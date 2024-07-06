12星座財運｜4個星座搵到錢都留唔住　巨蟹無膽識　雙魚愛發夢

你和金錢的關係也遵循吸引力法則，如果其他的需求大過於它，那麼即使到手的鴨子也會自己飛了。



那些老天爺賞飯吃，卻常常把碗砸地上的星座，猜到是誰了嗎？

雙魚座

被雙星守護的雙魚，享受着木星帶來的幸運，也受到海王星致幻的影響。他的天賦點很多，隨便做什麼都容易出頭，性格又招人喜愛，掉進泥潭都有人拉。

但真的很多戀愛腦，被感情誤事或是沉迷於某種嗜好中。開始做夢，就無心做事了，任由自己滑下去，以精神追求為名，不願吃現實的苦自然收獲不到物質的福。

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睇落木獨「實情係隱形富豪」史上最低調3大星座：得朋友知道有錢（01製圖）

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水瓶座

説到底，作為一個理想主義者，水瓶對錢的興趣還是不夠大。自尊、興趣、意義感……有太多比錢更令他心動、難取捨的了。

最簡單的證明就是，多數瓶子在乏味高薪和有趣但不穩定的offer中，會幾番糾結還是選後者。工作幹得不愉快，哪怕再苟個把月就能拿年終，往往還是受不了委屈直接走人。你説，他這錢是怎麼從指縫中溜走的呢？

巨蟹座

守成守成，守到最後是巨蟹和鉅富的錯過。他不缺手藝，本有機會做大做強，但性子裏的瞻前顧後，往往在關鍵時刻掉鏈子，做不到乾脆抉擇。

時代的浪潮沒跟上，不進就是退。哪怕才華過人，膽識卻制約了他和金錢的連接。

雙子座

世界上最多的財富往往不掌握在最聰明的人往手中，因為這類人換條路走的成本太低，沒到等級躍遷必經的瓶頸期，就已經想着另謀出處。

機靈的雙子也難逃這一劫，他的好點子太多，似乎哪個都行得通，又往往哪個都沒貫徹到底。如果不想着凡事輕鬆，老老實實吃點苦，可能星座富豪榜top3就得重新排名了~

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