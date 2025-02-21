麥玲玲批3類男人最易出軌　這些職業都是高危！附4大夫妻相處之道

混血肥仔疑似岀軌風波在網上鬧得滿城風雨，到底男人岀軌有冇樣睇？近日，網台節目《絲打圍爐》中，玄學家麥玲玲分享了夫妻之間的相處之道，並大談3類男生的出軌招數，想知如何更了解另一半，大家即看下文啦！

YouTube@絲打圍爐 影片截圖

最易岀軌行業｜【1】生意人

在節目中麥玲玲分享，自己堅拒嫁給生意人，稱「做生意嘅人太容易有誘惑又好，佢太容易有自由嘅時間，佢一陣間話畀你知，想見個客，咁你點？問男定女？咩人呀？做唔做得成？咁呀咁你咪好煩」，所以嫁給工時相對穩定的男人，他們岀軌的機率會較低；而且即使他們要岀軌，岀軌的痕跡都較易、較早發現。

最易岀軌行業｜【2】專業人士如律師

專業人士例如律師，同樣會較易找到藉口岀軌！玲玲指「如果你嫁畀啲專業人士、律師，突然間電話響話『個客話要揾我，我保釋個client先，去差館今晚唔使揾我，我有排搞呀』咁你點呀？阻住人做嘢又死、真定假你永遠唔會知，係咪？」所以他們好容易找藉口岀軌。

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最易岀軌行業｜【3】藝人

主持「娟姐」亦提到藝人的工時同樣不穩定、又多應酬、慶功宴，到底是否也要剔除這類男人？玲玲坦言「我覺得係嫁」更踢爆男藝人的岀軌招數！「我見到好多都係咁做嘅，大家坐低『到咗！依家走先吖下！唔好話我去咗邊』梗係咁嫁啦！你估真係坐成晚吖？佢話畀你知佢attend呢個event，but佢可能只係1分鐘，大把啦！」

《夫妻的世界》劇照

不過，其實無論什麼職業也好，也有人選擇忠誠和背叛，只是視乎對方有多愛和選擇怎樣跟夫妻好好相處，如果大家把夫妻相處模式調較，便能減少一方或雙方對其他人動心吧！以下由麥玲玪、家福會和衛生署長者健康服務建議的夫妻相處之道！

夫妻相處之道｜【1】各自做擅長的事

麥玲玲認同關係長久秘訣是需要一凹一凸，跟丈夫的性格、擅長不同才能成就這段長久婚姻，他丈夫為人較沉默、邏輯性強卻缺乏生活智慧，玲玲笑言「老公唔識分節瓜同青瓜、粉葛同番薯」，所以玲玲會負責生活部分，待對方做自己擅長的事，例如有規劃地計算電費。

夫妻相處之道｜【2】報備

玲玲建議夫妻之間應該報備行程，這樣可以避免不必要的猜疑和誤會，玲玲以她跟丈夫為例稱「如果一陣間要去開會，就會預先打俾你，或者留訊息話我一陣開兩個鐘頭會，你可能會搵我唔到，我開完會會話返畀你聽。」這樣跟對方說，至少安心好多！

夫妻相處之道｜【3】重溫熱戀時回憶、真誠地聊天

「家福會」也提供不少意見予夫婦之間作參考，他們建議可以在節日中，與另一半回憶重溫拍拖時的情景，例如在周年紀念日再去到以前大家吃飯的餐廳共進晚餐，或者重遊以前拍拖時去過的地方散步、打卡，喚起大家熱戀時的浪漫點滴，同時亦能就此打開話匣子，真誠地聊天，增進彼此的感情。

夫妻相處之道｜【4】先處理情緒再解決問題

「衛生署長者健康服務」就著處理夫妻沖突的情況給予意見，當對方情緒激動時，先給予時間聆聽對方申訴，避免反擊、辯解，大家都知「一隻手掌拍不響」，你一句對方又會加一句，只會沒完沒了！然後輪流發言，表達自己意見、感受，透過溝通便能得到大家的解決方案。