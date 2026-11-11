保溫瓶裝咖啡恐鉛中毒！消委會揭4大禁忌　1款飲品不能裝

踏入11月隨著天氣轉冷，保暖衣物如毛衣、保暖內衣、薄羽絨等紛紛出動，而保溫瓶更是冬天不可或缺！相信大家使用保溫瓶的時候都會有些疑問，到底保溫瓶可以用作裝咖啡或茶嗎？綜合消費者委員會和港台專家的意見，原來使用保溫瓶亦有4大注意事項，而多款飲品中，牛奶更是絕對不能裝！



《RUN-ON》劇照

1.嚴選保溫瓶的材質

由於市面上出售的保溫瓶大多採用304不鏽鋼（含有18%鉻、8%鎳），其耐熱度及化學結構相當穩定，一般熱飲品例如咖啡、茶等都可以裝，不過則建議不宜放置超過2小時。購買前記得注意保溫瓶內有沒有出現裂痕或刮痕，否則有機會溶出金屬有毒物質，而選購保溫瓶亦要留意避免選擇外觀有凹痕以免影響保溫效果，大家購買前亦可注意保溫杯有沒有刺鼻的塑膠味。

《機智的醫生》劇照

2.選擇保溫瓶蓋設計

保溫瓶的蓋都有很多不同款式，但原來保溫瓶蓋亦是容易滋生細菌及藏有毒素的地方。一般採用一鍵式彈跳按鈕的保溫瓶裡面都含有大量塑膠，令其保溫瓶蓋無法徹底清洗乾淨，容易藏有細菌。因此建議可以選擇密封口簡單的設計而且是採用矽膠的材質，並且於裝水時只裝8-9成滿，待飲品變涼時候才蓋上蓋。

圖片來源：ajhgb@pixabay

3. 如何清洗保溫瓶

正確的清洗方法應該是使用天然的清潔劑來浸泡，有助去除污垢，並切勿放在洗碗機中清洗。平時清洗的工具最好以海綿為主，避免使用硬質的鋼刷以保護內膽塗層。保溫瓶應定期清洗、除臭、消毒並且風乾。

圖片來源：annushka ahuja@Pexels

4. 不建議裝熱鮮奶及酸性飲料

保溫瓶應避免裝含蛋白質的飲品，例如牛奶。由於牛奶一向容易滋生細菌及微生物，如果沒有馬上飲用，保溫瓶內的溫度一旦不夠低會令牛奶變質並產生異味，飲用後會造成身體不適，而且牛奶的蛋白質容易留在內壁，導致難以清洗及存有異味。

另外，酸性的飲品都避免放置在保溫瓶內，例如中藥、汽水、橙汁等。由於酸性飲品有可能會損害保溫瓶內壁，引致釋出化學物質，更會影響其保溫功能。

圖片來源：eiliv aceron@Unsplash

根據 香港消委會及臨床毒理學專家的安全警示，不鏽鋼保溫杯之所以會引致『重金屬中毒』，關鍵在於『內膽防護層受損』及『劣質鋼材』。合格的304或316食品級不鏽鋼表面會自然形成一層緻密的氧化鉻鈍化膜，正常盛裝咖啡或茶飲並不會立即釋出毒素；然而，台灣腎臟科名醫洪永祥曾分享臨床真實病例：一名50多歲男子連續十多年使用同一個內部已嚴重生鏽刮損的保溫杯盛裝黑咖啡，高溫加上微酸性液體加速金屬侵蝕，導致體內長年吸入微量重金屬，最終造成不可逆的嚴重鉛中毒、大腦皮質萎縮失智。香港中文大學生命科學院學者亦指出，若保溫杯內壁曾以鋼刷大力刷洗或碰撞凹陷，鈍化保護層一旦脫落，盛裝檸檬汁、酸鹼值過低的強酸飲品時，便有機會溶出鉛、鎘、鎳等金屬物質，日積月累沉積於體內將直接損害肝腎功能。