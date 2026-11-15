韓媒票選「最強神顏」Top 9出爐　全智賢不入前五　Jennie排最末

韓國又有最新的顏值調查了！韓媒《JoyNews24》11月9日公布最新調查，IVE張員瑛以94票成為最多人想擁有的明星臉，領先第二名車銀優37票。秀智以32票拿下第三，元斌則和aespa的Karina同票，並列第四。看完榜單的你，有你認為的遺珠嗎？



韓媒「最強神顏」票選出爐！IVE張員瑛奪冠

《JoyNews24》為慶祝創刊22週年，與行動調查平台Agenda Book合作，訪問韓國全國1,000名年滿18歲的民眾。「如果能重新出生，最想擁有哪位明星的外貌？」這道題把男女明星放在同一份榜單上，讓受訪者選出自己最嚮往的長相。

韓媒票選「最強神顏」Top 9（01製圖）

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張員瑛以94票登頂，是榜上唯一突破90票的明星。以「臉蛋天才」聞名的車銀優拿下57票，位居總榜第二，也是得票最高的男星。緊接在後的是獲得32票的秀智。

元斌、Karina並列第四，IVE兩位成員入榜

元斌與Karina各獲28票，並列第四。IU以25票排第六，僅以一票之差領先第七名的全智賢。IVE另一位成員安俞真以21票排第八，讓團體在榜上佔了兩席。BLACKPINK的Jennie則以19票位居第九。

韓媒「最強神顏」TOP 9一次看

1. 張員瑛（IVE），94票

2. 車銀優（ASTRO），57票

3. 秀智，32票

4. 元斌、Karina（aespa），各28票

6. IU，25票

7. 全智賢，24票

8. 安俞真（IVE），21票

9. Jennie（BLACKPINK），19票



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