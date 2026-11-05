韓國爆紅「耶穌生日應援」登陸香港！四城慶生巡演　網民：真頂流

韓星偶像生日，粉絲包下咖啡店搞「Birthday Cafe」生日應援、派杯套、派小卡大家見得多，但為耶穌搞應援你又見過未？近年在韓國極受年輕人歡迎的「耶穌生日應援」風潮，今年更吹到香港，宣布將於12月聖誕檔期登陸荔枝角！



韓國「耶穌生咖」玩到極致

在K-Pop文化中，粉絲主辦的「生咖」通常會有專屬杯套、限定周邊以及拍照打卡位。「耶穌慶生」的活動最早由當地的韓國校園基督徒團契（CCC）發起，店內應援會照足韓星生咖規格，在往年的活動中現場多數會擺放耶穌立牌，特別擺出偶像拍照常見的「單手比半心」手勢，方便前來打卡的人合照湊成完整愛心。

顧客只要點一杯飲品，通常就能換到特製杯套、貼紙，甚至印有耶穌肖像的「偶像小卡」，店內有時亦會準備專屬的應援手燈供大家拍照。此外，現場往往還設有主題韓式拍貼機（人生四格）以及集章小任務，只要完成指定互動就可以免費換領意式雪糕等小禮物，整體玩法相當豐富。活動成功打破宗教界限，無論是否為信徒，不少年輕人都願意參與打卡同樂。

耶穌生日應援活動首度登陸香港

而這股耶穌生日應援風潮，今年更擴展至香港。除在首爾、釜山及全州三座韓國城市在12月中下旬同步展開應援外，生日應援活動亦會於12月24日至27日進駐荔枝角D2 Place TWO。

本次香港主辦將生日概念與文創市集相結合，集合一眾本地原創品牌，以「為耶穌慶生」為主題打造特色打卡位與原創周邊，與韓國三地的應援活動遙相呼應，讓大家在平安夜與聖誕感受不一樣的節日氣氛。

（IG@merrychristmas.kr）

網民大讚神級企劃

不少網民大讚活動切合節日主題，表示「真正的頂流」、「名正言順嘅偶像化左耶穌」、「我偶像復活過你偶像復活過未？」，甚至有人笑言「耶穌生日仲要搞巡演」、「有冇耶穌飛天寵粉環節」。

香港站活動詳情：

地點：荔枝角D2 Place TWO地下The Garage

活動日期：2026年12月24日至12月27日

開放時間：

12月24日（平安夜）：12:00 – 21:00

12月25日 至 26日（聖誕節及Boxing Day）：10:00 – 21:00

12月27日：10:00 – 20:00

韓國同步城市： 首爾（18-25/12）、釜山（19-25/12）、全州（20-24/12）