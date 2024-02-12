面相｜臉上7大破財特徵「注定無法成為有錢人」嘴角下垂易漏財

幾乎每個人都希望自己能夠大富大貴，但有些人注定無法成為有錢人。命理師湯鎮瑋就透露了7大破財面相，包括朝天鼻、嘴角下垂、臉頰凹陷等等。



【圖輯】點圖放大了解「臉上7大破財特徵」有什麼👇👇👇

+ 12

1.朝天鼻

如果鼻孔外露、鼻頭上翹，就代表和「存錢」這件事無緣，原因有很多種，像是本身個性大方愛請客、性格天真、很難克制購買慾、感性大於理性等等。另外，朝天鼻者千萬不要跟別人合夥投資，以免血本無歸。

2.鼻頭、鼻翼長痘痘

鼻頭代表賺錢能力，鼻翼則象徵存錢能力，如果這兩個部位長痘痘就要小心近期會有破財危機，可能會遇到不得不花錢的困境，或是遺失物品造成財物損失等。如果鼻翼有血絲就代表對金錢無安全感，因為需要負擔家庭開銷，導致無法存錢。

【相關圖輯】8個小習慣隨時令你窮到燶！專家教8招解決 學懂低成本社交好重要（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

3.鼻癢、鼻毛外露

如果鼻子癢或是鼻毛外露，就表示消費慾望較強，看到想買的東西就克制不住，因此到處購物，沒辦法存到錢。

4.嘴巴自然張開

嘴巴在面相學上代表聚寶盆，象徵一個人的財庫。如果沒有特別的目的就張開嘴巴，很容易破財，尤其要小心被別人推銷導致花光錢財。

【相關圖輯】面相｜鹹濕仔有樣睇！6大好色男面相 攣毛性慾強厚唇主動索愛（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

5.嘴角下垂

嘴角下垂的人個性比較悲觀，因此不受財神眷顧。建議多多微笑，讓性格變得樂觀，比較能吸引到財神，進而改善漏財的命運。

6.臉頰凹陷

如果雙頰凹陷就代表「盜賊相」，這種面相的人很容易合作失利，人生也大起大落，還經常遺失物品造成權益或金錢受損。

7.印堂、眉毛長痘痘

如果額頭或眉毛的部位長痘痘，就表示最近容易因為壓力過大而亂花錢，最終導致破財的局面。

延伸閱讀：

卸任前登太平島？蘇起斷言蔡英文90%不會去 點出2原因「那就很難看」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】