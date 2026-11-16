11月再爆IG、FB停權潮！記者實測4步救號　附3大禁忌＋避坑指南

經營多年的社交帳號無故消失，相信是不少網民的噩夢。今年11月3日起，Instagram再次爆發大規模停權潮，由於旗下平台均在系統內互通關聯，只要 Instagram被停權，若果該帳號綁定了同一個Meta帳戶中心，便會觸發「連坐法」機制，連帶停用埋你的Facebook及Threads帳號，在部分極端情況下，甚至連WhatsApp亦會被停用。當中不乏使用超過10年的個人Facebook、創作者專頁及商家帳號，而系統通知僅籠統指稱違反使用條款，卻未有交代具體原因。



《開罐》記者的個人帳號在7月9號被Instagram停權

《開罐 Opener》記者亦是這場停權風波的苦主，早於今年7月起便遭Instagram連環停權，最高峰時期有多達7個Instagram帳號同時被封。經過數個月實戰與嘗試不同申訴途徑，目前已有5個帳號成功「復活」。以下整合背景資訊與親身實測經驗，為大家拆解一旦中招後的急救步驟與3大避坑指南。

《我們與惡的距離》劇照

第一步：保持冷靜，分清停權狀況與被封原因

非常明白見到帳戶被停權之後必定極為恐慌，但當下最重要是保持冷靜，首先要看清楚系統彈出的通知屬於哪一種狀況，以及背後顯示的違規理由，因為不同狀況的處理手法截然不同。

某部份帳戶在停權後，可以在180日內進行申訴

狀況一：可供在180日內進行申訴

多數苦主在停權後會透過App以及電郵收到通知，指帳號有180日申訴期限。此時只需按IG或FB系統內的指示逐步操作，包括上傳自拍認證影片、上載身份證明文件核實身份，以及輸入電郵或電話號碼接收驗證碼。

關鍵實測貼士——冷靜1至2日：

經過記者親身實測，發現切勿在被停權的當下立即提交上訴。在系統風控最敏感的時候即時上載證件與資料，極易觸發AI系統自動偵測，反而大大增加帳號直接被判定為永久停權的機率。建議先耐心等待1至2日後再提交申訴資料，解封機會會更穩妥。

Facebook截圖

解封時間視乎原因：

若系統顯示的停權原因屬於「帳號誠信」（Account Integrity）通常在完成驗證並經由AI審閱，記者也曾經實測，最快可於數分鐘內即時取回帳號。 但若果被系統誤判涉及「詐騙」、「危險人物及組織」或「未滿 13 歲使用平台」等嚴重指控，審核時間將會大幅延長，甚至可能在AI覆核後直接判定為永久停權，不得再上訴。

記者其中一個帳戶被Instagram直接無預警永久停權

第二步：遭「永久停權」無得申訴？兩大終極急救法

若系統在覆核後維持停用、甚至一開始便直接判定永久停權，在平台內已無申訴按鈕可按。根據實測，目前仍有兩個成功率最高的補救途徑。

方法一：申請「Meta 藍剔認證」（Meta Verified）聯絡真人客服

操作方式： 利用你名下現有未被停用的其他IG或FB帳號申請Meta藍剔認證，藉此解鎖真人客服支援。切記不可借用親友的帳號代為申請，客服有權基於私隱原則拒絕受理。

若該帳號從未申請過藍剔，通常可享首月免費試用。實測建議直接選擇最高級別的方案，客服處理以及回覆明顯最快，但該方案正價月費高達每月數千港元（商業最高方案 Business Max 約為349至499美元，折合約2,720至3,890港元），因此提醒大家，務必在處理完畢後記得取消訂閱，以免被自動扣款。

記者曾向專員多次跟進停權個案（ Facebook截圖）

溝通與上訴技巧：每個帳號僅有一次正式上訴機會，提交前必須一次過整理好所有證據與帳號資料。此外，Meta客服大多外判予海外地區，例如印度的專員處理，若專員要求需進行電話溝通，專員或會帶有較濃重的印度英文口音，建議保持耐性，有需要時可禮貌請對方放慢語速。

