飲咖啡保暖「點解越飲越凍」？中醫拆解保暖3大禁忌　超多人誤犯

近日寒流襲港，中醫師余雅雯特別為大家分享「冬天保暖3大禁忌」，提醒大眾千萬不要用錯方法來保暖，因為很可能會使身體冷上加冷。



中醫師余雅雯在Facebook Page上指出，寒流期間民眾有些錯誤的保暖方法，非但無法禦寒，反而會導致身體更冷、有著涼的風險。（點圖放大了解👇👇👇）

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第一個就是喝酒、咖啡暖身。余雅雯表示，喝酒會讓血液離開身體器官，流向四肢末梢，會讓核心體溫下降，造成低體溫；而喝咖啡會刺激交感神經系統，使血管收縮、血流變少，離心臟最遠的四肢體溫會降低，讓人更容易感覺手腳冰冷。

余雅雯指出，第二個錯誤的保暖行為就是錯誤穿著發熱衣，例如在發熱衣裡再穿一件衣服或穿太寬鬆的衣服，會導致水氣留在人體皮膚上，失去發熱保暖效果。另外，有民眾運動時會穿著發熱衣以保暖，但其實發熱衣的特殊纖維會讓汗水無法排出，使人覺得更冷。

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余雅雯強調，第三個錯誤的保暖法是最需要注意的，就是單獨浸浴。像是有心血管疾病的人，絕對不宜單獨浸浴，因為冷熱溫差易導致血管急速舒張、收縮，進而引發心肌梗塞或缺血性中風。

同時，余雅雯建議民眾不要空腹浸浴，因為這個狀態下血壓較低，最好是吃飽飯後2小時再浸浴，且水溫控制在攝氏40度以下比較安全。最後，浸浴後要趕快穿上衣服，不要讓身體吹到風並多多補充水分。

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