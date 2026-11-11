港女生全中槍？日媒評「男人最不敢娶女生」TOP 5　愛美容也入圍

女生有哪些興趣注定嫁不出去？近日有日本資深婚姻顧問撰文，分析單身男女透過交友APP出POOL，不少男生都會從女生填寫的興趣當中，分析你是否「娶得過」，而其中五大興趣更被男生認為有高度危險，就算對女生有心動感覺，也未必敢娶！ 到底哪5種女生的愛好，成了日本男性眼中的「單身魔咒」？



《社內相親》劇照

近日，日本資深戀愛婚活顧問菊乃在《PRESIDENT Online》撰寫文章，指出現今男生相親「極具風險規避思維」，往往會從女生填寫的興趣中，推測跟對方交往甚至婚後的金錢負擔與相處風險。菊乃更排出「男性最想敬而遠之的女性興趣」TOP 5。

第5位：愛睇戀愛綜藝節目

不少女生愛追看戀愛綜藝，而這類節目的觀眾群主要是女生，在交友APP上填寫為興趣，很難惹起男生共鳴。更重要的是，節目的男性參加者往往外表出眾、又識社交，不少女觀眾習慣評頭品足，男人看在眼裡，只會覺得女方無視自身條件、眼角過高，甚至讓人擔心「跟她交往稍有不慎就會被批判」。

菊乃特別點名，若透露自己在Netflix沉迷看《不良一族尋愛記》等戀愛騷，更會讓男生自知沒有那種「雄性野性魅力」，會認為彼此不是同一個世界的人。

《不良一族尋愛記》節目截圖

第4位：愛美容

愛美是女人的天性，男人也喜歡看美女，但如果把「美容」變興趣，後果截然不同。顧問指出，這會給人覺得喜歡花錢、是「外貌協會」成員。更可怕的是「沉沒成本心理」，男人會擔心對方心想「我為了約會投資了這麼多護膚化妝，約會費用理應全由男人買單」。

專家直言，即使是注重外表的男生，看到女生興趣寫「美容」也會打退堂鼓，擔心對方會要求自己時刻也要保持高顏值，隨時生活壓力爆煲。

《整容天后》劇照

第3位：追星

不少女生愛追韓團偶像，本地追MIRROR，甚至追到去海外睇演唱會、狂買周邊。有喜歡的偶像看似正常，但在男生眼中，狂熱追星會被視為爭奪家庭「時間與空間」主權的威脅。

有受訪男性坦言，遇過會遠征追看男團「嵐」演唱會的女性同事，若只是做同事沒所謂，但當結婚對象就無法接受，更會懷疑對方是否只愛頂級帥哥。顧問分析，若追的是天團、頂流，男方接受度相對高；但若是距離極近的地下偶像、執事主題Cafe或2.5次元音樂劇，不少踏實男性會直接判「即時出局」。若周邊商品買到塞滿整個房間，男人更會退避三舍。

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第2位：海外旅行

旅行就算窮遊也要花錢，加上日圓歷史性貶值，海外旅遊的代價更是直線飆升。在務實男生眼中，海外旅行意味要把長假與大筆儲蓄燒光，屬於「雙重消耗」。不少男生坦言，一年去一次附近國家還可以，若頻繁出國實在無力奉陪。

專家還提到，男人對不同目的地也有不同睇法。喜歡去韓國的女生，會被聯想成盲從跟風、在美容大灑金錢；熱愛紐約會被覺得自我意識過高、渴望被認同；喜歡東南亞則可能被認為刻意標榜「我不隨波逐流」。顧問建議，若一年只去一次長假旅行，在交友APP上或IG等個人帳戶上千萬別放海外旅行照，等建立信任後才分享，再伴隨平時會自己煮飯、懂得量入為出的理財觀念，才是聰明策略。

《她和他的戀愛花期》劇照

第1位：「迪士尼樂園」

力壓海外旅行奪冠的，是看似無害的「迪士尼樂園」！首先是眼前的荷包威脅。成人單日門票已漲至最高12,400日圓（約615港元），若去約會，男方若負責門票加餐飲，去一次輕鬆花掉3萬日圓。相比海外旅行是「未來長假的支出」，迪士尼是錢包在「這個週末即將見底」，更直接衝擊。

然而，男人最害怕的其實是迪士尼自帶的「夢之國度同儕壓力」。迪士尼狂熱者往往愛追求儀式感，認為所有生活節奏都要像童話般被完美策劃。有男士透露，曾認識一名女生，得知對方家裡收藏了超過30隻Duffy公仔後感到不寒而慄，決定不再聯絡。

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專家提醒：別被交友 App 的「讚數」蒙蔽！

菊乃顧問總結，許多女性在交友App上隨便都能收穫幾百個「Like」，便誤以為自己的簡介毫無問題，卻不知道真正可靠、想要成家立室的高質男生，已靜靜地將你排除在外。