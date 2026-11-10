內地外勞爆港打工3個月日常！做司機月入$18,000 讚港人超能捱餓

政府近年擴大輸入外勞計劃，不少內地勞工相繼來港打拚，但兩地職場與生活文化差異亦引發不少爭議。近日一名透過外勞計劃來港工作已3個月的內地網民，在小紅書發表自己作為香港外勞3個月以來的見聞與感受，詳列十多條對香港職場、人際關係及生活日常的觀察，不止大爆外勞真實收支與工作辛酸，還指港人「超能捱餓」、「瘋狂自我PUA」以及「熱愛X人但唔記仇」等特點！

近日一名透過外勞計劃來港工作已3個月的內地網民，在小紅書發表自己作為香港外勞3個月以來的見聞與感受。（小紅書截圖）

做輕貨司機「碼頭搬魚辛苦過地盤」 月儲近1萬

該名外勞網民透露自己持有香港臨時身分證及正式駕照，目前在香港擔任輕型貨車司機，合法開車送貨。雖然薪水尚可，但工作強度絕不輕鬆，日常主要在碼頭工作，「要在碼頭推魚、搬魚，水會晃而且阻力很大，有點累的」，連本地同事都笑言這份工「比做地盤仲辛苦」。

收入方面，公司提供免費住宿，他平日僅中午送貨時在茶餐廳吃一餐，花費約40至60港元；扣除強積金後每月實收約1.8萬港元。每個月扣除交通及生活雜費後，能剩下約1.1萬人民幣；即使把2萬至3萬人民幣的中介費攤分在24個月的合約期內，每月淨存款依然有近1萬人民幣。

該名外勞網民透露自己持有香港臨時身分證及正式駕照，目前在香港擔任輕型貨車司機，合法開車送貨。（《上流寄生族》劇照）

港人超能捱餓還會「自我PUA」

談及香港的職場文化，PO主直言港人對效率要求極高，且非常「能吃苦」，「很能捱餓，精力充沛，很多人還很顯年輕。」更令PO主驚訝的是港人對公司的忠誠度，他表示不少本地員工往往將個人利益與公司發展深度捆綁，「甚至有一定PUA與自我PUA傾向」，並不像內地打工仔有「勞工與資本家的對立」的意識。

此外，PO主特別提醒有意來港打工的人士「玻璃心別來」。他指香港職場節奏快、口氣急，「這邊人很喜歡X人，一般X一下就拉倒了，別太往心裡去」。他提醒大家做事一定要「醒目」，第一時間領會對方意圖；萬一捱罵或做錯事，千萬不要低頭悶聲不語像個木訥之人，「捱罵不要緊，必要時態度好點解釋一下，要麼認錯道歉，多表達」，才能在職場立足。

該名外勞網民直言港人對效率要求極高，且非常「能吃苦」，「很能挨餓，精力充沛，很多人還很顯年輕。」（《我要準時下班》劇照）

讚社會秩序好邊界感強

PO主亦大讚香港社會秩序好，地鐵車廂安靜且乘客自覺「先下後上」，路上司機與行人遵守交通規則，直言「行人為自己負責，看到車要來了不趕緊跑而是停下來等」；而在人際交往上更是「邊界感強，不該問的別瞎打聽，點到為止就好，沒那麼講人情世故」，減去了很多無謂的社交壓力。

談及生活瑣事，他亦直率吐槽茶記凍肉「有股味」，寧叫炒粉湯麵；更怒斥香港「信號、網絡、APP垃圾」，感嘆城市「既先進又有點小落後」，至今仍保留傳真、支票及保留小白條7年等守舊習慣，不少生活細節都令他感受到兩地文化衝擊。

PO主感嘆城市「既先進又有點小落後」，至今仍保留傳真、支票及保留小白條7年等守舊習慣，不少生活細節都令他感受到兩地文化衝擊。（《愛回家》劇照）

來港做外勞本質是花錢買加班

Po主最後也直言，外勞在港休息時間少、加班費不高，本質上是「交了幾萬元中介費過來加班」，性價比其實見仁見智。

他提醒同樣有打算來港的外勞務必保持警惕，時刻觀察公司的營運狀態，留意公司本地員工是否充足、是否長期符合僱用外勞與本地員工的配額比例；做餐飲或物流的更應觀察店舖營業額與周邊租金，了解行業利潤率是否足以覆蓋營運成本，慎防僱主因經營不善突發結業，導致外勞血汗錢與中介費血本無歸。

不少網民對PO主的觀察深有共鳴，「太精準了」、「以上觀點基本上都認同，特別是pua跟自我pua這一條」，亦有曾赴港工作的過來人感同身受「很能挨餓還吃的少，我在香港工作時，因為會議出差比較多，真的天天挨餓」，PO主也回應「我做不到，備點麵包啥的到點就吃」。

根據香港勞工處「補充勞工優化計劃」的法定指引，輸入勞工的標準僱傭合約期限最長為24個月，僱主給付的工資絕不得少於本地相類工種的每月中位數。僱主若提供合規宿舍，每月扣除的住宿費嚴格受法定上限與實際成本雙重限制（取較低者，最新規範上限已調整為工資兩成，先前批出的合約則維持一成），嚴防變相剋扣薪酬。針對坊間屢傳數以萬元計的「中介費」，政府規定本港職業介紹所向求職者收取的佣金依法不得超過首月工資的一成，且內地勞工必須經由國家商務部核准、具對港勞務合作資格的企業統一組織派遣。勞工處強調，輸入勞工享有同等法定保障，如遭遇濫收佣金或不合理剋扣工資，應即時向當局舉報以捍衛自身權益。