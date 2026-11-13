35歲後點先算人生贏家？10大幸福條件引共鳴：人工高低真係唔重要

步入35歲，不少人對人生贏家的定義逐漸轉變，比起住大屋、賺大錢等世俗名利，近日就有網民提出若能夠放工準時走、父母家人身體健康、有少許積蓄應急以及夜晚安然入睡等10大貼地條件，便是打工仔眼中最難能可貴的生活狀態。



Threads 截圖

近日就有網民在社交平台Threads發文，以「對於35歲之後嘅人生嚟講，真正嘅人生贏家應該有呢10個特徵」為題，引起極多網民熱烈共鳴與討論，認為步入35歲後，生活中的平衡與心靈的安穩，比起財富上的大富大貴更加珍貴。

《我要準時下班》劇照

1. 放工可以準時走

在職場打滾多年，能夠按時收工已是一大福氣。樓主直言人生贏家是「放工可以準時走，唔使日日OT，有時間過自己嘅生活」。

2. 星期六日真正屬於自己

放假不再被公事打擾是身心健康的關鍵，週末應當是「星期六日真正屬於自己，唔使覆工作Message，可以安心休息」。

3. 有穩定收入和一定積蓄

經濟狀況不求大富大貴，但求有底氣應付突發狀況。樓主指贏家需要有穩定收入同一定積蓄，「唔一定大富大貴，但遇到突發事情唔使周圍借錢」。

4. 身體健康 食得瞓得

隨著年紀漸長，基本健康最為可貴「身體健康，食得瞓得」，最好不用經常因為身體問題睇醫生，也有精神做自己喜歡的事情。

《閨蜜》劇照

5. 有兩三個真心朋友

友誼貴精不貴多，樓主感嘆「以前一句今晚出嚟就可以約到成班人，而家要提早幾星期夾時間」、「以前個群組日日有人吹水，而家可能幾日都冇一句說話」樓主坦言認為有人結婚、有人移民、有人忙住照顧家庭，但這並不代表友誼變質，而是「慢慢先發現，唔係大家唔再珍惜友情，只係生活已經唔同咗」，身邊仍有兩三個真心朋友已屬萬幸。

6. 屋企人身體健康

到了這個年紀看着長輩漸漸老去，樓主感慨指「去到呢個年紀先明白，父母平安健康真係好重要。」

《愛回家》劇照

7. 有一段舒服嘅感情

伴侶之間最重要是相處自在，樓主認為理想的感情狀態是「唔使猜疑冷戰互相消耗，有人願意同你一齊面對生活」。

8. 仲有時間發展自己嘅興趣

生活不應只剩下生存與工作。樓主強調人生贏家「仲有時間發展自己嘅興趣」，能夠有多餘時間去旅行、做運動、看電影、「食好西」，人生不會將所有時間放在返工上。

《1秒拳王》劇照

9. 唔再盲目同人比較

學會放下同儕焦慮，身邊有人結婚、有人買樓、有人移民，每個人生遇到的事和節奏都各有不同，但心態成熟的人會「明白每個人都有自己嘅人生」，不再盲目與他人攀比。

10. 晚上瞓得著 朝早起得來

最後一項看似微小卻最難做到。樓主總結為「晚上瞓得著，朝早起得來」，背後代表著「冇太大經濟壓力，冇太多人際煩惱，心入面有份安穩」。

《當你沉睡時》劇照

帖文一出引來極多網民留言討論，大部份網民都深表認同，認為心理健康和私人時間比起財富更重要，「人工高低，真係唔重要，有得放星期六日真係人生勝利組」、「Agree! 開始覺得30-40歲先係『黃金十年』，20-30歲仲未好認識自己」、「其實幾岩…見到唔少專業人士客，30頭就比壓力搞到各種病，由爛手到multiple sclerosis（多發性硬化症）都有」。

事實上，香港打工仔長期面對長工時與高壓生活。根據政府統計處2026年最新綜合住戶統計調查及就業數據，香港僱員每週工作時數中位數約為40至44小時（整體平均達 43.4小時），超時工作（OT）情況極為普遍。雖然本港就業人士每月就業收入中位數已升至港幣2.3萬元，其中35至44歲中年僱員的中位數更達港幣2.9萬元，但面對高企的生活成本，中年打工仔往往背負沉重的職場晉升與家庭照顧雙重責任，要完全達成這10項安穩指標確實絕不易事。