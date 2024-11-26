「冚被」要分先後次序！羽絨/毛毯點最保暖？專家:著襪瞓有反效果

香港氣溫近日急降，不少人晚上睡覺都會蓋上羽絨被再加一張毛毯保暖。但究竟是哪一張在底，哪一張在面，才會有更佳的保暖效果呢？日本有電視台就點蓋被做了專題報道，原來若不小心錯蓋，就無法發揮保暖的效果，而且瞓覺著襪更會有反效果！



日本東海電視台製作了冬天睡覺的冷知識，談及冚被保暖原來都有技巧。不少人在天氣寒冷時都會同時蓋羽絨被和毛毯，但究竟哪一張做底，哪一張做面才能最保暖？也有人將毛毯當床墊，才蓋上羽絨被，究竟怎樣冚被也最保暖呢？

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根據專家所講，羽絨被具有感應體溫和膨脹的特性，但若羽絨被和身體之間的加上毛毯，會失卻感應體溫的特性，所以把毛毯放在羽絨被上面並與羽絨被接觸，羽絨被的內部會更保暖。如果想再保暖，可以在身體下面墊毛毯，然後蓋上羽絨被，這樣毛毯會接收埋身體釋放的熱量。

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睡覺時頸部和肩部保暖同樣重要。睡眠專家中山明峰表示，肩和頸之間的斜方肌是用來支撐頸部，如果沒做好保暖，就會令乳酸積聚，造成肩膀僵硬，更會令頸動脈冷卻，影響血液輸送到頭部。中山先生建議大家睡眠時可穿上僅覆蓋頸部、肩部、和背部的特殊睡眠羽絨，就可提升保暖效果。

睡眠專家中山明峰指，睡眠時肩頸保暖同樣重要。（東海電視台)

此外，冬天被鋪內部是暖，但早上起來臉會變冷，身體可能會出現極端溫差。作為「溫度感應器」的鼻子對溫差反應過度，所以冬天會經常出現鼻塞、流鼻涕等過敏症狀，甚至會影響睡眠質素。中山明峰建議，可以將暖爐溫度設定為20 至 24 度，以免發生極端溫差。

最後是用手和腳散熱。手腳可釋放身體熱量來調節體溫，就像出汗一樣。睡覺時體溫會波動，如果戴手套或著襪瞓，將無法調節體溫，令人難以入眠。所以睡覺時手腳不應穿任何東西，就算穿戴也要使用透氣度好的物料。

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以為冬天只能換上厚重的羽絨大衣？但在冬天的日本街頭，不少女生即使冒著低溫，也依然打扮得時尚又苗條，毫不臃腫。其實並非她們不怕凍，而是因為有獨特的禦寒秘技，才令她們可同時兼顧時尚和保暖！即睇日本節目教授11招保暖大法，助你從內到外保暖兼改暖手腳冰冷問題！即睇11個禦寒大法！