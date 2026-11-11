內地網民驚訝香港有揸𨋢員！日坐12小時月薪15K　揭背後壓抑辛酸

在凡事講求自動化的時代，香港竟然還保留著一個極具年代感的神秘工種？近日有網民在社交平台發文，分享自己在香港看見一位老伯全職坐在電梯內負責按按鈕，一坐就是12個鐘，月薪約1.5萬港元。帖文一出隨即引起熱議，有人笑稱老伯為「銅鑼灣揸lift人」，亦有網民指出這個看似不可思議的職位，在香港工廈貨梯中十分關鍵！



（小紅書截圖）

按𨋢員日做12小時月薪1.5萬

該名網民描述老伯日坐12個鐘「由開梯守到收梯」，全日困在電梯窄位按樓層、扶長者，動作稍慢即捱白眼。他直言1.5萬港元月薪「扣除房租就剩盒飯錢」，多由長者接手；但即便按鍵終會被機器淘汰，那份問候與攙扶的人情味依然無可取代，「一份工掙的哪只是錢，還有個安身的位置」。

《來自星星的你》劇照

帖文引來不少網民好奇：「這到底是什麼神仙崗位，按電梯也要專人負責？」更有人戲稱老伯是「銅鑼灣揸lift人」。有網民指相中按鈕「滿打滿算只有10個」，一眼認出是工廈的拉閘貨梯，直言這崗位本質是「升降機安全員」兼保安類工作，隨時在關鍵時刻保命：「我是真的不敢獨自操作這些老爺款貨梯的，有些三四十年前的都還在用，拉閘的那種...」亦有內地網民分享其實不少醫院電梯同樣有專人負責，「如果你推過病人的輪椅或者床，就知道為什麼要專門設置這個崗位了，替代了就有人插隊，有人打架」。

按𨋢員看似悠閒實則十分壓抑？

不少網民直言「按𨋢員」這份工作看似悠閒實則十分壓抑：「十二小時躲在裡面，我感覺好苦悶」、「這工作就是坐牢...感覺是度日如年」、「看似舒服實質很壓抑，電梯有閉路電視，出去抽個煙、玩下手機摸魚都不行，同時，機械化的工作接近0社交」。

《忐忑電梯》劇照

在待遇方面，有網民指出，1.5萬人工減去日常生活開銷，實際生活質素其實跟在深圳賺4000元人民幣相差無幾，年輕人自然看不上眼，通常只有中老年人才願意接手，但多數人都正面看待按𨋢員的存在，感嘆「給老齡人增加一個收入挺好的」。

不止工廈存在按𨋢員

事實上，不少人以為「按𨋢員」只是舊式工廈獨有的崗位，但翻查現時招聘市場，不少商業大廈亦在公開招聘升降機操作員。

Offertoday截圖

以某保安機構近日刊登的招聘為例，該崗位同樣行12小時長更制（7am至7pm），月薪達1.61萬至1.8萬港元，另設3000港元新人獎及加班津貼。不過工作要求絕非單純「按𨋢」這麼簡單，應徵者必須持有保安員證件，職責更涵蓋客貨𨋢監控、大型物品出入登記、填寫符合條例的當值日誌，並須在遇上「困𨋢」事故或火警時協助疏散與引導。