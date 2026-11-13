還太歲2027｜麥玲玲吉時吉日+還神教學/祭品清單 4大生肖相沖
很快就到2027年，又來到了還太歲/還神時間，正所謂「有借有還」，尤其年初因為在馬年2026犯太歲而已攝了太歲，就更加要記得還神。《開罐》請教了堪輿學家麥玲玲師傅，即教大家還太歲/還神吉日吉時以及各個步驟。
善信年頭到寺廟許願，到每年農曆十二月份，正是還神的時候，以酬謝神恩。不過，善男信女未必知道還神的正確方法，有時會無所適從，但都建議還神答謝神恩。
還太歲/還神前先擇個吉時吉日
傳統上還太歲的時間最好是冬至之前，不過若大家現在才想起要還神，都為時未晚，於《通勝》看到有「歲德」、「月德」、「天德」、「天月」、「德合」、「三合」及「六合」的日子則適宜還神。
👇2027年還神吉日吉時及相沖的生肖👇
根據堪輿學家麥玲玲師傅在其新書「麥玲玲2027羊年運程」的內容，玲玲師傅建議以下的還神吉時吉日，以及相沖的生肖(當日/時間不宜還太歲的生肖)。
還太歲時間2027｜1月29日
日期：2027年1月29日 (星期五)
吉時：上午7時-9時；上午9時-11時；上午11時-下午1時
相沖生肖：虎
還太歲時間2027｜1月30日
日期：2026年1月30日(星期六)
吉時：上午7時-9時；上午9時-11時；上午11時至下午1時
相沖生肖：兔
還太歲時間2027｜1月24日(星期日)
日期：1月24日(星期日)
吉時：上午7時-9時；上午9時-11時；上午11時-下午1時
相沖生肖：雞
還太歲時間2027｜1月26日
日期：2026年1月26日（星期二）
吉時：上午7時-9時；上午11時-下午1時
相沖生肖：豬
還太歲教學
1.還神必備3大祭品
1.四個水果 2.香燭冥鏹 3.拜祭衣紙
很多善信都誤以為還神的食品愈豐富愈好，才能表達誠意，其實一切從簡，誠心表達謝意便可。帶備四個水果，堆砌成品字型(下面三個上面一個)，香燭冥鏹，拜祭衣紙，如果無帶祭品，可以添香油代替。
2.還太歲/還神上香必知4大步驟
1.開始前先把祭品放在檯上，將衣紙逐層疊成盤形.
2.在寶牒上寫上你的姓名，男的寫善男及名字，女的寫上信女及名字。
3.點上紅燭，稟神時要誠心，向神明報上姓名，還要說些感謝神靈的說話。
4.向神靈鞠躬三次，然後把香插上香爐，多謝保佑這一年來的護蔭、事業順利、財運亨通等，然後拿著衣紙向神靈感謝，保佑一年護蔭，並祈求來年順利，最後把衣紙化掉。
在家還太歲步驟
如果不方便到廟宇參拜，也可以選擇在家中簡單進行還神謝恩，參考步驟如下：
1.準備紅紙—準備一張太歲符、或在一張紅紙上寫上「酬謝當年太歲」，並放在家中神檯。
2.上香參拜—答謝神明過去一年庇護。若家中沒有神位或神壇，可置臨時紅檯、香爐來參拜。 3.即使無犯太歲、無攝太歲，但如平安度過一年，也可以還太歲酬拜神明。