新加坡男遊港狂問「像香港人嗎」 網民親授速成秘訣:唔急最緊要快

到底要點先算具備真正的香港人氣場？近日一名新加坡旅客到香港旅遊期間，在社交平台上載短片發問：「我像香港人嗎？你們會猜我是香港人嗎？還是是哪裡人？」隨即引發全港網民圍觀，大批網民在留言區教PO主如何收起笑容、加快步速與調整厭世神態。PO主亦相當聽話，每日拍片認真「交功課」，展開一連四日「香港人速成記」！



第一日笑容太燦爛秒被識穿

該新加坡網民在第一日的短片中面帶燦爛笑容，在Threads詢問香港網民會否覺得他是本地人。但香港網民幾乎一面倒判定不合格，直指他身上完全沒有本地人氣息，「你感覺太nice了，笑容還很好」、「香港人氣場沒有你這麼好」、「黑口黑面先係香港人，同埋隨時要準備同人MMA」。更有網民提醒需要「耐性 -20%、步速 +40%、笑容 -50% 咁應該就快合格」。

第二日收起笑容但用力過度

虛心受教的PO主隨即在第二日曬出「走笑容版」功課：「香港人。好吧，再來一次。我像香港人嗎？這次我不笑了。」但網民依然指出破綻：「香港人的不笑是整個面部都是放鬆的resting bixxh face, 影片中眉頭過於緊繃，嘴角也看得出來有在用力，髮型也比較不像香港人，而且真的走得不夠快，但還是覺得你笑會更好」。

（Threads@iamcalebtay）

更有網民認真傳授秘訣「完全不像，你要好像只睡了5小時那樣，然後要走快一點很急的樣子」，甚至提醒他「你行得有點慢，加速1.5倍數會比較傳神，我是香港人」。看到大家的認真點評，PO主亦哭笑不得：「好難當香港人喔。哈哈哈哈！」

第三次極速暴走依然失手

第三次PO主再度上傳影片表示「香港人。好啦，這是我第3次了！這樣像香港人嗎？？？？ 沒有在笑了。速度超級超級快！！！頭髮無法改，因為今天已經梳好了。」雖然這次行路速度大幅提升，但網民依然指出急速奔走與本地人的習慣仍然有分別，直言「快，不是跑，你沒有那種從容不迫，但很迅速的感覺」。

亦有網民形容「雙腳要像鋤地但又要快」、「唔使急最緊要快，你少了一些不耐煩的感覺，太精神了，路上香港社畜是半死不活的，一臉煩地嫌『全世界都阻住地球轉』的表情左穿右插，但比第一條片有進步了！加油」。

更有熱心香港網民特意「親自拍片教學」，PO主亦從中領悟到兩大精髓，一是面部必須保持招牌「不耐煩的表情」；二是走路速度真的要快。

第四日：表情到位終於成功「畢業」

有了網民的親身示範指點，第四日PO主在鏡頭前呈現出的自然放鬆神情，他表示也是最後一part：「香港的朋友！好，這是最後系列了。Part 4. 我像香港人嗎？沒有速度了。哈哈哈哈。有沒笑和笑起來的，還有。。。沒有油髮了！對吧？」這次終於獲得不少網民點頭認可「睇曬4條，呢個頭5秒唔笑嗰陣，真係似」、「越嚟越似了，畢業了」，但仍有網民笑言他的眼神藏不住：「眼神太清澈喇……感覺係生活愉快嘅人，呢點好唔香港人」，更有網民打趣「還是有笑容最適合你」、「不笑像呼吸困難」。

Threads截圖

在結束行程前往機場時，PO主正式發文向大家道別，有網民特意整合了特訓前後對比圖，笑言「來到第四天終於HK人給pass了，由內至外散發HK人的『光彩』」。看著他由第一天的陽光紅潤變成面有倦容，不少網民都表示「老懷安慰」，「仲要影到第一日仲係臉色紅潤，滿面笑容，第四日完全融入，返工返到面都青埋，西口西面」、「當你終於不笑的時候，全香港的人終於笑了，感謝你」，更溫馨提醒他下次可以來港進修更高難度動作：「下次可以學埋zip位行路！」