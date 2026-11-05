張家輝首登紅館開個人騷！6首「神曲」街知巷聞 被封另類歌神

渣渣輝（張家輝）開首個個人show！張家輝將於2027年農曆新年初一至初三（2月6至8日）首次登上紅館，一連三場舉行《保誠保險呈獻：張家輝大娛樂騷》！消息秒速在社交平台瘋傳，甚至有脆友（Threads網民）已自製歌單希望張家輝在個人show中可以獻唱！

雖然年輕一代未必知道「化骨龍」時代的張家輝有多搞笑，但其實早在90年代末至千禧年初，他已憑在電影中翻唱、惡搞二創多首名曲而「走紅」影壇和樂壇，不少相關電影片段至今仍在社交平台上瘋傳，絕對是網民心目中的另類歌神。《開罐》為大家盤點一下張家輝過往的「神曲」，幫大家熱熱身！



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1.《眼睛想旅行》（改編版：香蕉諧音版）——電影《中華賭俠》（2000）

呢首一定是渣渣輝網上最瘋傳的二創，歌詞中由「眼睛想旅行」改為「我畀碌蕉你X」的暗黑歌詞唱到街知巷聞。 在電影《中華賭俠》中，張家輝飾演的黑社會頭目「澤西」，其中一幕無厘頭跳唱黎明當年熱爆的《眼睛想旅行》，更改了市井粗俗諧音歌詞，爆笑全場。

原曲歌詞節錄（黎明《眼睛想旅行》）：

「Oh….Oh….Oh，我眼睛想旅行」

張家輝改編歌詞（《中華賭俠》）：

「Oh….Oh….Oh，我畀碌蕉你Ｘ～你會否幫我Ｘ～」

戲中張家輝除了惡搞《眼睛想旅行》之外，其中有一幕他發夢夢到自己變成黎明《全日愛》MV女主角，雖然他沒有唱，但也一樣爆笑全場。

2. 《誰明浪子心》——電影《金雞SSS》

王傑的《誰明浪子心》出名難唱出味道，偏偏張家輝可以！張家輝在電影《金雞SSS》中飾演一名剛出獄的過氣黑社會大佬「哥頓哥」，戲中有吳君如做夜店公關、陳奕迅做他的江湖兄弟。片段中哥頓哥與眾人在卡拉OK房間聚會喝酒，他帶著幾分醉意唱《誰明浪子心》，歌聲帶了幾分滄桑。最搞笑是，這場戲中歌神Eason竟為他伴唱和唱。

3. 《忘情水》（改編版：忘情水水水）——電影《賭俠1999》 《我老婆係賭聖》

張家輝在電影《賭俠1999》 《我老婆係賭聖》都分別唱過劉德華的《忘情水》。《賭俠1999》是由劉德華和張家輝合演，張家輝飾演「化骨龍」一角。其中一幕化骨龍於卡拉OK房內，在劉德華面前唱出《忘情水》，唱罷更向本尊擠出一副「劉華」樣，絶對是惡搞中的天花板。

《賭俠1999》

此外在《我老婆係賭聖》中， 由張家輝飾演的「周定發」（暱稱「周姐倫」）因失戀大受打擊，神情落魄地在街頭遊蕩，因極度悲傷與神經質抽搐，把副歌原詞演繹成口吃的無限循環搞笑版本。

原曲歌詞節錄（劉德華《忘情水》）：

「啊 給我一杯忘情水 換我一夜不流淚」

改編歌詞（《我老婆係賭聖》）：

「啊～給我一杯忘情水水水～給我一杯忘情，忘情忘情水水～給我一杯忘情水～」

４. 《灰色軌跡》-電影《化骨龍與千年蟲》 (1999)

戲中與李修賢去卡拉OK合唱《灰色軌跡》，張家輝在演繹這首歌時特別融入了「張學友招牌式的蘭花手」手勢，十分惹笑。

電影《化骨龍與千年蟲》截圖

電影《化骨龍與千年蟲》截圖

5. 《假的希望》——電影《賭聖3之無名小子》（2000）主題曲

張家輝雖然惡搞不少名曲，但其實他的歌喉相當不俗。其中他在電影《賭聖3之無名小子》親自獻唱主題曲《假的希望》，戲中張家輝飾演「無名」，因遭兄弟出賣以致雙目失明，女友苦兒（舒淇飾）更慘遭蹂躪。

其實，女友苦兒被強暴時，無名的眼睛已經通過秘密治療奇蹟似地康復，但他為了復仇大計，只能假裝自己依然失明。後來苦兒知道真相後，選擇孤身一人離開無名，片尾便響起了主題曲《假的希望》。這首歌由張家輝以歌手身分親自演唱，歌聲相當動聽，明顯是「唱得」之人。

YouTube截圖

6.《永遠的失眠》——電影《贖夢》（2024）主題曲

《贖夢》電影截圖

這部電影是由張家輝自編自導自演的心理驚慄恐怖電影《贖夢》（Peg O' My Heart）主題曲，邀得雷頌德作曲、朱琳填詞，其歌曲也緊扣電影探討的心魔與罪疚感，描寫主角因深層秘密與虧心事，而產生的精神折磨和心魔。

歌詞節錄（張家輝《永遠的失眠》）：

「從今以後永遠的失眠，寂靜深宵跟我糾纏，永遠的痛壓在眼前，殺去感覺亦能活好今天」