「升級版」，首度加入「Dating」浪漫元素，推廣芬蘭之餘或者真的可以撮合姻緣也不定。

AI生成

參加者只限年滿18歲的單身狗

門檻非常親民，只要年滿18歲的單身成年人，且非芬蘭公民或居民、能夠以英語進行基本溝通即可。而申請形式必須以個人名義獨立申請。

報名要用英文拍短片自薦

報名者需要用英文拍短片自薦，並回答一條問題：「若要準備一頓約會晚餐，你會煮甚麼？為甚麼？」（What would you serve on a dinner date, and why?）。完成後將影片上載至Instagram、TikTok 或 YouTube，附上專屬標籤「#FinnishDinnerDate」，並標註官方帳號（IG: @ourfinland / TikTok: @visitfinland.com / YouTube: @VisitFinland）。IG及TikTok帳號需設為公開，YouTube可設為「不公開」（Unlisted）。最後到官網填寫表格並附上影片連結即可。

申請截止日期為芬蘭時間2026 年11月10日上午11時59 分，而獲選名單將在2026年12月1日於Visit Finland的IG及TikTok帳號公佈。



消息曝光後，不少網民把焦點放在芬蘭人的害羞形象，有人笑稱「要把芬蘭人嚇到不敢出門了」，更有人憶述當地經驗：「笑死之前去芬蘭玩的時候，路上隨機抓路人問郵筒怎麼用，路人都一臉驚恐」，但也有人認為報名方式要拍片太過E人，「不是這個報名方式連E人都承受不住」，「仲以為淨係填表🥲i人都係收皮」。

其實單身狗約會主要都是綽頭，根據福布斯（Forbes）報道，這項由芬蘭國家旅遊局（Visit Finland）官方活動網頁推動的「全額贊助（Fully Funded）」計劃，主辦方也明確提醒，活動本質為多人社交食好西，實際上並未提供真正的婚戀配對服務，芬蘭旅遊局也不保證參與者一定能找到另一半。