另外要留意的是，外判專員本身沒有直接解鎖帳號的權限，只能協助將你的個案轉交予 Meta內部團隊審批，但由於目前苦主眾多，此途徑成功率只有一半左右。

Instagram截圖

方法二：寄實體信至美國 Meta 總部法律部門

若透過藍剔客服上訴依然失敗，最穩妥的終極做法是直接跨海寄送實體申訴信件，到位於美國加州的Meta總部法律部門。

準備文件清單： 信件內容可用AI工具協助撰寫正式英文申訴信，清楚交代帳號被誤封的經過，隨信需附上身份證明文件副本（如香港身份證或護照，記得遮蓋身分證號碼等非必要敏感資訊）。根據記者實測，「本人手持證件的自拍照」對證明帳號真實性極為加分，同時如果你是商業帳戶，也可以附上能證明你並無違規的相關截圖或商業文件。

需有心理準備漫長等待： 以往寄信後約一個月便有解封的消息，但因近期全球停權個案激增，目前實測及網民回報普遍需等待 2 至 4 個月以上。

第三步：中招後「三大禁忌」千萬別做

在焦急等待解封期間，很多苦主會病急亂投醫，但以下三件事經實測證實完全無效，甚至會令情況惡化。

1.切勿用相同資料「開新帳號」

Instagram的使用條例明確禁止被停權用戶重新開設新帳號。一旦你在停權後立即使用相同的電話號碼、電郵地址甚至同一部手機裝置註冊新帳號，系統會啟動「連坐法」機制，極大機會在開號後數分鐘內再次將新帳號即時封鎖，令情況雪上加霜。

2.切勿輕信網上「付費解封」服務

近期社交平台出現大量聲稱有「內部渠道」可代為解鎖帳號的廣告，實為新型詐騙手法。記者曾親自向相關人士查詢，對方開價解鎖一個帳號竟高達6,000美元（約4.68萬港元），且完全無法保證100%成功，隨時人財兩失，強烈建議切勿上當。

記者曾詢問過網上付費解鎖的價格，價格高得離譜之餘，亦要小心被詐騙的風險

3.切勿狂寄電郵至官方信箱

網上流傳有人透過傳送電郵地址給Instagram支援及安全部門，聲稱寄信即可求救，記者於7月至9月期間曾向超過10個不同官方電郵地址合共發送逾100封申訴信，結果全部石沉大海、無一獲得回覆，亦無任何帳號因此成功取回，而根據網上資料，官方已經在幾年前全面停用在email處理一般帳號問題，因此建議大家無需再浪費時間寄送電郵。

第四步：帳號失而復得後「養號」

即使帳號成功「復活」，亦切勿掉以輕心。帳號剛取回時仍處於系統嚴密監察期，千萬不要因為失而復得便立即瘋狂追蹤（Follow）其他用戶、狂按讚（Like），亦不要急於修改個人簡介的資料與說明，否則極易再次被系統檢測到行為異常而被限制，甚至被二度封鎖。

在成功取回帳號後，也要小心使用Instagram （ Instagram截圖）

根據記者實測經驗，有時候即使沒有提交上訴，Meta系統會在毫無預警下，自動將部分原本已判定為「永久停權」的帳號重新解封復活，至於背後的實質觸發理由其實無人知曉，因此苦主保持耐性亦相當重要。

記者曾經在永久停權後，又無預警恢復帳戶

事實上，Meta 旗下平台的「停權風波」並非今年才突然出現，早於2022年便已經開始陸續爆發類似的無故封號災情，去到2025年年中，隨著自動化審查機制收緊，大規模 AI誤判的情況變得更加誇張。而踏入2026年，這場停權危機更直接推向高峰。今年2026年6月，Meta曾一度就大規模封號事件對媒體罕有回應，坦承是「年齡驗證與自動化審查機制的技術錯誤」，強調並非針對特定族群，並於6月中下旬表示絕大多數受影響帳號已陸續恢復正常。詎料踏入11月，系統再次爆發新一輪 AI 誤判停權潮，當中更有不少使用超過10年的資深帳號至今仍無法成功取回。

最後提醒所有尚未受影響的用戶，應盡快檢查「帳號管理中心」的綁定設定，評估是否需要解除Facebook、Instagram、Threads甚至 WhatsApp之間的關聯綁定，以減低一旦中招時的連坐風險，並定期下載及備份個人相片、影片與資料，以免一旦遇上突發停權時損失多年回憶與心血。