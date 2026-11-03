黃澤林開腔認戀譚旻萱　康堤9月已分手反擊無縫接軌　網民4大質疑

陳奕迅（Eason）愛女陳康堤早前承認與「香港網球一哥」黃澤林（Coleman）結束半年情，惟男方即被爆出與譚旻萱（Mandy）在廣州及首爾高調約會放閃，Mandy更做「跟得女友」全程陪伴，引來不少人質疑男方「無縫接軌」。

面對漫天傳聞，黃澤林昨晚call in YouTube頻道「JFFT」直播首度開腔回應，強調兩人9月已分手，並且是由康堤先提出，完全不涉及第三者，又坦言長年在海外比賽非常孤單，很需要另一半在身邊支持。事件隨即掀起熱議，網民對黃澤林的解釋反應兩極，有人仍質疑時間線過於巧合，亦有人力撐年輕人正常分手無須被公審。



黃澤林指自己常不在香港，少機會見記者，要麻煩JFFT平台容他發聲。(YouTube截圖)

開腔交代完整時間線 坦言日常生活極需陪伴

黃澤林在直播通話中坦言，自己大部分時間都在外地巡迴比賽，甚少有機會接觸傳媒，因此特別借助JFFT平台公開交代。對於外界盛傳的質疑，他明確交代分手時間點，表示雙方早在9月便已正式分開，而且是由女方主動提出：「分手的時間，其實我哋九月已經分開咗。佢（康堤）提出分手嘅，分手原因係完全無關第三者介入。」

黃澤林被質疑與譚旻萱MANDY無縫接軌。（小紅書截圖）

9月與康堤結束關係，10月便爆出與新歡同遊放閃，難免惹來「無縫接軌」的揣測。黃澤林強調：「去到10月先至同Mandy喺clean嘅情況下認識，再了解，然後先確立關係，中間我都係冇同上一位有任何聯絡，我好想clarify返呢啲嘢。」

至於早前曾揚言會專心打波，轉眼卻投入新戀情，黃澤林亦表示：「作為一個運動員，我成日都要出去，都好需要有個人喺身邊支持我。你知出去比賽成日都自己一個，Mandy好support我，當我需要Mandy嘅時候佢都會喺度。」他表明今次交代後不會再就這次事件作任何回應，希望外界給予空間與尊重，自己會繼續專注打波。

黃澤林譚旻萱公開放閃。（網上圖片）

網民分析一：質疑無縫接軌 時間線惹揣測

儘管黃澤林強調是在「clean嘅情況下」認識新歡，但不少網民對如此緊湊的時間線存疑「即係先搵工，後轉工果d frd，只係剛剛好做到無縫交接」。亦有網民留意到男方在社交平台上的互動細節，質疑分手前是否早有跡象，直言「明明自己9月就like緊好勝Mandy啲ig post」，認為從分開到再拍拖的過程太過迅速，難免引來外界聯想。

亦有網民認為黃澤林在事後應對公眾的表現有欠成熟：「佢話康堤提出分手先，但無講大家分手係咩原因，可能就係因為呢啲問題大家夾唔到，一齊唔到落去，但事後面對公眾嘅處理手法就唔成熟啦」。

陳康堤與黃澤林相戀半年宣告玩完。（IG截圖)

分析二：遠距離戀愛難維繫 需要「跟得女友」惹議

黃澤林提到長年出國比賽孤單、需要身邊有人陪伴支持。有網民也表示理解，直言「其實都暗示左分手原因，就係兩個人成日分隔兩地」，認為兩人的生活節奏本身好難配合：「所以可能佢需要一個跟得女友，佢去邊比賽，女朋友都跟住，康堤應該好忙做唔到」、「如果睇開澤仔，都feel到其實鍾意人哋陪。上次JFFT去日本睇佢，佢勁開心」。不過，亦有網民對認為男方對伴侶的期待太過傳統「佢需要一個住家保姆跟住佢陪住佢」。

黃澤林提到長年出國比賽孤單、需要身邊有人陪伴支持。（IG截圖）

分析三：壽司郎成「分手凶兆」？ 笑稱JFFT暗藏神秘力量

有網民提到兩人9月初最後一次同框正是跟JFFT一起去食壽司郎，事隔不久就傳出分手疑雲，紛紛笑言：「同jfft 食完壽司郎就分手，大家知咩事啦」，更笑指是「荃灣神秘力量」，亦有人調侃「可能係康堤老師融入唔到JFFT」。

不過亦有網民為其平反，認為如果一早有心分手，絕不會帶女友見老友：「如果澤仔當時都有心想分手正常唔會9月仲帶康提老師同老best jfft食飯」。

有網民提到兩人9月初最後一次同框正是跟JFFT一起去食壽司郎，事隔不久就傳出分手疑雲，有網民認為如果一早有心分手，絕不會帶女友見老友。（IG截圖）

分析四：力撐坦蕩交代時間線 反駁道德公審

另外，大批網民則力撐黃澤林公開交代態度坦蕩，認為網民過度苛刻：「誣蔑人：自由發揮、成本為零；被誣蔑：Call in 交代細節原因、附上完整時間線」。不少人認為年輕人拍拖，合則來不合則去相當正常，根本無須道德公審：「後生仔女拍拖分手普通到不得了 怨佢哋嗰啲係咪都係有返咁上下年紀嘅人？」。更有網民直言：「明明大家20幾歲，正正常常都好易玩埋一齊，easy come easy go 好平常㗎喎… 何況質素咁高嘅人 打好啲波算啦」、「後生仔分手再撻著個新嘅有幾難？ 仲要男嘅有才華，女嘅又有做開運動顏值又高」，認為感情步調不合好聚好散，大家將焦點放回自身事業發展才最實際。