張家輝首度紅館開騷｜ 演技好兼世一老公　拆解觀眾喜歡他4大原因

影帝張家輝今日正式宣布首度進軍紅館，將於2027年大年初一至三（2月6至8日）舉行一連三場《張家輝大娛樂騷》，陪伴全港觀眾熱鬧迎羊年。今次他打破傳統演唱會形式，將「笑、唱、跳」融合，日前更在宣傳片重現「化骨龍」、「賤輝」等多個經典角色消息一出，大批網民都表示想買飛入場支持！

多年來，張家輝在香港影壇幾乎零負評、男女老幼通殺，觀眾緣極佳。究竟這位由電視台小配角一步步登頂的影帝，到底憑著甚麼魅力，可以贏盡全港觀眾的厚愛？



影帝張家輝今日正式宣布將於2027年農曆新年期間首度進軍紅館，舉行一連三場《張家輝大娛樂騷》（IG@nickcafe1202）

原因一： 演技實力派 名台詞深入人心

張家輝年少就讀皇家警察少年訓練學校，警校畢業後就成為正式警員，四年後，他因為要求轉便衣卻沒有得到批准，所以離開警隊。之後在朋友介紹下，進入李修賢的製片公司，投身電影幕後行業，從基層做起。 1989年，他獲安排参演李修賢監製的電影《壯志雄心》，在片中「重操故業」飾演少年警校學員，從此正式開啟其演員生涯。

張家輝當年為了電影《激戰》鍛練出一身肌肉。（《激戰》劇照）

張家輝早年入行時在亞視做過茄喱啡、捱打替身，經歷過不少低潮期，但他對演戲的投入與敬業態度一直為行內稱道。拍攝《激戰》時他已四十多歲，仍肯花幾個月時間接受嚴格特訓，練出結實身材，拍攝時受傷，尾指骨折亦堅持完成不阻礙拍攝進度；拍攝《大追捕》時以地獄式方法減磅，狂操肌肉，演活無法說話的啞巴重犯；而在《証人》中的沉重發揮，更為他贏得金像獎及金馬獎等多個影帝殊榮。

張家輝在《掃毒1》中的「段坤我攞梗，耶穌都留唔住佢，我話嘅」、「阿偉已經死咗，你揀嘅嘛偶像！」以及《激戰》中的「怯，你就輸成世」等金句，至今仍常被網民引用，成為廣為人知的名台詞。

如果有睇《掃毒》（2013），一定記得戲中張家輝一句金句︰「段坤我攞梗，耶穌都留唔住佢我話嘅！」（《掃毒》影片截圖）

2. 為人風趣 幽默感自然不造作

張家輝拍過的不少喜劇同樣深受觀眾喜愛，在《賭俠1999》中飾演的「化骨龍」至今仍是港產片經典角色，隨口一句對白如「化骨龍呀！尖沙咀間麥當勞我睇㗎！」依然是現時網民常用口頭禪；或是「我比碌蕉你X」、「鑽石與黃金，唔及我一片真誠與真心」不少生鬼演繹都令人捧腹。

在2000年港產電影《中華賭俠》中，張家輝飾演的澤西，引發了一段惡搞對白，將黎明的名曲《眼睛想旅行》歌詞改編成爆笑金句︰「呵……呵呵呵……我畀碌蕉你Ｘ」。（影片截圖）

私底下的他同樣幽默隨和，當年因名字的普通話發音被網民笑稱為「渣渣輝」，他不僅毫不介意，上節目時更大方自嘲。每次接受訪問時亦風趣自然，甚至經常在鏡頭前與同場的吳鎮宇、古天樂等人鬥嘴互寸。遇到刁鑽問題，總能用幽默化解，自然不造作。

張家輝每次接受訪問時亦風趣自然，甚至經常在鏡頭前與同場的吳鎮宇、古天樂等人鬥嘴互寸。（資料圖片）

3. 相伴關詠荷三十載 低調顧家世一好男人

在感情方面，他與太太關詠荷的感情故事一直為人稱道。當年兩人相識時，關詠荷早已是TVB當家花旦，而張家輝仍是無名小卒一個。面對外界女尊男卑的冷言冷語，關詠荷從未介意，始終陪伴張家輝左右，給予他極大信任與支持。在他迷惘出走南非期間，關詠荷更在香港默默替他照料患病的大姐。

關詠荷於2003年跟張家輝結婚，婚後育有一女張童。張家輝兩奪金像影帝，多次在公開場合感謝太太一路以來的陪伴與照顧。（網上圖片）

走紅並成為影帝後，張家輝多次在公開場合感謝太太一路以來的陪伴與照顧，直言自己的成績離不開太太的付出。數十年來零緋聞、一直專注家庭、生活低調又錫老婆，認真世一好男人！

不時有網民偶遇張家輝與關詠荷。(Ruby@小紅書)

4. 日常貼地毫無架子 親切與影迷互動

身為影帝的張家輝，日常生活依然十分貼地。不時有街坊在遇到他著住T恤、短褲平民打扮行街食飯，遇到影迷要求合照亦總是親切隨和。早前有位日本影迷特意一日往返香港和日本，只為打卡張家輝的巨型廣告牌。

其後這位影迷多次專程來港觀影以及出席宣傳活動，張家輝在現場不僅一眼認出對方，更主動叫出對方的名字熱情打招呼。能記住遠道而來的支持者，引來不少網民大讚他「好寵粉痴線」、「佢主動叫你，仲要握手，好感動」。